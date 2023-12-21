مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر يلا شوت اليوم فى الدوري السعودي،يستضيف ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية مباراة الهلال وأبها في خضم منافسات الجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري السعودي.

ويتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه النصر الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

يستعد الزعيم لخوض مباراة جديدة في دوري روشن السعودي، حيث يسعي الهلال لخوض مواجهة قوية أمام أبها في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن، ويستعد نادي الهلال من خلال هذة المواجهة الفوز والحصول علي العلامة الكاملة، وذلك من أجل البقاء علي صدارة الترتيب، والإبتعاد بشكل أكبر عن وصيف الدوري نادي النصر بأكبر عدد من النقاط، وذلك من أجل حسم اللقب مبكرًا.

أحرز نادي الهلال 15 انتصارا في الموسم الحالي ببطولة دوري روشن السعودي، وتعادل في مناسبتين، وهو الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتجرع طعم الخسارة حتى الآن.

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أما نادي أبها فيأتي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة، وقد سجل 4 انتصارات فقط حتى الآن، وتعرض لـ 11 هزيمة.

مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر يلا شوت اليوم فى الدوري السعودي

و تلقى نادي الهلال السعودي، صدمة بعد تصريحات رئيس الجهاز الطبي بالمنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار، عن عدم إمكانية نيمار في اللحاق ببطولة كوبا أمريكا 2024 والتي ستنطلق في يونيو المقبل.

وقال لاسمار في تصريحات لراديو 98 إف إم البرازيلي: «اللاعب سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا عام 2024، ولا يزال الوقت مبكرًا جدًا عن الحديث عن عودته، ولا داعي لتخطي الخطوات اللازمة للتعافي عاجلًا وتحمل مخاطر غير ضرورية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأبها | من هنــــا

وتابع: «نتوقع أن يكون جاهزًا للعودة مع بداية موسم 2024 في أوروبا، وهو أغسطس، علينا التحلي بالصبر، الحديث عن العودة قبل تسعة أشهر أمر سابق لأوانه، فهذا مفهوم عالمي لاستعادة الأربطة عافيتها من جديد.

كيف تشاهد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الهلال وأبها عبر تطبيق شاهد بتعليق عائد العصيمي.

المباراة الهلال - أبها الموعد الخميس 21 ديسمبر 2023 التوقيت 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب ملعب الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة شاهد التعليق عائد العصيمي

مجريات المباراة: الهلال – أبها

تبدو مباراة الهلال وأبها في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي في متناول يد “الزعيم” الذي ينفرد بصدارة الدوري بفارق كبير وصل إلى 10 نقاط. مع مواجهة مؤجلة لنادي النصر.

هذا لا يعني أن فريق الهلال سيكون بنزهة في مباراة أبها الطامح لتحقيق مفاجأة كبرى في الرياض والفوز على المتصدر بهدف الابتعاد عن شبح الهبوط للدرجة الأدنى. الأمر الذي إن حصل فهو سيشكل دفع معنوية كبيرة للضيوف ولمنافسي “زعيم آسيا” على لقب الدوري كذلك.

موعد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السّعودي والقنوات الناقلة

المباراة توقيت السّعودية توقيت الإمارات توقيت مصر القنوات الناقلة الهلال - أبها

21:00

22:00 20:00 SSC SPORTS HD 1

ملعب المباراة: ستاد الأمير فيصل بن فهد

البطولة: دوري روشن السعودي 2023-2024

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأبها | من هنــــا

معلق المباراة: عائد العصيمي - عيسى الحربين

تشكيل الهلال المتوقع

استقر المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس على تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فريق أبها في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك

وفي خط الوسط: ميشيل ديلجادو، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري

وفي خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش