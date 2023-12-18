بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي يلا شوت في نصف نهائي كأس العالم للأندية،بدأ سقف الطموحات لدى جماهير الأهلي في جميع أنحاء الوطن العربي يرتفع للغاية بعد الأداء الرائع والقوي الذي ظهر عليه لاعبي القلعة الحمراء في المباراة التي جمعتهم بفريق “اتحاد جدة” السعودي،ونجح الأهلي في تحقيق الفوز مساء أمس الجمعة، أمام اتحاد جدة بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

ليضرب النادي الأهلي موعدًا مع فلومينسي البرازيلي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

وقد استطاع الأهلي أن يكتسح “النمور” بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للاتحاد، وقد أحرز أهداف النادي الأهلي على الترتيب كلا من “علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور”، بينما أحرز هدف النمور الوحيد النجم الفرنسي الكبير “كريم بنزيما”، وقد شهدت هذه المباراة تفوقا كبيرا من جميع لاعبي الأهلي، كما شهدت المباراة تألق كبير لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي الذي استطاع أن يتصدى لضربة جزاء للاتحاد نفذها كريم بنزيما.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي يلا شوت

تفوق برازيلي كاسح في أولى السنوات

وقبل المباراة المرتقبة في الدور نصف النهائي، نبرز المواجهات العربية البرازيلية في مونديال الأندية، إذ تملك الأندية البرازيلية الكلمة العليا في مواجهاتها أمام الأندية العربية، حيث لعب 11 مباراة خلال النسخ الماضية لكأس العالم للأندية، حققت فيها الأندية البرازيلية الفوز في 8 مرات، مقابل انتصارين فقط للأندية العربية، بينما خيّم التعادل على مباراة واحدة حسمتها ركلات الترجيح.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي | من هنــــا

وبدأت المواجهات العربية البرازيلية بمواجهتين في أول نسخة من البطولة، والتي أقيمت عام 2000، حين التقى الرجاء البيضاوي المغربي مع كورينثيانز، ليفوز الفريق البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، ويجدد الفوز ذاته أمام النصر السعودي بنفس النتيجة.

5 سنوات وتجددت مرة أخرى بمواجهة بين ساو باولو والاتحاد السعودي في نصف نهائي نسخة 2005، ويفوز الفريق البرازيلي بثنائية، ويعزز تفوق الأندية البرازيلية بثلاثة انتصارات من أصل 3 مباريات.

ما هو تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينسي؟

أعلنت مجموعة من القنوات الفضائية العالمية المفتوحة بثها لمباراة الأهلي وفلومينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية مجانا ودون تشفير، وهذه القنوات هي:

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينسي يلا شوت

في نسخة 2020 حقق الأهلي انتصار العرب الثاني على الأندية البرازيلية حين فاز على بالميراس البرازيلي، بركلات الترجيح، ولكن المباراة سُجلت كتعادل في سجلات “فيفا” كونها انتهت بالتعادل في وقتها الأصلي، ليتوج الفريق المصري بالميدالية البرونزية، وتكررت المواجهة بين الفريقين عام 2021 ليتفوق بالميراس بهدفين مقابل لا شيء ويحقق البرونزية التي خسرها قبلها بعام.

وفي نسخة 2021، لعب الأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي، في الدور نصف النهائي من المسابقة، وتلقى هزيمة بنتيجة 2-0.

مدرب الأهلي كولر أكد جاهزية فريقه من جميع النواحي ويسعى للفوز بكل قوة،فيما أكد دينيز مدرب فلومينسي إلى أنه بات يعرف نقاط قوة وضعف الأهلي بعد أن شاهد مباراته أمام الاتحاد.

حكم لقاء الأهلي وفلومينيسي

جدير بالذكر أن مهمة إدارة اللقاء تحكيميا كان قد تم إسنادها من قبل اللجنة المنظمة للبطولة للحكم البولندي الرائع سيمون مارسينياك الذي سبق أن أدار مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز من قبل لذا من المنتظر أن يكون مستوى التحكيم ممتاز

تردد قنوات ssc الناقلة لمباراة نصف النهائي لكأس العالم للأندية

تعد قنوات ssc من أهم وأفضل قنوات رياضية في الوطن العربي، وزاد البحث عليها في هذه الأيام لأنها تعتبر القنوات الوحيدة في الوطن العربي تقريبًا الناقلة لكأس العالم للأندية، وفيما يلي نذكر تردد القنوات على الأقمار الصناعية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وفلومينسي | من هنــــا

قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

يمنك ضبط القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات

أضف البيانات التالية على جهاز استقبالك وشاهد القناة الناقلة لمباراة الغد.

التردد: 12380.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات ssc على القمر الصناعي بدر سات

يمكنك مشاهدة قنوات ssc الناقلة لمباراة نصف النهائي لكأس العالم للأندية عل القمر الصناعي بدر سات من خلال الإضافة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك البيانات التالية: