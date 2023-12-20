بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت في الكونفدرالية الأفريقية

بث مباشر الآن ( 0 - 0 ) | مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية الأفريقية.. يلا شوت

بث مباشر
مباراة الزمالك ضد
مباراة الزمالك ضد ساجرادا - الكونفدرالية الأفريقية

منافسة الكونفدرالية بين Sagrada Esperança - Zamalek اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت في الكونفدرالية الأفريقية  ، ومعتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتحدى تحديًا جديدًا عندما يواجه فريق ساجرادا في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستُقام في أنغولا. يُعتبر جمال شخصية مهمة في توجيه الفريق وقيادته نحو النجاح في مختلف المسابقات.

تحت إشراف معتمد جمال، خاض الزمالك سلسلة من المواجهات الحاسمة، حيث خاض 6 مباريات، حقق فيها 5 انتصارات وتعرض للهزيمة مرة واحدة. أظهر الفريق أداءً متميزًا تحت قيادته، سجل 11 هدفًا واستقبل 4 أهداف. يعد أبرز إنجاز تحت إدارته هو التأهل إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز في ركلات الترجيح.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت في الكونفدرالية الأفريقية 

يقدم موقع "بوابة الفجر" خدمة بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وفريق ساجرادا الأنجولي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. يأتي هذا اللقاء في سياق مباريات المرحلة الحالية من البطولة ويحمل أهمية كبيرة لفريق الزمالك، إذ يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز للتأكيد على تصدره في مجموعته وضمان التأهل إلى الدور المقبل.

إذا كان للزمالك الفوز في هذه المباراة، سيحقق التأهل إلى مرحلة الثمانية في البطولة، وهو ما يمثل هدفًا كبيرًا للفريق الذي يسعى للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الزمالك يسعى لتكرار إنجازه في العام 2019 عندما توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

تنطلق المباراة على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا في تمام الساعة السادسة مساءً، ويمكن للمشجعين متابعة الأحداث مباشرة من خلال بث الموقع. يتوجب على لاعبي الزمالك البقاء مركزين والتركيز على تحقيق النتيجة الإيجابية لتعزيز موقفهم في البطولة وضمان التقدم إلى المراحل النهائية.

تفوق الزمالك في مباراته الأخيرة في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية أمام ساجرادا الأنجولي بفارق هدف، مما أضاف نقاطًا ثلاثًا إلى رصيده في المسابقة. ومع استمرار تقديم أداء قويًا، يسعى الفريق إلى الحفاظ على صدارة المجموعة وتحقيق الانتصار في مواجهة ساجرادا.

وفي سياق ذلك، حذر معتمد جمال لاعبيه من التشتت والتركيز على الأداء داخل الملعب، دون التأثر بالتصريحات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. يهدف المدرب إلى تحفيز اللاعبين وتحقيق النتائج الإيجابية للحفاظ على مكانة الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

بعد أداء ممتاز في المرحلة الحالية من الموسم، يستعد الزمالك لتحديات جديدة تقدم له في الكونفدرالية والدوري المصري. وبإشراف معتمد جمال، يأمل الفريق في تحقيق المزيد من الانتصارات وتحقيق الأهداف المرسومة لهذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد ساجرادا في كأس الكونفيدرالية 2023/2024

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية نحو مواجهة نارية في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2023/2024، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق ساجرادا الأنجولي. المباراة المنتظرة ستقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر الجاري على أرض ملعب 11 نوفمبر في لواندا، وتأتي ضمن إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

تحظى هذه المباراة بأهمية خاصة لفريق الزمالك، الذي يسعى إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة وضمان التأهل للدور التالي من البطولة. يدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد فوزه في جميع مبارياته الثلاث السابقة.

يلا شوت الزمالك اليوم ضد ساجرادا  بث مباشر

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي هو الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وتُبث المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي. أما توقيت مباراة الزمالك في تونس والمغرب والجزائر، فسيكون في الخامسة مساءً.

تأتي مواجهة الزمالك وساجرادا في سياق تنافسي حاد، حيث يسعى الزمالك إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات وتحقيق التأهل، في حين يسعى ساجرادا إلى الظهور بأداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في التقدم في الترتيب.

سيكون على عشاق الزمالك الذين يرغبون في متابعة اللقاء متاحة لهم الخيارات المتنوعة للمشاهدة، سواء من خلال البث التلفزيوني المحلي عبر قنوات رياضية أو استخدام تطبيقات البث المباشر عبر الإنترنت. ستكون هذه المواجهة فرصة لعشاق الكرة للاستمتاع بلحظات من التشويق والإثارة، في مباراة قد تكون مفصلية في مسار الفريقين في البطولة الإفريقية المحترفة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي اليوم في الكونفيدرالية

ستكون مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2023/2024 متاحة للمشاهدة من خلال البث المباشر على قناة بين سبورت القطرية، وهي المالك الرسمي والحصري لنقل مباريات كأس الاتحاد الإفريقي في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشتركين في خدماتها المدفوعة.

يمكن للجماهير المهتمة بمتابعة المباراة مجانًا استخدام التردد الخاص بقناة Bein Sports 6 لمشاهدة البث المباشر، وذلك وفقًا لقواعد الفيفا التي تسمح للفريق المستضيف بنقل اللقاء بثًا مباشرًا عبر قناة مجانية داخل حدود الدولة.

من المتوقع أن يكون البث المباشر للمباراة متاحًا على قناة Bein Sports 6، التي تُعد إحدى القنوات الرياضية المشهورة والمتخصصة في نقل الأحداث الرياضية العالمية. يمكن للجماهير العربية والمصرية متابعة أحداث اللقاء وتفاصيله عبر هذه القناة، مما يوفر فرصة رائعة لمحبي كرة القدم للاستمتاع باللقاء المثير والحصول على تجربة مشاهدة ممتعة.

تردد قناة بين سبورت Bein sports 6

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مشفرة

كيف تشاهد مباراة الزمالك وساجرادا اليوم في الكونفدرالية؟

يمكنك متابعة مباراة الزمالك وساغرادا بث مباشر يلا شوت عبر الإنترنت بكل سهولة من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو عبر خدمة "بي إن كونكت". من خلال هاتين الخدمتين، يمكن للمشجعين الاستمتاع بتجربة مشاهدة مباشرة للمباراة على أجهزتهم الذكية، سواء كانوا في المنزل أو أثناء التنقل.

تطبيق "تود" يوفر إمكانية مشاهدة الأحداث الرياضية المباشرة والبرامج التلفزيونية عبر الإنترنت، مما يتيح للمشتركين الوصول إلى المحتوى الحصري بسهولة. بينما توفر خدمة "بي إن كونكت" فرصة للمشاهدين لمتابعة البث المباشر للمباريات والفعاليات الرياضية عبر الإنترنت، مع إمكانية التنقل بحرية ومرونة.

تشكيل مباراة الزمالك وساجراد اليوم

تشكيل الزمالك اليوم:

حراسة المرمىمحمد عواد
خط الدفاععمر جابر، ومحمد عبد الغني، وحمزة المثلوثي، ومحمد عبد الشافي
خط الوسطدونجا، وعمرو السيسي، وأوباما
خط الهجومزيزو، وشيكابالا، وسيف الدين الجزيري

ما موقع الزمالك في مجموعة الكونفدرالية ؟

ترتيب مجموعة الزمالك في إفريقيا (الكونفدرالية)

1- الزمالك9 نقاط
2- ساجرادا الأنجولي6 نقاط
3- أبوسليم الليبي3 نقاط
4- سوار الغيني0 نقطة

تفاصيل ساجرادا ضد الزمالك

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك إلى تحقيق فوز جديد وتعزيز موقعه في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستعد لمواجهة تحدي جديد أمام فريق ساجرادا الأنجولي. تقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت مصر على استاد 11 نوفمبر في لواندا.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا | من هنـــــا

يأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات، حيث يحتل الزمالك صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بعد أداء مميز في المباريات السابقة. يسعى الفريق إلى الاستمرار في الأداء الجيد وتحقيق الانتصار للمحافظة على صدارته والتأهل الرسمي إلى المرحلة التالية من البطولة.

من الجدير بالذكر أن ساجرادا الأنجولي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز لتحسين وضعه وزيادة فرصه في التأهل.

سيكون لقاء الزمالك وساجرادا فرصة للاستمتاع بكرة القدم على أعلى مستوى ومتابعة أداء الفريق الذي يسعى لتحقيق البطولة الإفريقية.

جدول لأداء فريق ساجرادا إسبيرانسا في مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023

تاريخ المباراةالخصمالنتيجة
2023-12-09 6:00 مساءًالزمالك0 - 1
2023-12-03 3:00 مساءًأبو سليم الرياضي0 - 1
2023-11-26 6:00 مساءًساجرادا إسبيرانسا2 - 0
2023-09-30 7:00 مساءًكو كوياه1 - 0
2023-09-16 2:00 مساءًفيروفياريو دي مابوتو0 - 1

أهم أحداث مجريات مباراة الزمالك وساجرادا اليوم بث مباشر

يتطلع فريق الزمالك، بقيادة مدربه معتمد جمال، إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم لضمان التأهل لدور الثمانية في صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. يأتي هذا اللقاء ضد فريق ساجرادا الأنجولي، ويعد تحديًا كبيرًا للفريق الأبيض، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا | من هنـــــا

وقد حذر مدير الفني اللاعبين من صعوبة المباراة وشدد على أهمية التركيز واستغلال الفرص الهجومية لتحقيق التسجيل. يعد فريق ساجرادا خصمًا قويًا ويحمل في تشكيلته لاعبين مميزين، ولذا يتعين على الزمالك تقديم أداء متميز وتحقيق الفوز للابتعاد في صدارة المجموعة.

جدول لأداء فريق ساجرادا إسبيرانسا في مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024:

تاريخ المباراةالبطولةالخصمالنتيجة
2023-12-14 7:00 مساءًالدوري المصريالمصري البورسعيدي0 - 1
2023-12-09 6:00 مساءًكأس الكونفدراليةساجرادا إسبيرانسا1 - 0
2023-12-03 7:00 مساءًكأس الكونفدراليةكو كوياه4 - 0
2023-11-29 7:00 مساءًالدوري المصريفيوتشر2 - 0
2023-11-26 6:00 مساءًكأس الكونفدراليةأبو سليم الرياضي1 - 0

يظهر الجدول الأداء الحالي لفريق ساجرادا إسبيرانسا في دور المجموعات حتى الآن. تبقى مباريات قادمة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تقديم الفريق في المسابقة والتأهل للأدوار الأخرى.

تأتي المباراة في ظل غياب بعض اللاعبين البارزين في صفوف الزمالك، ولكن يتطلع الفريق لتقديم أداء جماعي قوي وتحقيق النقاط الثلاث لتحقيق الهدف المنشود في تصدر المجموعة والتأهل للمرحلة التالية من البطولة.

من جانبه، يسعى فريق ساجرادا إلى تحقيق الفوز للمحافظة على آماله في التأهل، ويدرك أن المباراة أمام الزمالك تمثل تحديًا كبيرًا. يعول المدير الفني على لاعبيه لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

بهذا السياق، يترقب عشاق الكرة الإفريقية هذا اللقاء بفارغ الصبر، حيث ستكون المباراة مناسبة مثيرة لمتابعة الأداء الفني والتكتيكي للفريقين، مع الأمل في أن تقدم مباراة مثيرة ومثيرة.

تشكيل الزمالك الرسمي

مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت اليوم
الزمالك ساجرادا إسبيرانسا الزمالك ضد ساجرادا إسبيرانسا شباب ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي الزمالك المصري مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مشاهدة مباراة ساجرادا إسبيرانسا اليوم مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا إسبيرانسا بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا إسبيرانسا الكونفدرالية الإفريقية كاس الاتحاد الافريقي بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا إسبيرانسا اون لاين تشكيل الزمالك تشكيل ساجرادا إسبيرانسا قناة beIN Sports بث مباشر قناة beIN Sports On Time Sports تطبيق شاهد القنوات الناقلة القنوات المفتوحة أهداف مباراة الزمالك وساجرادا إسبيرانسا بث مباشر الزمالك الزمالك أمام ساجرادا إسبيرانسا الزمالك الكونفدرالية الإفريقية الزمالك ضد ساجرادا إسبيرانسا مباشر الزمالك لايف الزمالك مباشر الزمالك مباشر اليوم الزمالك وساجرادا إسبيرانسا الزمالك وساجرادا إسبيرانسا بث مباشر الزمالك وساجرادا إسبيرانسا مباشر بث مباشر الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك وساجرادا إسبيرانسا تشكيل الزمالك أمام ساجرادا إسبيرانسا ماتش الزمالك وساجرادا إسبيرانسا مباراة الزمالك أمام ساجرادا إسبيرانسا مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشرة مباراة الزمالك اليوم مباشرة الان مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ضد ساجرادا إسبيرانسا مباراة الزمالك مباشر مباراة الزمالك وساجرادا إسبيرانسا مباراة الزمالك وساجرادا إسبيرانسا بث مباشر مشاهدة الزمالك وساجرادا إسبيرانسا بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك الان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الان مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا إسبيرانسا بث مباشر مواجهات الزمالك وساجرادا إسبيرانسا موعد مباراة الزمالك وساجرادا إسبيرانسا نتيجة مباراة الزمالك وساجرادا إسبيرانسا مباريات اليوم الكونفدرالية الإفريقية 2024 مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بين سبورت beIN sports 6 اون تايم سبورت الأرضي ترتيب الزمالك الزمالك اليوم أخبار الزمالك اليوم حكم مباراة الزمالك وساجرادا إسبيرانسا Zamalek vs Sagrada Esperança
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

الآن ( 0 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت بدون تـقطيع اليوم في الكونفيدرالية الأفريقية

بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية | تويتر رابط سريع بجودة عالية

يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر الزمالك ضد ساجرادا في كأس الكونفدرالية | تويتر اليوم جودة عالية HD

يلا شوت اليوم.. بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية | جودة عالية HD

يلا شوت الآن مجاناً.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شووت في الكونفيدرالية الأفريقية

بث مباشر.. مباراة الزمالك ضد ساجرادا بكأس الكونفدرالية الإفريقية | تويتر اليوم دون تقطيع

بث مباشر مباراة برشلونة وألميريا اليوم في كأس الدوري الإسباني | تويتر رابط سريع بجودة عالية

يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر برشلونة ضد ألميريا بالدوري الإسباني | تويتر اليوم جودة عالية HD