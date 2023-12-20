مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر يلا شوت اليوم فى الكونفيدرالية،في واحدة من المباريات المنتظرة اليوم مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية. ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا – بث مباشر اليوم بالكونفدرالية.

مباراة ساجرادا والزمالك اليوم؛ يخوض نادي الزمالك مباراته الحماسية ضد نظيره نادي ساجرادا إسبرانسا الأنجولي في إطار منافسات الجولة الـ 4 من دور مجموعات كأس الكونفدرالية موسم 2023/2024 على أرض ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، وذلك يوم الأربعاء 20-12-2023 حيث يسعى نادي القلعة البيضاء للفوز في هذه المباراة وتحقيق العلامة الكاملة للمحافظة على صدارة المجموعة الثانية ومواصلة التألق في البطولة الإفريقية. فيما يلي سنعرض موعد مباراة الزمالك وساجرادا بما فيها القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية برفقة أبوسليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.

وتنطلق مباراة الأبيض مع بطل أنجولا فى السادسة مساء اليوم ،وينقل اللقاء عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقيةَ.

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد، ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزًا على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزًا عريضًا برباعية دون رد على سوار الغينى ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.

مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر يلا شوت

وتصاعد خلال الساعات الراهنة عمليات البحث علي محرك البحث “جوجل” من خلال السؤال عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا، حيث يبحث الملايين من محبي وعشاق وجماهير الكرة المصرية والأفريقية عن موعد مباراة الزمالك القادمة في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية وذلك اثناء مواجهته امام فريق ساجرادا الأنجولي وذلك من ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات مرحلة المجموعات “المجموعة الثانية” وذلك لبطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية للنسخة 2023-2024، حيث تعتبر من أكثر المباريات التي ينتظرها عشاق النادي لكرة القدم، وذلك من خلال موقعنا موقع الفجر سننقل لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع تابعوا السطور التالية من هذا التقرير.

مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر يلا شوت

في حين يتم اقامة مباراة الزمالك وساجرادا خلال جولة الاسبوع الرابع من بطولة كاس الكونفدرالية الافريقية، مساء اليوم الاربعاء الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، ومن المؤكد ان تكون احداث المباراة مثيرة ومشوقة حيث يتطلع كلا من الفريقين إلى تحقيق الانتصار والحصول على نتائج ايجابية.

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توقيت مباراة الزمالك وساجرادا

بينما يبدأ الشوط الأول من مباراة الزمالك وساجرادا خلال جولة الاسبوع الرابع من بطولة كاس الكونفدرالية الافريقية، مساء اليوم في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 6 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 7 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، 8 مساءً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ساجرادا والزمالك في الكونفدرالية

تنقل أحداث مباراة الزمالك وساجرادا على شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة سارجادا والزمالك عبر قناة beIN sports 6 الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الكونفدرالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إليك طريقة ضبط تردد beIN sports 6 على النايل سات:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11054 أفقي 27500 3/4

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالغني، عمر جابر، محمد عبدالشافي، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، وشيكابالا، أحمد مصطفى زيزو، يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا | من هنــــا

تاريخ المواجهات بين الزمالك وساجرادا

وسبق أن التقى فريقا مشاهدة الزمالك وساجرادا بث مباشر قبل هذه المباراة في 3 مواجهات سابقة، حيث واجها عام 2022 في دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات، وحسمت المباراتان بالتعادل السلبي، فيما جاءت المواجهة الأخيرة. قبل أيام قليلة في الجولة الثالثة وفاز بها الأبيض بهدف نظيف عن طريق أحمد السيد. زيزو.