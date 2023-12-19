بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

منافسة الأهرام الأفريقية بين Pyramids VS Sun Downs اليوم، مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري ابطال إفريقيا، تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية نحو لقاء مثير يجمع بين بيراميدز المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024. تأتي هذه المواجهة في سياق تنافس مجموعة متكافئة، حيث يحتل كل فريق في المجموعة المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي.

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

يستعرض بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة، مجموعة من التحديات قبل هذه المواجهة الهامة. يشكل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، بما في ذلك الحارس أحمد الشناوي ونجم الوسط إبراهيم عادل، تحديًا إضافيًا. من ناحية أخرى، يعود الحارس الخبير شريف إكرامي لتعويض الغياب في مرمى الفريق بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة.

وأضاف بيراميدز قوته بوجود مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، الذي يتطلع إلى تحفيز فريقه لتحقيق الفوز وتحقيق المركز الأول في المجموعة. يتطلب اللقاء تحفيز اللاعبين واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق النتيجة المرجوة وتحقيق التقدم نحو مراحل البطولة المتقدمة.

من جانبه، يدخل فريق ماميلودي صن داونز اللقاء بموقف متفائل، حيث يحتل المركز الأول في المجموعة بفارق الأهداف. يسعى الفريق الجنوب أفريقي للمحافظة على هذا التفوق وتحقيق الفوز خارج ملعبه لتعزيز فرص التأهل وتحسين موقعه في المجموعة.

بالإضافة إلى التنافس على المستوى الفني، تبرز أهمية المباراة في تأكيد هوية الفريقين وقدرتهما على التأقلم مع التحديات وتحقيق الأداء القوي في البطولة القارية. سيشهد اللقاء تصاعد حدة التنافس والتشويق، مما يعد إثارة كبيرة للجماهير وعشاق الكرة الأفريقية.

ما هو القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024 ؟

مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر مثلما هو الحال في كل موسم، ستكون جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا 2024 متاحة للمشاهدين عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، المشفرة والحاصلة على حقوق البث الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُنقل المباراة المنتظرة بين بيراميدز وصن داونز عبر قناة "beIN Sports HD8" المشفرة، حيث سيتمكن المشتركون من متابعة كافة لحظات اللقاء بتقنية عالية الوضوح.

تعتبر شبكة "بي إن سبورتس" من الشبكات الرياضية الرائدة في المنطقة، وتقدم تغطية شاملة لمختلف البطولات والمسابقات الرياضية العالمية. يعد بث المباريات المباشرة لدوري أبطال إفريقيا جزءًا من باقة البرامج الرياضية المتنوعة التي تقدمها الشبكة، مما يسهم في تلبية تطلعات عشاق كرة القدم وتوفير تجربة مشاهدة مثالية.

يُمكنك ضبط أجهزتك لمتابعة مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024 عبر قناة "beIN Sports HD8" باستخدام الترددات التالية:

تردد bein sports HD8 على سهيل سات تردد bein sports HD 8 على نايل سات التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز 27500.

الخطأ 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

متي موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024 ؟

ستشهد جماهير كرة القدم لقاءً مثيرًا يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، حيث ستجمع المباراة بين فريق بيراميدز وصن داونز بث مباشر، وذلك على أرض ملعب الدفاع الجوي في القاهرة. يعد هذا اللقاء جزءًا من الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024.

بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت تويتر

من المتوقع أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. ستكون هذه الفترة هامة لكتيبة جايمي باتشيكو، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الانتصار والاقتراب أكثر من التأهل لربع النهائي.

مع استضافة المباراة في ملعب الدفاع الجوي، يترقب عشاق اللعبة فرصة لمشاهدة تباري الفريقين واستمتاع بلحظات من التشويق والمنافسة على هذا الساحة الرياضية المميزة.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024 ؟

يتيح لعشاق كرة القدم متابعة البث المباشر لمباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024 بسهولة من خلال الانضمام إلى خدمات البث عبر الإنترنت. يمكنك الاشتراك في تطبيق "تود" أو الاستفادة من خدمة "بي إن كونكت" للوصول المباشر إلى التغطية الحصرية للمباراة.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز

حراسة المرمي: أحمد الشناوي. خط الدفاع: محمد الشيبي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي. خط الوسط: بلاتي تورية، مهند لاشين، عبدالله السعيد، رمضان صبحي، مصطفى فتحي. خط الهجوم: فخري لاكاي.

تشكيل صن داونز المتوقع أمام بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمي: رونوين ويليامز خط الدفاع: مانديلا، موكونيا، ليبوسا. خط الوسط: حايلسيو، ثيمبا زواني، مرسيلو أليندي، ماتشيجو. خط الهجوم: مورينا، بيتر شالوليلي، كوستا.

مشوار بيراميدز في مجموعة أبطال إفريقيا

تعادل فريق بيراميدز المصري بنتيجة سلبية أمام صن داونز الجنوب الأفريقي في المباراة التي أقيمت على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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كانت مباراة بيراميدز وصن داونز متكافئة وشهدت منافسة قوية من الفريقين، حيث اندلعت العديد من الفرص البارزة على مدار اللقاء، لكن لم تترجم إلى أهداف في النهاية. يأتي هذا التعادل بعدما حقق بيراميدز فوزًا على مازيمبي في الجولة الأولى وخسارة أمام نواذيبو في الجولة الثانية.

المباراة شهدت تألقًا من جانب لاعبي بيراميدز الذين قدموا أداءً جيدًا، وعلى الرغم من تعادلهم في هذه المرحلة، فإن الفريق يحتفظ بآماله في التأهل للمراحل القادمة في دوري أبطال إفريقيا.

يتطلع فريق بيراميدز إلى تحسين أدائه في المراحل القادمة من البطولة، حيث يسعى لتحقيق الانتصارات وتحقيق تقدم إيجابي في المجموعة. تبقى رحلة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا مستمرة، وعلى الرغم من التحديات، يظل الفريق على أمل في تحقيق نتائج إيجابية في المراحل اللاحقة من البطولة.

بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024

تتسم المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالتنافس الشديد على بطاقتي التأهل للدور المقبل، حيث يمتلك كل فريق في المجموعة نفس عدد النقاط ويسعى الجميع لتحقيق الانفراد بالصدارة. يتصدر فريق بيراميدز المجموعة حاليًا، ويليه فريق مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني، ويأتي في المركز الثالث فريق نواذيبو الموريتاني.

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أعلن المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو عن قائمة فريق بيراميدز التي ستخوض مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. يعتمد فريق باتشيكو في هذا اللقاء على القوام الأساسي للفريق، مع وجود بعض الغيابات البارزة، منها غياب المدافع أسامة جلال الذي سيغيب بسبب الإيقاف نتيجة للطرد في الجولة الثالثة.

وتتزايد الصعوبات لفريق بيراميدز بسبب غياب عدد من اللاعبين الرئيسيين، حيث يتوقع أن يغيب كل من رمضان صبحي وأحمد الشناوي وإبراهيم عادل وإسلام عيسى ومحمود مرعي بسبب الإصابة. يعكف الجهاز الفني على تحضير اللاعبين المتاحين للمباراة، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل للدور القادم من البطولة.

تشكيل بيراميدز ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل بيراميدز ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم على النحو التالي