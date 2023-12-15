يلا شوت الآن ( 1 - 0 ) مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر في كأس العالم للأندية اليوم

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر تويتر

بث مباشر مباراة الاتحاد والأهلي، اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة».

ويحتضن ملعب «الجوهرة المشعة» مباراة اليوم الجمعة، بين الأهلي والاتحاد، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

المارد الأحمر يسجل الهدف الأول بأقدام معلول

في الدقيقة 19 من المباراة، طالب لاعبو النادي الأهلي بركلة جزاء بسبب اعتقادهم بوجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء. حدثت هذه الحالة خلال تداخل كرة مشتركة بين اللاعب حسن كادش وكهربا. اعتبر اللاعبون أن الكرة ارتطمت بيد لاعب فريق الخصم داخل المنطقة.

بشكل سريع وفعّال، قام الحكم بالاستجابة لهذه المطالبات وأعلن عن ركلة جزاء للنادي الأهلي. تمكن اللاعب علي معلول من تنفيذ الركلة بنجاح، محرزًا بذلك الهدف الأول لفريقه. تلك اللمسة الفنية الرائعة أسفرت عن تقدم الأهلي في المباراة، مما جعل اللقاء أكثر إثارة وتنافسًا.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية بث مباشر

مواجهة نارية ومرتقبة ينتظرها العالم أجمع، حيث تتجه الأنظار صوب أرضية ملعب «الجوهرة المشعة»، الذي يحتضن القمة العربية بين الأهلي والاتحاد السعودي، وذلك تحت مظلة بطولة كأس العالم للأندية.

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وتمكن فريق اتحاد جدة بقيادة النجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما، من توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى بطل إفريقيا النادي الأهلي، وذلك عقب الفوز الكبير في مباراة افتتاح المونديال أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، وقع عليها الثلاثي المميز «بنزيما - نجولو كانتي - رومارينو».

بينما يخوض النادي الأهلي مباراة الاتحاد، وهو عينه على الفوز فقط لاغير، لا سيما أن الفريق الأحمر مُعتاد على أجواء مونديال الأندية ويمتلك خبرة كبيرة في مشاركات المونديال، وحصد الميدالية البروزنية من قبل في ثلاث مناسبات.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر تويتر

بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد

وتسعى كتيبة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، من تقديم عرضًا قويًا في تلك النسخة، والحصول على ميدالية جديدة سواء كانت فضية أو ذهبية.

بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

وتقدم «الفجر» بث مباشر لمباراة الاتحاد والأهلي، اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة».

لمشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد الآن | اضغط هنا

ويحتضن ملعب «الجوهرة المشعة» مباراة اليوم الجمعة، بين الأهلي والاتحاد، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.