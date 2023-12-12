بث مباشر |مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي في كاس العالم للأندية.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي في كاس العالم للأندية

جولة عالمية بين Al Ittihad vs Auckland City اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي بث مباشر في بطولة كاس العالم للأندية، وتُنطلق كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمواجهة مثيرة بين فريق الاتحاد، صاحب الأرض، وحامل لقب دوري روشن، أوكلاند سيتي.

رغم خسارة الاتحاد في آخر مباراة له في دوري روشن أمام ضمك، إلا أن لديه فرصة للسير على خطى الأندية العربية الناجحة في كأس العالم، مثل الرجاء المغربي والعين الإماراتي. وبعد وصول الهلال إلى نهائي النسخة الماضية، يتطلع الاتحاد إلى تحقيق أداء مميز.

تشكل هذه المشاركة الثانية للاتحاد في كأس العالم للأندية بعد مشاركته في 2005، حيث حقق آنذاك المركز الرابع. بينما يسجل فريق أوكلاند سيتي مشاركته الـ11 في المونديال، وهي مشاركة قياسية.

يعمل بطل الدوري السعودي للمحترفين على تجهيز كافة أسلحته للمشاركة في المنافسات، وقد تعززت تشكيلته بالتعاقد مع اللاعب البارز كريم بنزيما، والذي لا يُمثل إضافة قوية فقط، بل يحمل معه الخبرة الأوروبية الهامة ويرفع من مستوى الفريق.

ستكون مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي محط أنظار العديد من عشاق الكرة حول العالم، حيث يسعى الاتحاد لتحقيق النجاح في البطولة والتألق أمام جماهيره، بينما يسعى أوكلاند سيتي لتحقيق نتائج إيجابية في مشاركته الثانية عشرة.

متى موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023؟

يوم الثلاثاء، الموافق 12 ديسمبر 2023، يُنتظر أن تكون ليلة كروية حافلة بالتشويق والإثارة، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب افتتاح كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية. في هذا اليوم المميز، ستتقابل قوتا الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي على أرض ملعب الجوهرة المشعة، ومن المتوقع أن تنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت مصر.

تُعد هذه المباراة افتتاحًا رسميًا لهذه البطولة الرياضية الكبرى، وسيكون اللاعبون على أهبة الاستعداد لتقديم أداء مميز والتنافس على الانتصار في هذه المنافسة الدولية المهمة. يعد ملعب الجوهرة المشعة الشاهد على هذه المواجهة الحماسية، حيث يلتقي الفريقان في مواجهة تاريخية تجمع بين فريق المملكة العربية السعودية وفريق نيوزيلندا.

سيكون هذا اللقاء فرصة لعشاق الساحرة المستديرة للتمتع بلحظات رياضية رائعة، حيث يبدأ الحماس والتحدي في أولى لقاءات البطولة العالمية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023؟

ستكون قنوات SSC السعودية هي المحطة الرئيسية لمتابعة كأس العالم للأندية 2023، ومن بين هذه المباريات المثيرة يتصدر لقاء الاتحاد وأوكلاند سيتي الأجنبي. ستقوم القناة الرياضية البارزة SSC SPORT 1 HD بنقل اللقاء مع التعليق الرياضي المميز للمعلق فارس عوض، حيث ستقدم تجربة مشاهدة مثالية ومتميزة لعشاق كرة القدم.

كما تعمل قناة SSC SPORT 5 HD على تغطية أحداث مشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي يلا شوت بتعليق المعلق محمد حسين، مما يمنح المشاهدين تنوعًا في التعليقات وتجربة مشاهدة ممتعة. يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذا اللقاء بفارغ الصبر، حيث يمثل افتتاح كأس العالم للأندية بمشاركة الأندية البارزة من مختلف أنحاء العالم، وتعد قنوات SSC مصدرًا رئيسيًا لمتابعة كافة الفعاليات والمباريات في هذا الحدث الكروي الكبير.

تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت؟

لمتابعة مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي بث مباشر في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت، يُفضل تحميل والاشتراك في تطبيق "شاهد". يعتبر هذا التطبيق الخيار الوحيد للمشاهدين الراغبين في متابعة الأحداث مباشرة عبر الإنترنت. يُذكر أن المعلق الرياضي فارس عوض سيكون متاحًا لتقديم التعليق الرياضي المميز خلال المباراة.

يُعد تطبيق "شاهد" خيارًا ممتازًا لمحبي كرة القدم الذين يتطلعون لتجربة مشاهدة عالية الجودة والمميزات الإضافية. بفضل هذا التطبيق، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمباريات كأس العالم للأندية في أي مكان وزمان، مع فارس عوض يقدم تغطية حية ومثيرة لأبرز لحظات اللقاء.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

أولا تشكيل الأتحاد السعودي:-

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي. خط الدفاع: زكريا هوساوي، وأحمد حجازي، وكادش، وعمر هوساوي. خط الوسط: نجولو كانتي، وفابينيو، وصالح العمري. خط الهجوم: فيصل الغامدي، وعبد الرحمن العبود، وكريم بنزيما.

ثانيا: تشكيل أوكلاند سيتي:-

حراسة المرمى: كونور تريسي. خط الدفاع: ماريو إيليتش - أدم ميتشيل - نيثين لوبو- جوردان فيل. خط الوسط: تيموتي بوليه - كامرون هويسون - كاري آيدن - تون جو. خط الهجوم: ريان دي فريس - جو لي.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

تأتى الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 كالتالي:

1-اتحاد جدة من السعودية بصفته مستضيف البطولة.

2-مانشستر سيتي من إنجلترا بصفته بطل أوروبا.

3- الأهلي من مصر بصفته بطل إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي كأس العالم للأندية | من هنــــا

4- كلوب ليون من المكسيك بصفته بطل أمريكا الشمالية.

5- أوراوا ريد دياموندز من اليابان بصفته بطل آسيا.

6- أوكلاند سيتي من نيوزيلندا بصفته بطل أوقيانوسيا.

7- فلومينينسي من البرازيل بصفته بطل أمريكا الجنوبية.

ما هي طريقة إدارة المدير الفني الجديد للأتحاد في كأس العالم للأندية ؟

فريق اتحاد جدة قرر التعاقد مع مارسيلو جاياردو كمدير فني للفريق، حيثُ يعتبر أحد الأسلحة الرئيسية التي ستساعد الفريق في كأس العالم للأندية. ويُعتقد أن جاياردو قد يكون السبب الرئيسي وراء قرار إدارة الفريق في التعاقد معه، ليكون بديلًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

على الرغم من فترته المحدودة مع فريق اتحاد جدة حتى الآن، إلا أن جاياردو تمكن من تحقيق تواصل كبير بين اللاعبين قبل البطولة المنتظرة.

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بالإضافة إلى ذلك، نجح جاياردو في قيادة فريقه السابق ريفير بليت في المشاركة في كأس العالم للأندية مرتين، وعلى الرغم من صعوبة المنافسة، فإنه لم يتمكن من الفوز بالبطولات.

جاياردو قاد بليت إلى نهائي كأس العالم للأندية في اليابان عام 2015 بعد تحقيقه انتصارات وتعادل وهزيمة في البطولة. فاز بليت بنصف النهائي بنتيجة 1-0 على سانفريس هيروشيما، وحصل على الميدالية الفضية بعد خسارته في المباراة النهائية أمام برشلونة.

بعد مضي 3 سنوات فقط، عاد الفريق الأرجنتيني للمشاركة في البطولة من جديد وتمكن من الحصول على الميدالية البرونزية. تم استبعاده من النصف النهائي بعد مباراة ركلات الترجيح مع الفريق الإماراتي "العين". بعدها حقق الفوز على فريق "كاشيما أنتلرز" بنتيجة 4-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.