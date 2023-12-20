بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت في كأس الكونفيدرالية

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بوابة الفجر

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت في كأس الكونفيدرالية،يفتح استاد 11 نوفمبر ابوابه لاستضافة مباراة نارية تضم كلا من نادي الزمالك ومنافسه نادي ساجرادا، وذلك خلال جولة الاسبوع الرابع من بطولة كاس الكونفدرالية الافريقية، حيث يستعد كلا من الفريقين لمباراة اليوم بشكل قوي وتركيز عالي.

فريق الزمالك يلعب ضد فريق ساجرادا الأنجولي في مباراة اليوم الأربعاء على استاد 11 نوفمبر في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. تتصدر الزمالك المجموعة بتسع نقاط، بينما يحتل ساجرادا المركز الثالث بثلاث نقاط.

افتتح فريق الزمالك مشواره في كأس الكونفدرالية بالخسارة المدوية من أرتا سولار الجيبوتي بهدفين مقابل لا شيء، ثم حقق الفارس الأبيض فوزًا ثمينًا على ريمونتادا في مباراة العودة بأربعة أهداف لهدف ليصعد لدور المجموعات، وتابع انتصاراته محققًا فوزًا آخر على أبو سليم بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات، ثم حقق فوزًا عريضًا على سوار الغيني برباعية نظيفة، وفاز على ساغرادا الانجولي بهدف دون رد.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، ويليه فريق أبو سليم الليبي في المركز الثاني برصيد 6 تقاط، ثم يأتي ساجرادا الانجولي برصيد 3 نقاط، ثم سوار الغيني دون نقاط.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت

وكان الفارس الأبيض تغلب على ساجرادا بهدف نظيف أحرزه احد زيزو ضمن منافسات الجولة الماضية في اللقاء الذي أقيم علي استاد السلام.

ويحتاج بطل مصر إلى نقطة واحدة فقط من أصل ال3 مباريات القادمة لضمان التأهل إلى دور ال8 من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت

يخوض الزمالك مباراة مهمة أمام ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء اليوم الأربعاء فى أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا | من هنــــا

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".

جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية

الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023.الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

يحين موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا اليوم الأربعاء 20-12-2023 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية – الرياض، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات – أبو ظبي. وفي حال أردت معرفة توقيت مباراة ساجرادا والزمالك في الكونفدرالية الكاف انظر أدناه:

الدولةالتوقيت
السعودية – الكويت – قطر – البحرين – العراق7:00 م
مصر – السودان – ليبيا6:00 م
الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عمان8:00 م
تونس – المغرب – الجزائر5:00 م
غرينتش4:00 م

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا

  • حراسة المرمى: محمد عواد.
  • خط الدفاع: محمد عبدالغني، عمر جابر، محمد عبدالشافي، حمزة المثلوثي.
  • خط الوسط: أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، وشيكابالا، أحمد مصطفى زيزو، يوسف أوباما.
  • خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا | من هنــــا

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا في كأس الكونفدرالية 2024

يمكنك مشاهدة قناة beIN Sports HD 6 الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر على نايل سات وسهيل سات من خلال الترددات الآتية:

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات

  • التردد: 11054
  • الاستقطاب: أفقي
  • الترميز: 27500
  • التصحيح: 2\3

تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات

  • التردد: 10810
  • الاستقطاب: عمودي
  • الترميز: 27500
  • التصحيح: 2\3
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