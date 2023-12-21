يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها بـدون تقطيع تويتر اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم في الدوري السعودي

جولة روشن بين Al Hilal vs Abha اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، ويشهد يوم الخميس، الموافق 21 ديسمبر 2023، لقاءً حيويًا في ساحة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، حيث يتقابل الهلال وأبها في مباراة مرتقبة على ملعبه وسط جماهيره في استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية. هذه المواجهة جزء من الجولة الثامنة عشرة للدوري، وتعتبر مناسبة مهمة للفريقين لتحقيق أهدافهم وتحسين مواقعهم في جدول الترتيب.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم في الدوري السعودي

لا تفوتوا الفرصة للتمتع بمشاهدة اللقاء المثير عبر بوابة الفجر الذي سيُجرى في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي. يُتوقع أن تكون المباراة حماسية ومليئة بالتشويق، حيث يسعى الهلال لتحقيق الفوز والابتعاد في صدارة جدول ترتيب الدوري.

يخوض الهلال، الذي يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، مباراة مهمة أمام أبها بهدف مواصلة مسيرته الرائعة في الموسم الحالي. حتى الآن، لم يتعرض الهلال لأي هزيمة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 2، سجلوا خلالها 50 هدفًا واستقبلوا 9 أهداف فقط. يسعى الهلال إلى تحقيق فوز جديد يعزز موقعه في الصدارة ويزيد الفارق بينه وبين منافسيه.

من جهته، يدخل فريق أبها المباراة وهو يواجه ضغوطًا في سبيل الابتعاد عن منطقة الهبوط، إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من 17 مباراة. يمر أبها بفترة صعبة حيث لم يحقق الفوز في آخر خمس مباريات، وهو يسعى إلى تحقيق المفاجأة وإحداث تغيير إيجابي في سجله، وخاصةً على أرض الهلال.

التاريخ السابق بين الهلال وأبها يظهر تفوقًا واضحًا للهلال، حيث التقوا في 11 مباراة سابقة، وحقق الهلال الفوز في 8 منها، فيما فاز أبها في مباراة واحدة فقط، وتعادلوا في مباراتين. سجل الهلال خلال تلك المواجهات 27 هدفًا، بينما تلقت شباكه 11 هدفًا من أبها.

يعد ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية مكانًا مثيرًا للمشاعر، حيث ستشهد المدرجات توافد الجماهير الهلالية لدعم فريقها في رحلته نحو اللقب. الهلال يسعى لتقديم عروض قوية وتحقيق الانتصارات لضمان اللقب، في حين يتعين على أبها العمل بجد لتحقيق نتائج إيجابية وتحسين وضعه في الدوري. سيكون اللقاء فرصة لرؤية التكتيكات والمهارات الفردية للاعبين والتمتع بمشاهدة عرض كرة القدم المثيرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي للمحترفين؟

سيتم نقل مباراة الهلال وأبها، ضمن الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي، عبر قناة إس إس سي الرياضية السعودية. سيكون من الممكن متابعة اللقاء عن طريق الحصول على تردد قناة SSC الرياضية، حيث ستقدم القناة تغطية حصرية لهذه المواجهة المهمة.

بث مباشر الهلال ضد أبها في روشن

يعتبر هذا الإعلان عن نقل المباراة عبر قناة إس إس سي الرياضية السعودية خطوة مهمة لمحبي كرة القدم، حيث يمكنهم الاستمتاع بأحدث الأحداث والتفاصيل في عالم الساحرة المستديرة. ستوفر القناة تقنية بث عالية الجودة للمشاهدين، مما يضمن تجربة مشاهدة مثالية للمباراة.

هذا النقل التلفزيوني يعزز التواصل بين الجماهير والفرق، حيث يمكن للمشجعين الذين لا يتمكنون من الحضور في الملعب الاستمتاع بمتابعة أداء فريقهم المفضل وتشجيعه من خلال شاشات التلفاز.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي للمحترفين

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الهلال وأبها، يمكن لمتابعينا الكرام متابعة مباراة الهلال وأبها عبر بعض القنوات المفتوحة على مختلف الأقمار الصناعية، وهذه القنوات هي:

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر،

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

ما هو موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي للمحترفين ؟

أكمل المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال السعودي، استعداداته لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم في نادي أبها السعودي في الجولة الثامنة عشر من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم. يطمح جيسوس في تحقيق فوز كبير يقترب الهلال به من حسم لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، خاصة بعد أن فقد الفريق اللقب في الموسم السابق لصالح الفريق الأول لكرة القدم في نادي اتحاد جدة السعودي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي | من هنــــا

يضع جيسوس اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لهذه المواجهة المهمة، حيث يسعى إلى تحفيز لاعبيه لتقديم أداء متميز وتحقيق فوز يعزز من فرص الهلال في السيطرة على صدارة جدول ترتيب الدوري. يعكس تركيز المدرب وجهود الفريق الفنية والبدنية التحضير الجيد لهذا اللقاء، ويعكس رغبة الهلال في تحقيق النجاح والتأكيد على تفوقه في الدوري السعودي.

بطاقة مباراة الهلال ضد ابها

البطولة الدوري السعودي الجولة الدوري السعودي موعد المباراة 12-12-2023 توقيت المباراة 2:30 مساءًا بتوقيت مصر القناة الناقله Sport 1 معلق المباره لم يحدد بعد ملعب المباراة لم يحدد بعد

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام أبها

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

الوسط: سيرجي سافيتش، مالكوم، روبن نيفيز.

الهجوم: سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش، ميشايل ديلجادو.

بعد تصريحات رئيس الجهاز الطبي بالمنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار حول عدم إمكانية مشاركة نيمار في بطولة كوبا أمريكا 2024، أصيب نادي الهلال السعودي بصدمة. وأشار لاسمار إلى عدم إمكانية لحاق نيمار بالبطولة في يونيو المقبل وأنه يجب على الجميع التحلي بالصبر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي | من هنــــا

وكانت هذه التصريحات قد أثارت قلقًا داخل إدارة الهلال الذي يعول كثيرًا على تألق نيمار في المرحلة المقبلة. حيث يتساءل الجمهور الهلالي حول مدى تأثير غياب نيمار عن الملاعب على أداء الفريق.

من جهة أخرى، تدرس إدارة الهلال الخيارات المتاحة أمامها لتعويض غياب نيمار في المرحلة القادمة. من بين هذه الخيارات، التفكير في التعاقد مع لاعب لمدة موسم أو البحث عن لاعبين كبار في دوريات كبرى لاستعارتهم. هذا القرار لم يحسم بعد داخل قلعة الهلال، وتعتبر عودة نيمار في الموسم الجديد ضرورة للتخلص من أحد الأجانب وإعادة قيده.

ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، يعد الياباني جونيا ايتو لاعب نادي ستاد ريمس الفرنسي خيارًا محتملًا لتعويض نيمار. إيتو، الذي يلعب كجناح أيمن وأيسر، يمتلك عقدًا مع فريقه حتى يونيو 2026 وقد أظهر أداءً جيدًا هذا الموسم بتسجيله هدفين وصناعته 4 أهداف في 15 مباراة.

من الجدير بالذكر أن نيمار يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي وغيابه سيستمر حتى نهاية الموسم الحالي. هذا الوضع يجعل الهلال يواجه تحديات إضافية في بناء تشكيلته والتفكير في بدائل قوية لتأمين أهدافه في الموسم المقبل.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة أبها في دوري روشن السعودي

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أبها في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي 2023-2024.