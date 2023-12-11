بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون يلا شوت اليوم في كأس الملك

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك

جولة في الكأس بين Al Hilal vs Al Taawoun اليوم،، مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الملك سيتجدد اللقاء المثير بين نادي الهلال ونادي التعاون في مباراة ربع النهائي لكأس الملك السعودي لعام 2024، وفي الدور الرابع من البطولة، تأهل فريق الهلال بعد فوزه بنتيجة 3-0 على فريق الحزم. وفي نفس المرحلة، نجح فريق التعاون في التأهل بعد فوزه بنتيجة 2-0 على فريق الوحدة في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يلتمس الهلال السعودي تواصل مسلسل انتصاراته في جميع المسابقات والتأهل بسهولة إلى المرحلة نصف النهائية، دون ترك أي فرصة لفريق التعاون لإحداث مفاجأة، ويسعى التعاون بشكل مستمر للحفاظ على نتائجه الإيجابية المميزة في هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي عام 2024، ويقدم أداءً رائعًا ومتميزًا.

وسيخوض الهلال المباراة دون نجمه البرازيلي نيمار الذي أُصيب في الرباط الصليبي، وهذا سيؤدي إلى غيابه عن الفريق الأزرق حتى نهاية الموسم، وبعد غيابه بسبب الإصابة، عاد نجم الدفاع ياسر الشهراني لخدمة فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس حيث شارك في التدريبات.

يسعى نادي الهلال لتحقيق الانتصار على فريق التعاون والوصول إلى المربع الذهبي، فهو يمتلك لاعبين متميزين في كل مركز ويقدم أداءً قويًا في الفترة الأخيرة.

يسعى التعاون لتحقيق مفاجأة وإبعاد الهلال عن البطولة، فهو يحتوي على لاعبين مميزين ويتميز بروح قتالية عالية.

متي موعد مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اليوم في كأس الملك 2023- 2024 ؟

ستكون هذه المواجهة فرصة للجماهير الرياضية لمتابعة تنافس الفريقين ورصد أدائهما في ساحة الملعب، ووبما أن اللقاء يأتي ضمن إحدى المباريات البارزة في التقويم الرياضي، فإن التوقيت المحدد يعزز من جاذبيتها للجماهير في مختلف مناطق العالم.

مباراة الهلال والتعاون المزمعة في 11 ديسمبر 2023، على ملعب مدينة الأمير فيصل فهد الرياضية، تعد حدثًا مثيرًا ينتظره عشاق كرة القدم بشغف. من المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 05:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و04:45 مساءً بتوقيت مصر، و06:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة الهلال والتعاون يلا شوت

تُعَتبر هذه المواجهة فرصة حاسمة للفريقين لتحقيق الانتصار وتحسين موقعهم في الترتيب الرياضي، وبالنظر إلى أهمية المباراة، يترقب المشجعون بفارغ الصبر تطورات اللقاء وأداء اللاعبين في هذه المواجهة المثيرة، ويعكس التوقيت المحدد جاذبية هذا الحدث الرياضي على مستوى الوطن العربي، حيث يمثل توقيته فرصة لمتابعة اللقاء لجماهير السعودية، مصر، والإمارات بشكل خاص.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في كأس الملك السعودي 2024؟

يمكن للأشخاص في المملكة العربية السعودية متابعة مجانًا مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك.

ستقوم القناة السعودية SSC EXTRA 1 SD المجانية بنقل المباراة، وستكون البث بتقنية صورة عادية دون تغطية الأحداث المتعلقة بالمباراة قبلها وبعدها.

بالنسبة لمشاهدي المباراة خارج المملكة العربية السعودية، لكي يتمكنوا من متابعة البث المباشر للمباراة بجودة صورة عالية الدقة، يتطلب ذلك الاشتراك في إحدى باقات شبكة القنوات الرياضية السعودية (SSC)، بالإضافة إلى شراء جهاز GOBX لفتح التشفير.

يمكن بعد ذلك مشاهدة مباريات كأس الملك السعودي لعام 2024 على قناة إس إس سي إكسترا 1 بجودة عالية.

تعتبر قناة SSC EXTRA 1 HD المخصصة لبث مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك السعودي 2024، متاحة للمشاهدة عبر الأقمار الصناعية والقمر الصناعي عرب سات فقط.

تردد SSC اكسترا نايل سات تردد SSC اكسترا عرب سات تردد SSC اكسترا بدر سات التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودى التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: عمودى

كيفية مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2023- 2024 ؟

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر على الإنترنت عبر منصة شاهد مجانًا داخل السعودية، وأما خارج السعودية فيمكن من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية عبر منصة شاهد VIP.

التشكيل المتوقع للهلال ضد التعاون 2023

حراسة المرمى: ياسين بونو. الدفاع: محمد البريك- على البليهي- كاليدو كوليبالي- سعود عبدالحميد. الوسط: روبين نيفيس- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش- مالكوم- ميشيل ديلجادو الهجوم: سالم الدوسري- ألكساندر ميتروفيتش.

التشكيل المتوقع للتعاون ضد الهلال 2023

حراسة المرمى: مايلسون. الدفاع: معاذ الفقيهي- أندري جيروتو- عون السلولي- عبدالملك العييري. الوسط: ألفارو ميدران- أشرف المهديوي- فلافيو. الهجوم: موسى بارو- جواو بيدرو- ماتيوس.

مواجهة نارية بين الهلال والتعاون اليوم

يُعتبر الهلال، الذي يتصدر جدول الدوري السعودي للمحترفين، مُحمّسًا لمواجهة التعاون اليوم، بعد تحقيقه انتصارًا حيويًا بنتيجة 2-1 على حساب الطائي في الجولة 16 من دوري روشن. يطمح الفريق إلى تخطي التعاون في بطولة كأس الملك، ويعول على دعم الجماهير وميزة اللعب على أرضه.

في المقابل، يسعى التعاون، الذي يمتلك سجلًا ملحوظًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى تحقيق مفاجأة جديدة والمضي في البطولة. الهلال تأهل إلى دور الثمانية بفوزه الكبير على الحزم بثلاثة أهداف نظيفة، فيما تجاوز التعاون دور الستة عبر فوزه 2-0 على الوحدة.

بهذه المباراة المثيرة، يتوقع أن يُقدم الهلال والتعاون أداءً مميزًا في سعيهما لتحقيق التأهل والمضي في مشوارهما بالبطولة.

ياسين بونو يرفض حضور حفل جوائز الكاف

أفاد موقع "جول" السعودي برفض الحارس المغربي ياسين بونو حضور حفل الكرة الذهبية بسبب التزامه بمباراة فريقه. يُشار إلى أن بونو يتنافس على جائزة أفضل حارس في إفريقيا لعام 2023، ويأتي هذا الرفض بالتزامن مع مواجهة التعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث لم يسافر الحارس إلى المغرب لحضور حفل توزيع الجوائز.

بونو يتنافس مع حراس مرمى بارعين آخرين، وهم الحارس المصري محمد الشناوي من الأهلي، والحارس الكاميروني أونانا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم في المغرب، حيث يترقب العديد من اللاعبين هذا الحدث الرياضي المهم في قارة إفريقيا، في وقت يظل بونو ملتزمًا بالتألق في ميدان اللعب مع فريقه.