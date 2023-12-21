بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت في الدوري السعودي،يعول الزعيم على نجومه المميزين لتخطي عقبة أبها في المواجهة القوية المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

تتجه الأنظار إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد مساء الخميس 21 /12/2023، حيث تقام مباراة حاسمة ضمن الأسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي، تجمع بين نادي الهلال، المتصدر بثقة، وضيفه نادي أبها، حيث يدخل الهلال هذا اللقاء متسلحًا بسجله الرائع من الدور الأول، إذ نجح في الانتصار على نادي أبها في عقر داره.

ويتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه النصر الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وخاض فريق الهلال 17 مباراة، حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 2 ولم يخسر أي لقاء حتى الآن، وسجل لاعبوه 50 هدفًا واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما فريق أبها فيطمح في تحقيق المفاجأة واقتناص فوز خامس هذا الموسم، يساعده في الخروج من منطقة الظلام.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت

أما فريق أبها فيقبع في المركز السادس عشر، برصيد 14 نقطة فقط حصدها من 17 لقاء، فاز في 4 وخسر 2 وتعادل في 11 لقاء، كما سجل لاعبوه 19 هدف واستقبلت شباكه 41.

ومن المرتقب أن يجري مدرب الهلال بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية من أجل إراحة بعض الأسماء التي لعبت كثير هذا الموسم، في ظل وصول أيضا كأس آسيا التي تنطلق مطلع العام الجديد.

ونخصص هذا الموضوع للحديث عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم أمام أبها في دوري روشن السّعودي، وعن أهمّ العناوين المرتبطة بها.

متى موعد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الخميس 21 ديسمبر 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأبها | من هنــــا

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

البلد التوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان 10:00 م السعودية – قطر – البحرين – الكويت الأردن – العراق – سوريا – اليمن – تركيا 09:00 م فلسطين – مصر – السودان – ليبيا 08:00 م تونس – الجزائر – المغرب إيطاليا – فرنسا – ألمانيا – السويد 07:00 م موريتانيا – جرينتش GMT 06:00 م الولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن) – كندا 01:00 م

أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2024

يتأهب نادي الهلال، المتربع على قمة الدوري السعودي للمحترفين، لاستضافة نادي أبها في لقاء مهم ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن، حيث يتميز الهلال بسجل ناصع هذا الموسم، فهو لم يتلقَ أي هزيمة حتى الآن، وسطّر اسمه كمتصدر الدوري برصيد ضخم يصل إلى 47 نقطة، متفوقًا بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه، كما يتسلح الهلال بخط هجوم قوي ودفاع صلب، حيث سجلوا أعلى عدد أهداف في البطولة واستقبلت شباكهم أقل عدد من الأهداف.

الهلال في حال فوزه سيصبح صاحب أطول سلسلة فوز متتالي في تاريخ الكرة السعودية في كل المسابقات برصيد 19 إنتصار، في حين يسعى فريق أبها ليكون أول فريق ينتصر على الزعيم هذا الموسم ليدخل أيضا التاريخ من أوسع أبوابه.. فمن منهما سيدخل التاريخ؟.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في دوري روشن

كيف تشاهد مباراة الهلال وأبها اليوم؟ هذا ما نقدمه لكم في هذه الفقرة التي نسلط فيها الضوء على القناة الناقلة للمواجهة المنتظرة برسم المرحلة الـ 18 من الدوري السعودي الذي يأتيكم بشكل مباشر وحصري عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية. التي خصصت القناتين التاليتين لتقدم لمتابعيها فرصة مشاهدة مباراة الهلال وابها بث مباشر:

القناة معلق مباراة الهلال وابها القادمه SSC SD عائد العصيمي قناة إس إس سي HD 1 عيسى الحربين ومشاري القرني

تشكيل الهلال المتوقع أمام أبها بالدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

وسط الملعب: سيرجي سافيتش، مالكوم، روبن نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش، ميشايل ديلجادو.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت في الدوري السعودي

رد فعل الهلال وبديل نيمار

وتدرس ادارة الهلال السعودي التعاقد مع لاعب لمدة موسم أو استعارة احد اللاعبين الكبار من احد الدوريات الكبرى وهو القرار الذي لم يحسم بعد داخل قلعة الهلال.

وافادت التقارير السعودية ان ادارة الهلال في مأزق حيث ستشكل عودة نيمار في الموسم الجديد ضرورة للتخلص من أحد الأجانب لإعادة قيده من جديد.