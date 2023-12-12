مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي تويتر

مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي (يلا شوت) بث مباشر اليوم الثلاثاء 23-12-2023،تنطلق منافسات كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمواجهة مثيرة بين صاحب الأرض وحامل لقب دوري روشن، الاتحاد ضد أوكلاند سيتي.

مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي (يلا شوت) بث مباشر اليوم الثلاثاء 23-12-2023

تعتبر بطولة كأس العالم للأندية واحدة من أبرز البطولات التى تشغل مكان كبير فى عالم كرة القدم، حيث إنه ا تقوم بجمع جميع الفرق الكبيرة من كافة انحاء العالم، وقد جاء هذا العام نصيب المملكة العربية السعودية فى اسضافت نسخة كأس العالم للأندية الجديدة وتنطلق البطولة بمشاركة العديد من الفرق العربية والعالمية، ومن بين هذه الفرق يخوض فريق الاتحاد أولى مبارياته في يوم 12 من شهر ديسمبر 2023 الموافق ليوم الثلاثاء، وسوف يتم بث المباراة حصريًا عبر القناة السعودية الرياضية الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة ويشارك الفريق الأهلى، الذي دائما ما يفاجئنا ويمتعنا بقوتة وشهرته بين الناس، وإرادته نحو السعى إالى الانتصارات وتحقيق أعلى الإنجازات وتعتمد نهاية البطولة على تحديد أفضل فريق في العالم بكرة القدم، وتتيح للفرق الفائزة الفرصة للتتويج بلقب البطولة والتفوق على الفرق المنافسة.

وخصصت الشبكة السعودية قناة SSC SPORT 1 HD لنقل فعاليات المواجهة بتعليق فارس عوض.

وذلك بجانب قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق محمد حسين.

التاريخ الثلاثاء 13 ديسمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD التعليق فارس عوض

محمد حسين

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تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات ssc على القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التشكيل المتوقع لاتحاد جدة في كأس العالم للأندية

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيلو جاياردو على العناصر الآتية

الخطة 4-2-3-1

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، كادش، عمر هوساوي

الوسط: نجولو كانتي، فابينيو

أمامهم: صالح العمري، عبد الرزاق حمد الله، فيصل الغامدي

الهجوم: كريم بنزيما

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي | من هنــــا

موعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي بافتتاح كأس العالم للأندية

تقام مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 هو الثلاثاء 12 ديسمبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

توقيت مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي بافتتاح كأس العالم للأندية

تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.