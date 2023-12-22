بث مباشر مباراة الاهلي واوراوا اليوم في كأس العالم للأندية

يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي واوراوا اليوم في كأس العالم للأندية YALLASHOOT،بث مباشر مباراة الأهلي وأوراوا، اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية الجوهرة المشعة» بمدينة جدة.

يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق أوراوا الياباني في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

وكان الأهلى قد خسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية فيما خسر فريق أوراوا الياباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق مباراة الأهلي وأوراوا في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية بث مباشر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية وهامة للغاية، وذلك عندما يصطدم بفريق أوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا، في مباراة الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وأوراوا | من هنــــا

واستهل النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، بإقصاء المستضيف فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف، في عُقر دار الاتحاد، ليضرب الأهلي موعدًا ناريًا مع فريق فلومينينسي في نصف نهائي المونديال.

تشكيلة الاهلي الرسمية اليوم

ورغم تقديم الأهلي لمباراة مميزة أمام بطل كأس الليباتادوريس فلومينينسي، ولكن تمكن رفقاء النجم البرازيلي مارسيلو من إقصاء بطل القارة السمراء بثنائية نظيفة.

بينما استهل بطل دوري أبطال آسيا، أوراوا رد دايموندز الياباني، مشواره في البطولة بتحقيق فوزًا صعبًا أمام فريق ليون المكسيكي في ربع النهائي بهدف نظيف، ليضرب موعدًا ناريًا أمام كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا فريق مانشستر سيتي في نصف النهائي.

ولكن تمكنت كتيبة جوارديولا من القسوة على فريق أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة، ليتجه «رد دايموندز» لمواجهة النادي الأهلي، بحثًا عن نفض غبار نصف النهائي وحصد الميدالية البرونزية.



ستنقل المباراة عبر قنوات SSC 1HD وSSC 5HD، وتطبيق شاهد VIP باقة الرياضة.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

قناة Football HD

التردد: 11785

قمر صناعي: الياه سات

معدل الترميز: 27500/ افقي

قناة Varzesh HD

القمر الصناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 30000

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وأوراوا | من هنــــا

قناة CBC Sport HD

القمر الصناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

بطاقة مباراة الاهلي وأورواو

التاريخ الجمعة 22 ديسمبر 2023 موعد المباراة 17:30 السعودية، 16:30 مصر الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD التعليق محمد حسين

عبد الله الغامدي

بث مباشر مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية

وتقدم «الفجر» بث مباشر لمباراة الأهلي وأوراوا، اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الفريقين على أرضية ستاد «مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية الجوهرة المشعة» بمدينة جدة.

وتنطلق مباراة الأهلي وأوراوا في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.