بث مباشر الآن ( 0 - 0 ) | مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية الأفريقية.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت في الكونفدرالية الأفريقية

منافسة الكونفدرالية بين Sagrada Esperança - Zamalek اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت في الكونفدرالية الأفريقية ، ومعتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتحدى تحديًا جديدًا عندما يواجه فريق ساجرادا في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستُقام في أنغولا. يُعتبر جمال شخصية مهمة في توجيه الفريق وقيادته نحو النجاح في مختلف المسابقات.

تحت إشراف معتمد جمال، خاض الزمالك سلسلة من المواجهات الحاسمة، حيث خاض 6 مباريات، حقق فيها 5 انتصارات وتعرض للهزيمة مرة واحدة. أظهر الفريق أداءً متميزًا تحت قيادته، سجل 11 هدفًا واستقبل 4 أهداف. يعد أبرز إنجاز تحت إدارته هو التأهل إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز في ركلات الترجيح.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت في الكونفدرالية الأفريقية

يقدم موقع "بوابة الفجر" خدمة بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وفريق ساجرادا الأنجولي، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. يأتي هذا اللقاء في سياق مباريات المرحلة الحالية من البطولة ويحمل أهمية كبيرة لفريق الزمالك، إذ يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز للتأكيد على تصدره في مجموعته وضمان التأهل إلى الدور المقبل.

إذا كان للزمالك الفوز في هذه المباراة، سيحقق التأهل إلى مرحلة الثمانية في البطولة، وهو ما يمثل هدفًا كبيرًا للفريق الذي يسعى للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الزمالك يسعى لتكرار إنجازه في العام 2019 عندما توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

تنطلق المباراة على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا في تمام الساعة السادسة مساءً، ويمكن للمشجعين متابعة الأحداث مباشرة من خلال بث الموقع. يتوجب على لاعبي الزمالك البقاء مركزين والتركيز على تحقيق النتيجة الإيجابية لتعزيز موقفهم في البطولة وضمان التقدم إلى المراحل النهائية.

تفوق الزمالك في مباراته الأخيرة في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية أمام ساجرادا الأنجولي بفارق هدف، مما أضاف نقاطًا ثلاثًا إلى رصيده في المسابقة. ومع استمرار تقديم أداء قويًا، يسعى الفريق إلى الحفاظ على صدارة المجموعة وتحقيق الانتصار في مواجهة ساجرادا.

وفي سياق ذلك، حذر معتمد جمال لاعبيه من التشتت والتركيز على الأداء داخل الملعب، دون التأثر بالتصريحات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. يهدف المدرب إلى تحفيز اللاعبين وتحقيق النتائج الإيجابية للحفاظ على مكانة الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

بعد أداء ممتاز في المرحلة الحالية من الموسم، يستعد الزمالك لتحديات جديدة تقدم له في الكونفدرالية والدوري المصري. وبإشراف معتمد جمال، يأمل الفريق في تحقيق المزيد من الانتصارات وتحقيق الأهداف المرسومة لهذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد ساجرادا في كأس الكونفيدرالية 2023/2024

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية نحو مواجهة نارية في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2023/2024، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق ساجرادا الأنجولي. المباراة المنتظرة ستقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر الجاري على أرض ملعب 11 نوفمبر في لواندا، وتأتي ضمن إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

تحظى هذه المباراة بأهمية خاصة لفريق الزمالك، الذي يسعى إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة وضمان التأهل للدور التالي من البطولة. يدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد فوزه في جميع مبارياته الثلاث السابقة.

يلا شوت الزمالك اليوم ضد ساجرادا بث مباشر

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي هو الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وتُبث المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي. أما توقيت مباراة الزمالك في تونس والمغرب والجزائر، فسيكون في الخامسة مساءً.

تأتي مواجهة الزمالك وساجرادا في سياق تنافسي حاد، حيث يسعى الزمالك إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات وتحقيق التأهل، في حين يسعى ساجرادا إلى الظهور بأداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في التقدم في الترتيب.

سيكون على عشاق الزمالك الذين يرغبون في متابعة اللقاء متاحة لهم الخيارات المتنوعة للمشاهدة، سواء من خلال البث التلفزيوني المحلي عبر قنوات رياضية أو استخدام تطبيقات البث المباشر عبر الإنترنت. ستكون هذه المواجهة فرصة لعشاق الكرة للاستمتاع بلحظات من التشويق والإثارة، في مباراة قد تكون مفصلية في مسار الفريقين في البطولة الإفريقية المحترفة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي اليوم في الكونفيدرالية

ستكون مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا بث مباشر اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2023/2024 متاحة للمشاهدة من خلال البث المباشر على قناة بين سبورت القطرية، وهي المالك الرسمي والحصري لنقل مباريات كأس الاتحاد الإفريقي في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشتركين في خدماتها المدفوعة.

يمكن للجماهير المهتمة بمتابعة المباراة مجانًا استخدام التردد الخاص بقناة Bein Sports 6 لمشاهدة البث المباشر، وذلك وفقًا لقواعد الفيفا التي تسمح للفريق المستضيف بنقل اللقاء بثًا مباشرًا عبر قناة مجانية داخل حدود الدولة.

من المتوقع أن يكون البث المباشر للمباراة متاحًا على قناة Bein Sports 6، التي تُعد إحدى القنوات الرياضية المشهورة والمتخصصة في نقل الأحداث الرياضية العالمية. يمكن للجماهير العربية والمصرية متابعة أحداث اللقاء وتفاصيله عبر هذه القناة، مما يوفر فرصة رائعة لمحبي كرة القدم للاستمتاع باللقاء المثير والحصول على تجربة مشاهدة ممتعة.

تردد قناة بين سبورت Bein sports 6 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة

كيف تشاهد مباراة الزمالك وساجرادا اليوم في الكونفدرالية؟

يمكنك متابعة مباراة الزمالك وساغرادا بث مباشر يلا شوت عبر الإنترنت بكل سهولة من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو عبر خدمة "بي إن كونكت". من خلال هاتين الخدمتين، يمكن للمشجعين الاستمتاع بتجربة مشاهدة مباشرة للمباراة على أجهزتهم الذكية، سواء كانوا في المنزل أو أثناء التنقل.

تطبيق "تود" يوفر إمكانية مشاهدة الأحداث الرياضية المباشرة والبرامج التلفزيونية عبر الإنترنت، مما يتيح للمشتركين الوصول إلى المحتوى الحصري بسهولة. بينما توفر خدمة "بي إن كونكت" فرصة للمشاهدين لمتابعة البث المباشر للمباريات والفعاليات الرياضية عبر الإنترنت، مع إمكانية التنقل بحرية ومرونة.

تشكيل مباراة الزمالك وساجراد اليوم

تشكيل الزمالك اليوم:

حراسة المرمى محمد عواد خط الدفاع عمر جابر، ومحمد عبد الغني، وحمزة المثلوثي، ومحمد عبد الشافي خط الوسط دونجا، وعمرو السيسي، وأوباما خط الهجوم زيزو، وشيكابالا، وسيف الدين الجزيري

ما موقع الزمالك في مجموعة الكونفدرالية ؟

ترتيب مجموعة الزمالك في إفريقيا (الكونفدرالية)

1- الزمالك 9 نقاط 2- ساجرادا الأنجولي 6 نقاط 3- أبوسليم الليبي 3 نقاط 4- سوار الغيني 0 نقطة

تفاصيل ساجرادا ضد الزمالك

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك إلى تحقيق فوز جديد وتعزيز موقعه في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستعد لمواجهة تحدي جديد أمام فريق ساجرادا الأنجولي. تقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت مصر على استاد 11 نوفمبر في لواندا.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا | من هنـــــا

يأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات، حيث يحتل الزمالك صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بعد أداء مميز في المباريات السابقة. يسعى الفريق إلى الاستمرار في الأداء الجيد وتحقيق الانتصار للمحافظة على صدارته والتأهل الرسمي إلى المرحلة التالية من البطولة.

من الجدير بالذكر أن ساجرادا الأنجولي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز لتحسين وضعه وزيادة فرصه في التأهل.

سيكون لقاء الزمالك وساجرادا فرصة للاستمتاع بكرة القدم على أعلى مستوى ومتابعة أداء الفريق الذي يسعى لتحقيق البطولة الإفريقية.

جدول لأداء فريق ساجرادا إسبيرانسا في مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023

تاريخ المباراة الخصم النتيجة 2023-12-09 6:00 مساءً الزمالك 0 - 1 2023-12-03 3:00 مساءً أبو سليم الرياضي 0 - 1 2023-11-26 6:00 مساءً ساجرادا إسبيرانسا 2 - 0 2023-09-30 7:00 مساءً كو كوياه 1 - 0 2023-09-16 2:00 مساءً فيروفياريو دي مابوتو 0 - 1

أهم أحداث مجريات مباراة الزمالك وساجرادا اليوم بث مباشر

يتطلع فريق الزمالك، بقيادة مدربه معتمد جمال، إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم لضمان التأهل لدور الثمانية في صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. يأتي هذا اللقاء ضد فريق ساجرادا الأنجولي، ويعد تحديًا كبيرًا للفريق الأبيض، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا | من هنـــــا

وقد حذر مدير الفني اللاعبين من صعوبة المباراة وشدد على أهمية التركيز واستغلال الفرص الهجومية لتحقيق التسجيل. يعد فريق ساجرادا خصمًا قويًا ويحمل في تشكيلته لاعبين مميزين، ولذا يتعين على الزمالك تقديم أداء متميز وتحقيق الفوز للابتعاد في صدارة المجموعة.

جدول لأداء فريق ساجرادا إسبيرانسا في مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024:

تاريخ المباراة البطولة الخصم النتيجة 2023-12-14 7:00 مساءً الدوري المصري المصري البورسعيدي 0 - 1 2023-12-09 6:00 مساءً كأس الكونفدرالية ساجرادا إسبيرانسا 1 - 0 2023-12-03 7:00 مساءً كأس الكونفدرالية كو كوياه 4 - 0 2023-11-29 7:00 مساءً الدوري المصري فيوتشر 2 - 0 2023-11-26 6:00 مساءً كأس الكونفدرالية أبو سليم الرياضي 1 - 0

يظهر الجدول الأداء الحالي لفريق ساجرادا إسبيرانسا في دور المجموعات حتى الآن. تبقى مباريات قادمة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تقديم الفريق في المسابقة والتأهل للأدوار الأخرى.

تأتي المباراة في ظل غياب بعض اللاعبين البارزين في صفوف الزمالك، ولكن يتطلع الفريق لتقديم أداء جماعي قوي وتحقيق النقاط الثلاث لتحقيق الهدف المنشود في تصدر المجموعة والتأهل للمرحلة التالية من البطولة.

من جانبه، يسعى فريق ساجرادا إلى تحقيق الفوز للمحافظة على آماله في التأهل، ويدرك أن المباراة أمام الزمالك تمثل تحديًا كبيرًا. يعول المدير الفني على لاعبيه لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

بهذا السياق، يترقب عشاق الكرة الإفريقية هذا اللقاء بفارغ الصبر، حيث ستكون المباراة مناسبة مثيرة لمتابعة الأداء الفني والتكتيكي للفريقين، مع الأمل في أن تقدم مباراة مثيرة ومثيرة.

تشكيل الزمالك الرسمي