مشاهدة مباراة الاهلي واوراوا بث مباشر تويتر اليوم في كأس العالم للأندية

يلا شوت SSC | مشاهدة مباراة الاهلي واوراوا بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية،قدم النادي الأهلي المصري مباراة كبيرة جدًا في افتتاح البطولة العالمية عام 2023 في المملكة العربية السعودية؛ الأهلي الذي فاز على حساب نادي اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

لعب لقاء النصف نهائي أمام نادي فلومنيسي البرازيلي لكنه خسره بهدفين مقابل لا شيء، وبذلك يتجه النادي الأهلي لخوض لقاء المباراة الخاصة بتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، وبذلك أيضًا يكون الأهلي على موعد مع خوض الكثير من الأوقات المهمة والتي يعتمد فيها اعتمادًا كليًا على تاريخ حافل جدًا من الإنجازات وكذلك اللحظات المهمة.

مشاهدة مباراة الاهلي واوراوا بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الاهلي واوراوا بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية

حيث سبق للنادي الأهلي أن حصد المركز الثالث في مونديال العالم للأندية في مناسبتين سابقتين، الأهلي الذي حصد المركز الثالث خلال بطولة كأس العالم للأندية عام 2006 في اليابان، ثم عاد وحقق المركز من جديد خلال عام 2020 في قطر وذلك بعد التعادل والفوز بركلات الترجيح على حساب نادي بالميراس البرازيلي.

فريق الأهلي المصري حاليًا يذهب بشكل واضح لمواجهة بطل بطولة دوري أبطال آسيا في مواجهة ليست سهلة أبدًا على الطرفين، النادي الأهلي بذلك ينتوي أن يتقدم في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستكون آخر نسخها والتي سيتم تعديها لتصبح بمسمى يحمل الكثير من التحديات في العالم كله، وبذلك فإن الأهلي إذا حقق المركز الثالث أو الرابع فإنه بذلك سيختتم منافسات بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الأخيرة بهذه الكيفية!

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أوراوا الياباني

الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا حدد موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أوراوا في كأس العالم للأندية في الساعة 4 ونصف مساء بتوقيت القاهرة.

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وحدد الجهاز الفني للأهلى برنامجًا خاصًا استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وسيحصل الفريق على وجبة الإفطار، ثم تؤدي البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة قبل أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية قبل التوجه لملعب المباراة.

مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني ستقام فى موعد جديد على الفريق فى السعودية، حيث ستقام في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا بث مباشر دون تقطيع

فشل فريق أوراوا ريدز الياباني في اقتحام عقبة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك في نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية عام 2023، نادي أوراوا ريدز في الوقت الراهن سيلعب على المركز الثالث والرابع في مرحلة صعبة عليه أمام بطل إفريقيا وصاحب إنجازات سابقة في هذه المواجهة، لكن في الوقت نفسه فإن فريق أوراوا ريدز سيكون مُطالبًا بضرورة تحقيق الكثير من الإنجازات، فريق أوراوا ريدز الياباني لم يسبق له وأن تقابل مع النادي الأهلي المصري من قبل في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وكان النادي الأهلي في اللقاء الآسيوي الوحيد في مواجهة نادي جوانزهو إيفرجراند وخسره بهدفين دون رد، بالتالي فإن لقاء الجولة الخاصة بتحديد المركز الثاني والرابع سيكون في غاية الأهمية بالنسبة للناديين، وذلك اختتامًا لمنافسات بطولة هي الأفضل من حيث مشاركة أبطال السبع قارات مؤخرًا، هي مواجهة بطابع أوروبي كبير بين الناديين في مرحلة صعبة جدًا للتنافس على الميدالية البرونزوية في مرحلة يعتبرها الأهلي بمثابة مصالحة لجماهيره التي توقعت منه تقديم مستويات لافتة تمامًا من أجل حصد الكثير من الإنجازات المختلفة هذه النسخة، والوصول إلى المباراة النهائية في البطولة بعد التنافس بقوة مع أندية أفضل طوال الوقت وفي السنوات الماضية، وكان بذلك النادي الأهلي هو الفريق الذي لم يتأهل إلى المباراة النهائية رغم مشاركاته في الكثير من نسخ البطولة ورغم أنه الفريق الإفريقي الأفضل من حيث المشاركة في المسابقة، إلا أنه لم يتمكن في تسع مشاركات من التأهل لبطولة كأس العالم للأندية، كما فعل مازيمبي الكونغولي في السابق وخلفه نادي الرجاء البيضاوي المغربي في هذا الإنجاز الكبير خلال عام 2014.

تنقل مباراة أوراوا ضد الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، عبر قناة SSC HD.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورواوا في كأس العالم للأندية 2023

يمكن استقبال تردد قناة SSC HD عن طريق:

القمر الصناع، النايل سات.

التردد، 12523.

الاستقطاب، عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، ¾.

وعلى القمر الصناعي العرب سات عن طريق:

التردد، 12380.

الاستقطاب، رأسي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

كما يمكن تنزيلها على القمر الصناعي بدر سات عن طريق:

التردد، 12418.

معدل الترميز، 27500.

الاستقطاب، أفقي.

معامل تصحيح الخطأ، ¾.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وأوراوا | من هنــــا

وتنقل مباراة الأهلي وأوراوا عبر مجموعة قنوات "تي في" التركية وتحديدًا القناة الخامسة والثامنة وقناة فارزيش.

وبيانات القنوات كالتالي:

1- قناة "تي في 5" التركية

القمر: تركسات 42 شرقا

التردد: 12356

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 7100

2- قناة "تي في 8" التركية

القمر: تركسات 42 شرقا

التردد: 12346

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 9600

3- قناة فارزيش

القمر: عربسات 26 شرقا

التردد: 12265

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

4- تردد قناة SSC EXTRA 3 HD السعودية

القمر: Arabsat 2B

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

5- تردد قناة Sport TV1 Portugal البرتغالية

القمر:Hispasat 1B/1C/1D

التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

6- تردد قناة Arena Sport 5 HD Serbia الصربية

القمر:Astra 3A

التردد: 11798

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

التصحيح: 3/4

7- تردد قناة Arena Sport 1 HD BiH البوسنية

القمر:Eutelsat W2

التردد: 11387

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 30000

التصحيح: 3/4

8- تردد قناة Max Sport 1 HD البلغارية

القمر:Turksat 1C

التردد: 11475

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 30000

التصحيح: 3/4

9- تردد قناة TNT Sports 6 البريطانية

القمر:Astra 3A

التردد: 11344

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4