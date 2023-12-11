يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت اليوم في كأس الملك

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

جولة العالمي المحلية مع Al Shabab - Al Nassr اليوم، مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس الملك، يوم الاثنين، سيتوجه فريق النصر للعب مباراة قوية ضد فريق الشباب في ملعبهم في ديربي ناري في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024، ويسعى الشباب تحت قيادة الكرواتي إيجور بيسكان، إلى المنافسة المتواصلة للتأهل في بطولة الكأس بعد أن تم استبعادهم من المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين وتراجعهم بشكل كبير في جدول الترتيب.

مباراة النصر والشباب تويتر مباشر

يتطلع المدرب الكرواتي إيجور بيسكان، مدرب فريق الشباب، إلى استعادة ثقة الفريق بتحقيق الفوز على النصر بعد أداء غير مستقر ونتائج سلبية في الفترة الأخيرة. حيث لم يتمكن الفريق من تحقيق الانتصارات في آخر 4 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر في مثلهما.

تلقى فريق الشباب ضربة قاسية بعدما أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي قرارًا بإيقاف الكولومبي جوستافو كويلار عن المشاركة في مباراتين، وأحد هذين اللقاءين سيكون أمام النصر. وبالنظر إلى دوره وأهميته في فريق الشباب في وسط الملعب والدفاع، فإن مهمة الفريق أصبحت أصعب أمام قوة هجومية النصر.

في المقابل، يشارك النصر تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو في هذا الاستحقاق بعد أن استعاد استقراره بعد الهزيمة في مباراة الديربي ضد الهلال، حيث زاد الفارق بينه وبين المنافسة على لقب الدوري السعودي إلى 7 نقاط، وذلك بفضل انتصارهم المؤخر على الرياض بنتيجة 4-1.

المدرب البرتغالي يعتمد على القوة الهجومية القوية التي تتمثل في لاعبيه الأسطوريين كريستيانو رونالدو وأوتافيو والسنغالي ساديو ماني والإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، إضافة إلى سلطان الغنام وعبدالرحمن غريب.

ما هو موعد مباراة النصر والشباب اليوم في كأس الملك 2023/2024 ؟-

في مواجهة مثيرة ضمن فعاليات دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023/2024، يتقابل النصر والشباب في ديربي الرياض على أرض ملعب "ستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز". يعتبر هذا اللقاء تحديًا كبيرًا للفريقين، حيث يسعى النصر إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل القادمة من البطولة.

موعد انطلاق المباراة هو الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات. يأتي هذا اللقاء بعد فوز النصر في الجولة السابقة على فريق الاتفاق بنتيجة 1-0، فيما تأهل الشباب بفوز صعب على الفتح بنتيجة 2-1.

يعد ديربي الرياض بين النصر والشباب من المباريات المثيرة والمنتظرة، حيث يسعى كل فريق لتقديم أداء مميز وحصد الفوز للمضي قدمًا في المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم.

النصر والشباب يلا شوت بث مباشر

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب اليوم في كأس الملك السعودي 2023/2024 ؟

فيما يتعلق مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم في كأس الملك السعودي 2023/2024، فقد حصلت مجموعة القنوات الرياضية السعودية SSC على حقوق نقل المباريات مباشرة للجماهير في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خدمة الاشتراك المدفوع. لكن للمشجعين داخل المملكة العربية السعودية، يُمكن متابعة البث المباشر لمباراة النصر والشباب عبر قناة SSC1 SD المفتوحة.

تردد قناة SSC HD 1 هو المسؤول عن بث مشاهدة مباراة النصر والشباب مباشر اليوم في بقية دول الوطن العربي، مما يتيح للمشجعين فرصة استمتاع بالأداء المثير للفريقين في هذه المرحلة المثيرة من البطولة.

تردد قناة SSC HD 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 12418 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تشكيل مباراة النصر والشباب اليوم

أولًا: تشكيل النصر

حراسة المرمى نواف العقيدي. خط الدفاع أيمن يحيى - إمريك لابورت - علي لاجمي - سلطان الغنام. خط الوسط سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو خط الهجوم كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا - ساديو ماني.

ثانيًا: تشكيل الشباب

حراسة المرمى كيم سيونغ جو. خط الدفاع فواز الصقور - إياغو سانتوس - رومان سايس - حمد اليامي. خط الوسط حسين القحطاني - ماجد كنبه - نواف السعدي. خط الهجوم يانيك كاراسكو - عبد الله رديف - كارلوس جونيور.

مشاهدة مباراة النصر والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر

يدخل فريق النصر، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحت إشراف المدرب البرتغالي لويس كاسترو، في مواجهة هامة أمام فريق الشباب في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. يتطلع النصر لتحقيق الفوز وضمان تأهله إلى المربع الذهبي للبطولة.

حقق النصر العبور إلى ربع النهائي بعد فوز صعب على فريق الاتفاق بهدف نظيف، والذي سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الوقت الإضافي. ويسعى الفريق إلى مواصلة تقديم أداء متميز وضمان الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | من هنــــا

على الجانب الآخر، نجح فريق الشباب في العبور إلى ربع النهائي بعد فوز مثير على فريق الفتح بنتيجة 2-1. وبهذا التأهل، يتجه الشباب نحو مواجهة نارية مع النصر في مرحلة ربع النهائي، ويسعى لتحقيق الفوز والمضي في مشواره نحو النهائي.

بث مباشر مباراة النصر والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

تُقدم "بوابة الفجر" مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في مساء اليوم الاثنين، الموافق 11 ديسمبر 2023، ضمن فعاليات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك" لموسم 2023-2024. ستُقام المباراة على أرضية استاد "الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | من هنــــا

يُشار إلى أن نادي الفيحاء يحمل لقب النسخة السابقة لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه في المباراة النهائية على الهلال بركلات الترجيح. ومع ذلك، وبالرغم من حصوله على اللقب، إلا أنه ودَّع المسابقة هذا الموسم من دور الستة عشر بخسارة كبيرة أمام اتحاد جدة بثلاثية نظيفة.

تشكيلة النصر الرسمية اليوم

بث مباشر مباراة النصر اليوم يلا شوت

تشكيلة الشباب الرسمية اليوم