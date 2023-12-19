الآن بـدون تقطيع بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

جولة قارية بين Pyramids - Sundowns اليوم، مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، مواجهة بيراميدز وصن داونز في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات تعد واحدة من أبرز المباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024. ستقام المباراة على أرض بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، حيث يسعى الفريق المصري لتحقيق الفوز وتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي.

في لقاء الذهاب في بريتوريا، انتهت المباراة بتعادل سلبي بين بيراميدز وصن داونز. يعول بيراميدز على عامل الأرض ودعم جماهيره لتحقيق الفوز في هذه المباراة وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة.

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تتنافس المجموعة، التي تضم بيراميدز وصن داونز، إضافة إلى نواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكونغولي، على التأهل للدور التالي من البطولة. بعد حصول بيراميدز على نقطة في مباراة الذهاب، يمكن للفريق المصري تحقيق الفوز في هذه المباراة للتقدم نحو الصدارة والتأهل لربع النهائي.

فوز بيراميدز في هذه المباراة سيكون له تأثير كبير على موقف الفريق في المجموعة وقد يمنحه فرصة التقدم للمرحلة التالية من البطولة. على الرغم من التعادل في الجولة السابقة، يتمتع الفريق بإمكانيات ومهارات كافية لتحقيق الفوز وإظهار قوته في مواجهة قوية ومثيرة.

ما هو موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا؟

من المتوقع أن يتم نقل مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر على منصة يلا شوت، حيث ستقام المواجهة يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، على أرض ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

سيشهد اللقاء انطلاقه في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة. تعد هذه المباراة واحدة من أبرز مواجهات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024، حيث ستجمع بين بطل مصر وبطل جنوب إفريقيا في صراع مثير يستحق اهتمام عشاق كرة القدم.

بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت

يترقب الجماهير الرياضية هذه المواجهة بفارغ الصبر، حيث يعد اللقاء فرصة للاطلاع على أداء الفريقين ومتابعة النجوم في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في سباق التأهل للدور التالي من البطولة. ستكون هذه المباراة بمثابة فعالية رياضية مثيرة لعشاق كرة القدم حول العالم.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

ستتاح فرصة مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر عبر قنوات "بي إن سبورتس"، المحطة الحصرية لبث مسابقة دوري أبطال إفريقيا في المنطقة العربية. سيتم نقل اللقاء الحاسم على شاشة قناة "beIN Sports HD 8"، والتي تعتبر قناة مشفرة تابعة لشبكة "بي إن سبورتس".

يمكن للمشاهدين التمتع بتجربة مشاهدة عالية الجودة وتغطية شاملة للمباراة عبر قناة "beIN Sports HD 8"، التي تعد وجهة مفضلة لعشاق كرة القدم في المنطقة العربية. سيكون هذا البث متاحًا للجماهير المتحمسة في المنطقة، مما يتيح لهم متابعة جميع لحظات المباراة المثيرة في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تتيح قناة "beIN Sports HD 8" للمشاهدين فرصة احترافية لمتابعة الأحداث والتفاصيل على مدار اللقاء، مما يجعلها وجهة رئيسية لعشاق الكرة الإفريقية للاستمتاع بمتعة هذه المباراة الهامة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكنك ضبط أجهزتك لمشاهدة قناة beIN Sports HD 8، التي ستقوم بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت، من خلال ضبط الترددات على الأقمار الاصطناعية نايل سات وسهيل سات. يتيح لك استخدام الترددات التالية الوصول إلى القناة ومتابعة الحدث الرياضي:

تردد bein sports 8 على نايل سات تردد bein sports 8 على سهيل سات تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز 27500.

الخطأ 2/3.

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة بيراميدز ضد صن داونز اليوم في دوري الأبطال؟

يمكنك متابعة بث مباشر ومشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا 2024 عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت". يتيح لك هذا الاشتراك فرصة مشاهدة المباراة على أجهزة الهاتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الحواسب الشخصية، مما يوفر لك مرونة وسهولة في متابعة الحدث الرياضي في أي وقت ومكان. احرص على تحميل التطبيق أو الوصول إلى خدمة البث عبر الإنترنت لتجربة مشاهدة فائقة الجودة ومتعة فريدة خلال المباراة.

تشكيل مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم

تشكيل بيراميدز اليوم:

حراسة المرمى أحمد الشناوي. الدفاع محمد حمدي- أحمد سامي- أسامة جلال- محمد الشيبي. الوسط بلاتى توريه- مهند لاشين- كريم حافظ- رمضان صبحي- وليد الكرتي. الهجوم فخرى لاكاي.

تشكيل صن داونز اليوم:

حراسة المرمي رونوين ويليامز خط الدفاع مانديلا، موكونيا، ليبوسا. خط الوسط حايلسيو، ثيمبا زواني، مرسيلو أليندي، ماتشيجو. خط الهجوم مورينا، بيتر شالوليلي، كوستا.

حكام مباراة بيراميدز وصن داونز

طاقم التحكيم الذي سيشرف على إدارة مباراة بيراميدز وصن داونز يتألف من حكم رئيسي وحكمين مساعدين وحكم مساعد رابع، حيث سيكون الحكم الرئيسي محمد علاو من تشاد. يرافقه في المساعدة على توجيه اللقاء كل من عيسى بوجولا وموسى حفيظ، بالإضافة إلى الحكم المساعد الرابع ألفريد أرمي.

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تعكس هذه الخطوات الاحترافية والدقيقة في اختيار طاقم التحكيم التزام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بضمان سير المباراة بشكل عادل وفعّال. من جهة أخرى، سيكون محمد أحمد سليمان من السودان مسؤولًا عن مراقبة سلوك اللاعبين والحكام أثناء المباراة، فيما سيقوم جون كلود برميتشاو من بوروندي والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا بمراقبة أداء الحكام خلال هذا اللقاء المهم.

موعد مباريات بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

الجولة الأولى: بيراميدز × مازيمبي - داخل مصر - 24-25 نوفمبر 2023 (1\0)

الجولة الثانية: نواذيبو الموريتاني × بيراميدز - خارج مصر - 1-2 ديمسبر 2023 (2\0)

الجولة الثالثة: صن داونز × بيراميدز - خارج مصر - 8-9 ديسمبر 2023 (0\0)

الجولة الرابعة: بيراميدز × صن داونز - داخل مصر - 19 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة: مازيمبي × بيراميدز - خارج مصر - 23-24 فبراير 2024

الجولة السادسة: بيراميدز × نواذيبو الموريتاني - داخل مصر - 1-2 مارس 2024.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

1- مازيمبي الكونغولي 4 نقاط. 2- نواذيبو الموريتاني 4 نقاط. 3- صن داونز الجنوب إفريقي 4 نقاط. 4- بيراميدز 4 نقاط.

أهم ما يدور قبل لقاء بيراميدز وصن داونز

المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو يعتبر التحديات الكثيرة التي يواجهها فريق بيراميدز في مواجهته المهمة أمام صن داونز. باتشيكو يسعى لتحقيق انتصار تاريخي يسهم في تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

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من بين هذه التحديات، تأتي إصابة حارس المرمى أحمد الشناوي بكسر في ضلع الصدر، مما يتطلب غيابه لمدة تصل إلى 3 إلى 4 أسابيع. إضافة إلى ذلك، يعمل الجهاز الطبي على قدم وساق لإعداد الجناح رمضان صبحي للمشاركة في المباراة.

بعد التعادل في آخر مباراة للفريق مع بلدية المحلة، تسبب في توقيع عقوبات مالية على اللاعبين من قِبَل الإدارة، وهو ما يزيد من التحديات التي يواجهها باتشيكو. الآن، يواجه المدرب التحدي الصعب للتغلب على هذه العقبات وتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز أمام صن داونز، بهدف استعادة آمال الفريق في التأهل من مرحلة المجموعات.

تشكيل بيراميدز ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل بيراميدز ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم على النحو التالي