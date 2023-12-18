يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر مباراة الأهلي وفلومينينسي | جودة عالية HD مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

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مباراة الأهلي وفلومينينسي
مباراة الأهلي وفلومينينسي

يخوض الأهلي اليوم الاثنين 18 ديسمبر مباراة في النصف النهائي لكأس العالم للأندية ضد فريق فلومينينسي البرازيلي وهي المباراة التي ينتظرها عشاق كرة القدم مباراة الأهلي وفلومينينسي لقاء يجمع بين بطل الكرة الإفريقية وبطل قارة أمريكا الجنوبية ويبحث عدد كبير من عشاق المارد الأحمر عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي والقنوات الناقلة لها.

يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر مباراة الأهلي وفلومينينسي | تويتر اليوم جودة عالية HD مشاهدة رابط سريع دون تقطيع | هنــــــــــــــــــــا

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية بث مباشر مباراة الأهلي وفلومينينسي  دون تقطيع وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

مباراة الأهلي وفلومينينسي

مباراة الأهلي وفلومينينسي لقاء يجمع بين بطل الكرة الإفريقية وبطل قارة أمريكا الجنوبية في الدور النصف النهائي لكأس العالم للأندية بعد ماتخطي الأهلي الدور الربع النهائي بعد الفوز على الاتحاد بثلاث أهداف مقابل هدف الاتحاد على أن يواجه الفريق الفائز منها نادي اوراوا أو مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

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موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

تنطلق مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك عبدالله الرياضي بمدينة جدة ضمن منافسات الدور النصف النهائي لكأس العالم للأندية.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

تنقل مباريات كأس العالم للأندية شبكة قنوات SSC وتذاع مباراة الأهلي وفلومينينسي على قناة   SSC 1 HD.

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/5

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معلق مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

قررت شبكة قنوات ssc الرياضية إسناد مهمة التعليق على مباراة الأهلي وفلومينينسي إلى المعلق مدحت شلبي.

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