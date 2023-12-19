الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت بدون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا،يستضيف الفريق الأول لنادي بيراميدز نظيره صن داونز باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت

قدمت "بوابة الفجر" خدمة بث مباشر لمباراة بيراميدز وصن داونز، التي ستقام اليوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر 2023، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2023-2024. ستجرى المباراة على أرضية ملعب "الدفاع الجوي"، معقل كتيبة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي. يقدم "بوابة الفجر" هذه الخدمة لعشاق كرة القدم الذين يتطلعون إلى متابعة المباراة مباشرةً، ليتمتعوا بأحداث وتفاصيل هذه المواجهة المثيرة بين الفريقين.

زادت عمليات البحث على محرك البحث جوجل عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز لأن تلك المباراة تكون في غاية الأهمية وينتظر جمهور مشجع كرة القدم الإعلان عن موعد تلك المباراة، وسوف نتعرف معًا من خلال ذلك المقال ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا، وسوف نوفر لكم القنوات التي سوف تقوم بعرضها لكي تستطيع مشاهدة المباراة بكل سهولة، ولكي تقوموا بتنزيل التردد لمشاهدة المباراة في موعدها.

مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت

ويمكن مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر اليوم بدوري أبطال إفريقيا، حيث تنطلق مباراة بيراميدز وصنداونز فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز | من هنــــا

ويمكن مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز – بث مباشر اليوم بدوري أبطال إفريقيا، حيث يدير اللقاء طاقم حكام تشادي، بقيادة الحكم محمد علاو، ويعاونه كل من عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.

حكم مبارة بيراميدز وصن دوانز بدورى أبطال إفريقيا

يدير مباراة بيراميدز مع صن داونز طاقم حكام من تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.

القنوات الناقلة لمباريات بيراميدز في دوري الأبطال الأفريقى 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز في مجموعات دوري الأبطال الأفريقي 2024 من خلال قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

معلق مباراة بيراميدز وصن داونز في دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا

يتولى مهمة التعليق على المباراة التي ستجمع بيراميدز ضد صن داونز بث م باشر المعلق الرياضي أحمد عبدة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024

فضلا عن ذلك، يمكن مشاهدة قناة "bein sports HD8" الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال الترددات التالية.

تردد bein sports HD 8 على سهيل سات

التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز 27500

الخطأ ⅔

رابط مباشر لمشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز | من هنــــا

تردد bein sports HD 8 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024

تقام مباراة بيراميدز وصن داونز يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023 على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيل بيراميدز ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل بيراميدز ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم على النحو التالي