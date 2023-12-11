يلا شوت الآن.. بث مباشر ( 1 - 0 ) مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اليوم في كأس الملك سلمان

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اليوم في كأس الملك سلمان

منافسة الزعيم في الكأس بين Al Hilal vs Al Taawoun اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اليوم في كأس الملك سلمان، ويستعد الهلال لاستقبال التعاون في مباراة مهمة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-24، وذلك على أرضه في استاد الأمير فيصل بن فهد. يأتي هذا اللقاء بعد فوز الهلال بالديربي الرياضي على الطائي بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، محققًا بذلك انتصاره السادس عشر على التوالي في جميع البطولات.

يسعى الهلال لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز في المباراة ضد فريق التعاون، الذي بلغ ربع النهائي بفوزه على الوحدة في الدور السابق. يتطلع الزعيم إلى تحقيق التأهل في مشواره بالبطولة بعد تخطي الجبلين والحزم في الدورين السابقين. يتوقع أن تكون هذه المواجهة منافسة قوية بين الفريقين في سبيل التقدم نحو نصف النهائي.

الزعيم يتقدم قبل نهاية الشوط الأول

هدف رائع للهلال يأتي من قدم ميشيل ديلجادو في الدقيقة 45+3، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه، مضيئًا شباك المنافس في لحظات الوقت الإضافي في الشوط الأول من المباراة ، تأكيد الحكم على القرار، حكم المباراة توجه إلى شاشة تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف ، ويُعتبر الهدف صحيحًا لصالح الهلال ، وجاء الهدف من ركلة ركنية للهلال على يسار مرمى التعاون، نفذها مالكوم فيليبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث لم يتمكن الحارس من ابعادها بشكل صحيح لتتهيأ أمام أقدام ميشيل ديلجادو الذي سدد مباشرة إلى داخل الشباك.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون تويتر

تقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة الهلال والتعاون اليوم الاثنين، الموافق 11 ديسمبر، في إطار ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك" لموسم 2023-2024. ستقام هذه المباراة المثيرة على أرضية ستاد "مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية"، معقل فريق الهلال.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي. يعد هذا البث المباشر فرصة لعشاق الكرة السعودية لمتابعة الأحداث الحماسية لهذه المواجهة المهمة.

حقق نادي الهلال السعودي فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1 على فريق الطائي في الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي. يأتي هذا الانتصار الذي يعكس التفوق والقوة الفنية للهلال، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

وفي سياق متصل، يستضيف الهلال اليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، فريق التعاون في منافسة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. يعكس الأداء الرائع والفوز الأخير زيادة المعنويات لفريق الهلال الذي يسعى لتحقيق التأهل في هذه البطولة المرموقة.

جدير بالذكر أن القرعة لدور ربع النهائي شهدت مواجهات مثيرة، حيث يواجه الهلال التعاون، ويتنافس فرق أخرى في هذا الدور. يشعر الهلال بالحماس والطموح للمضي قدمًا في هذا الحدث الكروي الرئيسي.

متى مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2024؟

يسأل الكثير من الجماهير المشجعة لفريق الهلال والتعاون عن موعد المباراة والتي من المقرر أن تقام اليوم على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

تحدد موعد مباراة الهلال والتعاون في ربع نهائي كأس الملك يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023. يتوقع أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة إلا ربع بتوقيت مصر.

كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر

يعتبر هذا اللقاء فرصة حاسمة للفريقين للتقدم إلى الدور التالي في هذه البطولة المهمة، ومن المتوقع أن يكون لقاءً مثيرًا يجمع بين الحماس والمنافسة في ساحة الملعب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2024؟

يسعى المواطنون في المملكة العربية السعودية إلى العثور على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2023، بهدف الاستمتاع بتجربة مشاهدة مثيرة وجودة عالية.

يُمكنك متابعة مباريات كأس الملك السعودي من خلال البث الحصري على قنوات SSC الرياضية في الوطن العربي. وفيما يتعلق بمباراة الهلال والتعاون في كأس خادم الحرمين، ستكون القناة المخصصة لنقل هذا اللقاء هي SSC 1، ويمكن الوصول إليها مجانًا بتقنية SD داخل المملكة العربية السعودية، بينما يتطلب المشاهدون خارج المملكة اشتراكًا للاستمتاع بالبث بتقنية HD.

تردد SSC اكسترا نايل سات تردد SSC اكسترا عرب سات تردد SSC اكسترا بدر سات التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودى التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: عمودى

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2024 اونلاين؟

هناك وسيلة واحدة من أجل مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في كأس الملك 2024، وتأتي هذه الوسيلة عبر تطبيق "شاهد". يمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، ولكن إذا كنت ترغب في تجربة مشاهدة بجودة فائقة، يتعين عليك الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

تشكيل الهلال ضد التعاون

حراسة المرمى ياسين بونو. في خط الدفاع ياسر الشهراني - علي ال بليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد. في خط الوسط روبين نيفيز - محمد كنو - سافيتش. في خط الهجوم سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.

تشكيل التعاون ضد الهلال

في حراسة المرمى مايلسون. خط الدفاع عبدالملك العييري – أندريه جوتو – وليد الأحمد – معاذ فقيهي. خط الوسط أشرف المهديوي – ألفارو ميدران – فلافيو. خط الهجوم سعد الناصر – موسى بارو – جواو بيدرو.

الهلال ضد التعاون بحثًا عن فوز جديد

تتسم مواجهات الهلال والتعاون بالقوة والتشويق مثل اللقاء الشهير الذي جمع بين الفريقين في الدوري السعودي، حيث نجح الهلال في تحقيق الفوز بصعوبة.

يدخل الهلال مباراة اليوم بهدف استمرار مسلسل الانتصارات والحفاظ على سجله نقيًا من الخسائر في جميع البطولات التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي، وهو يسعى جاهدًا للمنافسة على الفوز بالبطولات.

تأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على الحزم، في حين تخطى التعاون دور الستة عشر بفوزه بنتيجة 2-0 على ملعبه الجديد على الوحدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والتعاون | من هنــــا

في الوقت الحالي، يحتل الهلال المرتبة الأولى في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بواقع 44 نقطة بعد خوض 16 مباراة، حيث حقق الفوز في 14 منها وتعادل في مباراتين فقط، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

يحتل فريق التعاون حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وقد نال 31 نقطة بعد خوضه 16 مباراة. حقق الفريق تسعة انتصارات وتعادل في أربع مباريات، بينما تعرض للهزيمة في ثلاث مباريات.

تحديد موقف ياسر الشهراني من مباراة الهلال والتعاون

في تقارير صحفية، تم الكشف في يوم الأحد عن موقف اللاعب الدولي ياسر الشهراني، لاعب الفريق الأول لنادي الهلال، من العودة للمشاركة مع فريقه في المباراة ضد فريق التعاون، ضمن مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والتعاون | من هنــــا

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم أن لاعب فريق الهلال، ياسر الشهراني، شارك في التدريبات الجماعية والمناورات الفنية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.

أصيب ياسر الشهراني في ساقه أثناء مواجهة فريقه مع التعاون في الجولة 13 من دوري روشن السعودي، وبسبب الإصابة غاب عن المباريات السابقة لفريقه.

ويستعد فريق الهلال الكروي الأول لمواجهة فريق التعاون، في يوم الإثنين القادم، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن المتوقع أن يشارك اللاعب الشهراني في المباراة إذا نجح في اجتياز اختبارات اللياقة.

تحت قيادة جورجي جيسوس، قام فريق الهلال السعودي بتدريباته. قسم الفريق إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الطائي، وتم إجراء تمارين استطلاعية لهم. أما المجموعة الثانية، فقد قامت بتمارين تكتيكية ومناورات فنية.

تشكيلة الهلال الرسمية اليوم

مشاهدة مباراة الهلال اليوم تويتر بث مباشر

تشكيلة التعاون الرسمية اليوم