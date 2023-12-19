الآن ( 0 - 0 ) مشاهدة مباراة ييراميدز وصن داونز بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع اليوم فى دوري الأبطال

مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري الأبطال،يستعد فريق بيراميدز لمباراة هامة وقوية أمام منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تلعب المباراة مساء الثلاثاء على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

المجموعة المعقدة لم يتم فك الاشتباك فيها، حيث يحمل كل فريق من فرق المجموعة 4 نقاط ويفصل بينهم فقط فارق الأهداف.

مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر يلا شوت

تُقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة بيراميدز وصن داونز، المقررة اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2023-2024. ستقام المواجهة على أرضية استاد "الدفاع الجوي"، معقل الفريق الذي يقوده المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

يُعلن انطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي. يأتي هذا اللقاء في إطار تصفيات المجموعة ويُعتبر من أهم اللقاءات التي قد تحدد مسار كل فريق في البطولة.

ستكون المنافسة شرسة بين الفريقين، ويترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة التي تعد من الأحداث المثيرة في إطار دوري أبطال إفريقيا. تقديم البث المباشر يمنح المشاهدين فرصة متابعة كل لحظة من اللقاء الذي يتوقع أن يكون حافلاً بالإثارة والتشويق، في مشهد يعكس جاذبية وجود الفريقين في البطولة.

يتذيل بيراميدز المستضيف الترتيب في حين يتصدر صن داونز، ويسعى الفريقان لبسط سيطرتهما على المجموعة بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي في مباراة سيطر عليها الفريق المصري وكان أقرب للفوز.

ويبحث باتشيكو المدير الفني لبيراميدز، خلال لقاء اليوم، على تحقيق فوز تاريخي علي صن داونز، والتغلب علي كافة العقبات التي تواجه الفريق، والاصابات العديدة بصفوفه أبرزها إصابة أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق.

مشاهدة مباراة يراميدز وصن داونز بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر وكذلك العمل على تجاوز تعادل الفريق مع بلدية المحلة بنتيجة 2-2، في آخر مباراة خاضها بيراميدز بالدوري، ولذلك قامت الإدارة بتوقيع عقوبات مادية علي اللاعبين بسبب تلك النتيجة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز | من هنــــا

مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر يلا شوت

ويتنافس بيراميدز في المجموعة الأولى مع صن داونز ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني، وتتساوى جميع الفرق في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد 3 جولات.

ويبحث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز عن تحقيق انتصار تاريخي علي أصحاب الرداء الأصفر، والتغلب علي كافة العقبات التي تواجه الفريق، أبرزها إصابة أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق بكسر في ضلع الصدر وغيابه لمدة تتراوح ما بين 3 أو 4 أسابيع، والمحاولات المكثفة التي قام بها الجهاز الطبي لتجهيز رمضان صبحي، بالإضافة إلى تعادل الفريق مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق في أخر مباراة خاضها بيراميدز بالدوري، وقامت الإدارة بتوقيع عقوبات مادية علي اللاعبين بسبب تلك النتيجة ليصبح أمام باتشيكو مهمة صعبة للتغلب علي كافة تلك الصعوبات والبحث عن الفوز علي صن داونز ليعيد بيراميدز آماله في التأهل من تلك المجموعة.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

تم الإعلان عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم حيث يكون موعدها يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، وسوف تكون تلك المباراة على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، وسوف تبدأ تلك المباراة في الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة وفى الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

تم الإعلان من قبل القنوات الحاصلة على حقوق بث المباريات الخاصة ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن أنهم سوف يقوموا بعرض تلك المباراة ومن تلك القنوات قناة بي إن سبورتس وهي القناة الحصرية التي تقوم بنقل المباريات الخاصة بتلك البطولة في المناطق العربية ومن المعروف أن تلك القناة تكون مشفرة.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز

من المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

شريف إكرامي في حراسة المرمي.

في الدفاع: على جبر- محمد حمدي- أحمد سامي- محمد الشيبي.

خط الوسط: عبدالله السعيد- مهند لاشين- وليد الكرتي- مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، فخري لاكاي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز | من هنــــا

ماذا يريد باتشيكو من المباراة ؟

يبحث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز عن تحقيق انتصار تاريخي على أصحاب الرداء الأصفر، والتغلب على كافة العقبات التي تواجه الفريق، أبرزها إصابة أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق بكسر في ضلع الصدر وغيابه لمدة تتراوح ما بين 3 أو 4 أسابيع، والمحاولات المكثفة التي قام بها الجهاز الطبي لتجهيز رمضان صبحي، بالإضافة إلى تعادل الفريق مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق في أخر مباراة خاضها بيراميدز بالدوري، وقامت الإدارة بتوقيع عقوبات مادية على اللاعبين بسبب تلك النتيجة ليصبح أمام باتشيكو مهمة صعبة للتغلب على كافة تلك الصعوبات والبحث عن الفوز على صن داونز ليعيد بيراميدز آماله في التأهل من تلك المجموعة.

تشكيل بيراميدز ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل بيراميدز ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم على النحو التالي