أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن اهتمامه بضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. من المقرر أن تنطلق فترة الانتقالات في الدوريات الكبرى الأوروبية من 1 يناير وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته.

ليفربول يقترب من التعاقد مع نجم الدوري الأوروبي

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 37 نقطة.

أفادت صحيفة "ريكورد" البرتغالية بأن ليفربول يستهدف التعاقد مع جونسالو إيناسيو، مدافع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، خلال الفترة المقبلة.

تأتي هذه الصفقة بهدف تعويض الغياب الطويل للاعب الكاميروني جويل ماتيب الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

أرسل ليفربول أحد كشافيه إلى متابعة مباراة سبورتينج لشبونة أمام شتورم جراتس، حيث شارك إيناسيو في الشوط الثاني وسجل هدفين، مما جعله مرشحًا لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع في الدوري الأوروبي.