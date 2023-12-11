مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت اليوم 11-12-2023 في كأس خادم الحرمين الشريفين

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت اليوم 11-12-2023 في كأس خادم الحرمين الشريفين | كورة لايف

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البرتغالي كريستيانو
البرتغالي كريستيانو رونالدو محترف نادي النصر السعودي (Spl)

نقدم لكم من خلال بوابة الفجر بث مباشر مشاهدة مباراة alnasr vs walshabab يلا شوت في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم، تقام اليوم الاثنين 3 مباريات في افتتاح ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يستضيف الهلال التعاون، ويحل الخليج ضيفًا على أبها، فيما ستكون مباراة السهرة مع قمة النصر والشباب على ملعب الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز معقل الأول.

مواجهة العالمي ضد الليث على استاد الأمير خالد بن سلطان

في ليلة مليئة بالتحديات والإثارة، تتنافس فرق الكرة السعودية في افتتاح ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تتجدد المواجهات الحماسية والمثيرة. اليوم، يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد قمة الهلال والتعاون، بينما يستقبل أبها فريق الخليج، وتتسلل النصر والشباب إلى الملعب في مواجهة مرتقبة على أرض الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

تبدأ المباراة بين الهلال والتعاون في تمام السادسة و45 دقيقة بتوقيت الإمارات، وهي مباراة يراهن فيها الفريقان على تحقيق الفوز وضمان تأهلهما إلى نصف نهائي البطولة. يدخل الهلال هذه المواجهة بموقف مميز، حيث يتصدر الدوري بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه ويحقق سلسلة من الانتصارات دون أي هزيمة. وترجح الاحتمالات لصالح الهلال في ظل تفوقه في المباريات المباشرة مع التعاون وتكامل العناصر في جميع الخطوط.

مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت اليوم 11-12-2023 في كأس خادم الحرمين الشريفين

مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم يلا شوت، في الساعة العاشرة مساءً، تأتي قمة النصر والشباب لتكتسي بأهمية خاصة. يتصدر النصر المركز الثاني في الدوري، بينما يحتل الشباب المركز الثاني عشر، وتبدو الفرصة متاحة أمام النصر للتقدم في البطولة بقوة. وعلى الرغم من غيابات مؤثرة في صفوف الشباب، إلا أن الفريق يعول على طاقته الهجومية والأداء القوي للعودة بنتيجة إيجابية.

القمة المنتظرة بين النصر والشباب في كأس الملك 2024

وسيكون النصر على موعد مع ديربي الرياض الثالث تواليًا في أقل من أسبوعين، عندما يواجه الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024.

وكان "العالمي" قد هُزم من الهلال 3-0 في الدوري السعودي يوم الجمعة قبل الماضية، ثم نجح في الفوز على الرياض 4-1 بالجولة التالية، والآن تنتظره مهمة صعبة أمام الليوث في الكأس مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت.

لم ينجح كريستيانو رونالدو حتى الآن في تسجيل أي هدف في كأس الملك، ولا مناسبة أفضل من ربع النهائي وأمام فريق كبير بحجم الشباب لافتتاح سجل أهدافه وقيادة النصر للعبور إلى نصف النهائي.

موعد مباراة النصر والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة ؟

المباراةتوقيت السّعوديةتوقيت الإماراتتوقيت مصرالقنوات الناقلة
النصر - الشباب21:00
 		22:0020:00SSC SPORTS HD  1

ملعب المباراة: ملعب الشباب 

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين - الدور ربع النّهائي

معلق المباراة: لم يحدد بعد

حكم المباراة: لم يحدد بعد

آخر خمس مواجهات بين النصر والشباب:

فوز النصر: 3 انتصارات

فوز الشباب: 0 انتصار

التعادل: تعادلان

النصر ضد الشباب.. أرقام يجب أن تعرفها قبل قمة ربع نهائي كأس ملك السعودية

حسم النصر صعوده لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي بعد تفوقه على الاتفاق في دور الستة عشر بهدف نظيف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | من هنــــا

ويتفوق النصر على نظيره الشباب في مواجهاتهما بعدما فاز عليه في 55 مباراة وخسر 50 مباراة من أصل 150 مباراة بين الفريفين، وسبق وتقابلا سويًا في كأس ملك السعودية في 3 مناسبات من قبل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والشباب | من هنــــا

وحقق النصر الفوز في أول مباراتين في كأس الملك السعودي، قبل أن يخسر في الأخيرة أمام الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين، وستكون المباراة المقبلة هي الثانية في ربع النهائي، حيث فاز الشباب في المباراة الأولى بنتيجة 2-1.

تشكيل مباراة النصر والشباب اليوم

أولًا: تشكيل النصر

حراسة المرمىنواف العقيدي.
خط الدفاعأيمن يحيى - إمريك لابورت - علي لاجمي - سلطان الغنام.
خط الوسطسيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو
خط الهجومكريستيانو رونالدو  - أندرسون تاليسكا - ساديو ماني.

ثانيًا: تشكيل الشباب

حراسة المرمىكيم سيونغ جو.
خط الدفاعفواز الصقور - إياغو سانتوس - رومان سايس - حمد اليامي.
خط الوسطحسين القحطاني - ماجد كنبه - نواف السعدي.
خط الهجوميانيك كاراسكو - عبد الله رديف - كارلوس جونيور.
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