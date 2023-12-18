مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي بث مباشر يلا شوت اليوم الاثنين في كأس العالم للأندية،بسبب فوزه بأول لقب له على الإطلاق في كأس ليبرتادوريس في موسم 2022-23 - بفوزه على بوكا جونيورز في 120 دقيقة من الإثارة والانسكابات وسوء الانضباط - سيخوض فلومينينسي أول ظهور له في كأس العالم للأندية في مدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث يقع دينيزي. الجانب لديه بعض الأخطاء التي يجب تصحيحها.

في حين صنع فريق تريكولور التاريخ في القارة في العام التقويمي الحالي، إلا أن مآثرهم المحلية تركت الكثير مما هو مرغوب فيه، حيث لم يتمكنوا إلا من الحصول على المركز السابع في حملة البرازيل 2023، لينتهي بهم الأمر بفارق 14 نقطة عن بالميراس البطل..

كان الخروج من دور الـ16 في كأس البرازيل على يد فلامينجو بمثابة وصمة عار أخرى في دفتر ملاحظات فلومينينسي، لكن حاملي كأس ليبرتادوريس سيكونون حاضرين في دور المجموعات العام المقبل بسبب نجاحهم الأول في أرقى بطولة في أمريكا الجنوبية. البطولة وحصلت الآن على تذكرة ذهبية محتملة للنجومية العالمية.

ومع ذلك، لم يستعد فريق دينيز للزيارة في المملكة العربية السعودية بطريقة مثالية، حيث أنهوا مشوارهم في الدوري البرازيلي بهزيمتين متتاليتين أمام بالميراس وجريميو، حيث خسروا 1-0 خارج أرضهم أمام الأبطال قبل أن يتأهلوا للمباراة. 3-2 الضرب المنزلي على يد الأخير.

مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي بث مباشر يلا شوت

كانت الهزيمة أمام بالميراس هي المرة الوحيدة في مبارياته الست الأخيرة التي فشل فيها الفريق الثلاثي الألوان في تحقيق انتفاخ الشباك، ومع ذلك، فإن فترة راحة مدتها 11 يومًا من شأنها أيضًا أن تقدم لرجال دينيز عالمًا جيدًا ضد الأهلي. وكانت مجهوداتهم ضد الاتحاد جديرة بالاهتمام بشكل لا يصدق.

مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي بث مباشر يلا شوت

بينما ينتظر فلومينينسي معمودية كأس العالم للأندية، حجز الأهلي - الذي سيطر على كرة القدم المصرية منذ أواخر الأربعينيات - مكانًا في المسابقة الدولية للمرة التاسعة بفضل تفوقه في دوري أبطال إفريقيا 2022-23. دوري أبطال أوروبا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي | من هنــــا

الفوز الكاسح على منافسهم القاري منح الشياطين الحمر موعدًا في الدور الثاني مع الاتحاد صاحب الإنفاق الحر، الذي نشر فابينيو، < /span> في تشكيلة تبدو خطيرة لكن أبطال الدوري السعودي للمحترفين' ولم يُترجم التفوق المالي إلى هيمنة على أرض الملعب.كريم بنزيما وN'Golo Kante

وبالفعل علي معلول ضربة جزاء سامية حسين الشحات أنهى المباراة وسجل إمام عاشور هدفًا للأهلي في تقدم لا يمكن تعويضه بعد مرور ساعة مباشرة، وهدف بنزيما في الوقت المحتسب بدل الضائع - الذي أهدر فرصة ركلة جزاء في الشوط الأول - أدت فقط إلى هتافات مكتومة من الجدار الأصفر لمشجعي الاتحاد.

ولا حتى البطاقة الحمراء المتأخرة لـ أنتوني موديست يمكن أن تفسد احتفالية الأهلي، لكن النادي الآن بقيادة < a i=3>مارسيل كولر - الذي كان مدربًا للنمسا سابقًا - لم يصل من قبل إلى نهائي كأس العالم للأندية، حيث حصل على الميدالية البرونزية في نسخ 2006 و2020 و2021.

لم يخسر الشياطين الحمر في جميع البطولات منذ أكتوبر، وسيكافأ بمباراة رائعة ضد مانشستر سيتي أو أوراوا ريد دايموندز إذا تمكنوا من كسر فخ نصف النهائي يوم الاثنين، وإلا فإن مباراة فاصلة أخرى غير مرغوب فيها على المركز الثالث تنتظر المصري الذي فاز 43 مرة. أبطال الدوري الممتاز.

ملعب مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

ملعب مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

تذاع مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية عبر قناة "SSC1 HD"

ما هو موعد مباراة الاهلي وفلومينسي؟

البند التفاصيل المباراة الأهلي وفلومينسي الموعد الإثنين 18 ديسمبر 2023 الساعة 8.00 مساء (بتوقيت القاهرة) القنوات الناقلة SSC المعلقان علي سعيد الكعبي- محمد حسين البطولة نصف نهائي- كاس العالم للأندية

ضبط تردد قناة السعودية الرياضية

الآن ننقل ونتابع أمام حضراتكم أجدد رموز ضبط واستقبال شارات قناة السعودية الرياضية الذي يعمل على النايل سات وعرب سات على نحو الرموز التالية:-

القمر نايل سات

التردد: 12149

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر عرب سات

الجودة: SD

التردد: 12015

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز 27500

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي

رسالة كولر لجماهير الأهلي

عقب تحقيق الفوز التاريخي على فريق اتحاد جدة السعودي، قام المدير الفني للنادي الأهلي “مارسيل كولر” بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي في جميع أنحاء الوطن العربي من خلال حسابه الرسمي على مواقع التواصل الفيس بوك، حيث قال “لذا، كالعادة، سأشاهد المباراة بأكملها الآن.. شكرا لجميع المشجعين الذين جاءوا لدعمنا.. تصبحون على خير”.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي | من هنــــا

رسالة قوية من فلومينسي للأهلي

قبل الصدام المرتقب الذي سيجمع بين الأهلي وفلومينسي قام الموقع الرسمي لفريق فلومينسي على موقع التواصل إكس بتوجيه رسالة نارية للنادي الأهلي قال فيها “الخصم تحدد! فلومينينسي سيواجه الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023! دعونا نذهب من أجل الفوز!”.

ما هي تشكيلة الأهلي المتوقعة؟