بث مباشر الآن ( 2 - 0 ) .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يلا شوت

جولة عالمية بين Manchester City vs Fluminense اليوم، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم للأندية، ويشهد النهائي المرتقب لكأس العالم للأندية مواجهة مثيرة بين نادي مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي، حيث يتطلع الفريق الإنجليزي إلى تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي. يتولى المدرب الإسباني بيب غوارديولا قيادة الفريق في هذا النهائي المهم، حيث يسعى لتحقيق رابع إنجاز له في كأس العالم للأندية بعد تتويجه مرتين مع برشلونة ومرة واحدة مع بايرن ميونخ.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يلا شوت

يقدم موقع "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي، والتي ستقام اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، ضمن فعاليات نهائي كأس العالم للأندية 2023. ستجري المباراة على أرضية استاد "مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية - الجوهرة المشعة" في جدة، المملكة العربية السعودية.

موعد انطلاق المباراة هو الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي. تتنافس الفرق على لقب بطولة كأس العالم للأندية في هذا اللقاء المهم، ويعد اللقاء من المناسبات الرياضية المتوقعة بشدة، حيث يجتمع النخبة من فرق العالم لتحقيق اللقب المرموق.

يتميز مانشستر سيتي بأداءه الرائع في البطولة، وتأهل إلى المباراة النهائية بعد فوز مقنع بثلاثية نظيفة على أوراوا ريد دياموندز في نصف النهائي. يتمتع الفريق بتشكيلة قوية ولاعبين متميزين يقودهم نجمهم كيفن دي بروين، ويسعى غوارديولا إلى استغلال كل إمكانيات فريقه للتتويج باللقب.

هدف ثاني لصالح مان سيتي

مانشستر سيتي يسجل الهدف الثاني في المباراة أمام فلومينينسي، وذلك في الدقيقة 27 بفضل خطأ غير محظوظ من لاعب فلومينينسي نينو. الهدف جاء بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى من فيليب فودين، حيث حاول نينو التصدي للكرة لكنه أخطأ في إبعادها، مما أدى إلى دخولها يسار مرماه. يعزز هذا الهدف تقدم مانشستر سيتي ويضعه في موقع قوة في المباراة، فيما يجد فلومينينسي نفسه يواجه تحديًا أكبر لتعديل النتيجة.

مان سيتي يسجل أسرع هدف في كأس العالم

مانشستر سيتي يفتتح التسجيل في المباراة في الدقيقة الأولى من خلال هدف رائع من قدم جوليان ألفاريز. بدأت الهجمة بتسديدة قوية من ناثان أكي خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن، لتصل إلى جوليان ألفاريز الذي استقبلها بصدره ببراعة ووجد طريقها إلى منتصف المرمى الخالي. بهذا الهدف الرائع، يضع ألفاريز فريقه في المقدمة في اللحظات الأولى من المباراة، معبّرًا عن إمكانيات الفريق في الهجوم.

من جهة أخرى، يدخل فلومينينسي البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد أداء مميز أظهره في المسابقة. يتألق الفريق البرازيلي بقيادة مدربه روجيرو كيني في أول مشاركة له في البطولة. تألق فلومينينسي خلال مباراته في نصف النهائي، حيث تغلب بثقة على النادي الأهلي المصري بنتيجة 2-0، ليتأهل إلى نهائي البطولة.

يعتبر هذا النهائي تحديًا كبيرًا لفلومينينسي، الذي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي ورفع كأس العالم للأندية في أول مشاركة له في البطولة. يتمتع الفريق بلاعبين موهوبين مثل فريد وأيرون وكايو كايكي، الذين يمكنهم قلب الموازين في صالح فريقهم.

تجتمع القوة والخبرة مع الشغف والطموح في هذه المواجهة، حيث ستشهد مواجهة نهائية لا تُنسى بين نجوم مانشستر سيتي وفلومينينسي، وتكون منصة للمنافسة والتألق الكروي في عالم الأندية.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

ستكون مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي بث مباشر يلا شوت يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، على أرض ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، المملكة العربية السعودية. يُتوقع أن تبدأ المواجهة النهائية عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يلا شوت

سيجتمع الفريقان في هذا اللقاء الحاسم الذي يُنتظر أن يكون مليئًا بالإثارة والتنافس على أعلى مستوى. يتطلع مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب غوارديولا، لتحقيق تاريخ جديد للنادي من خلال الفوز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى. بينما يسعى فلومينينسي البرازيلي، الذي يشارك لأول مرة في البطولة، إلى تحقيق إنجاز كبير من خلال الفوز باللقب في مشاركته الأولى.

من المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا وأجواءً رائعة، حيث يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة التي ستحدد بطل كأس العالم للأندية لهذا العام.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

تتاح لك فرصة متابعة المباراة المثيرة بين بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يلا شوت في كأس العالم للأندية 2023 من خلال شبكة قنوات SSC السعودية، التي تعتبر الوسيلة الحصرية والمخصصة لنقل أحداث البطولة عبر شاشات التلفزيون. يمكنك الاستمتاع بتفاصيل المباراة ولحظاتها المثيرة عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

من أجل الوصول إلى بث المباراة، يتطلب الأمر الاشتراك في خدمة القنوات المشفرة واستخدام جهاز GOBX الخاص بك لفك التشفير. هذا يوفر لك فرصة مميزة لمشاهدة المباراة بجودة عالية وبكل راحة. لا تفوت فرصة متابعة الأحداث المثيرة والتشويق في هذه المواجهة المهمة عبر شبكة SSC وجهاز GOBX.

تردد قناة SSC 1 HD على نايل سات تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات تردد قناة SSC 1 HD على بدر سات معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

التردد: 12523 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التردد: 12418

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3\4.

الاستقطاب افقي

التردد 12418



كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023

سيكون البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي متاحًا عبر وسيلة واحدة وهي الاشتراك في الباقة الرياضية من تطبيق "شاهد VIP".

تشكيل مانشستر سيتي أمام أوراوا ريدز اليوم في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: إيديرسون. خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

وسط الملعب: رودري، نونيز، ماتيو كوفاسيتش.

وسط الملعب الهجومي: برناردو سيلفا، جاك جريليتش.

الهجوم: فيل فودين.

نهائي كأس العالم للأندية

المباراة النهائية في كأس العالم للأندية 2024 تعد حدثًا رياضيًا مرتقبًا يجمع بين فريقين قويين وهما مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي. ينطلق اللقاء المنتظر على أرض ملعب الجوهرة المشعة في جدة، السعودية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والثامنة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي | من هنــــا

مانشستر سيتي، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، يواجه تحديًا كبيرًا في مواجهة نادي فلومينينسي البرازيلي. يعتبر الفريق البرازيلي منافسًا قويًا، حيث تألق في نصف النهائي بفوزه على الأهلي المصري.

النهائي يعد فرصة لمانشستر سيتي لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى. من جهة أخرى، يسعى فلومينينسي إلى تكرار إنجازه والتتويج باللقب. يتوقع أن تكون المباراة حماسية ومثيرة، حيث يسعى الفريقان لتقديم أداء استثنائي وتحقيق الانتصار في هذه المواجهة الهامة.

معلق مباراة مانشستر سيتي في مباراة اليوم ضد فلومينينسي

ستقدم شبكة قنوات "SSC SPORTS" تغطية حصرية وشاملة لنهائي كأس العالم للأندية 2023، حيث ستبث مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي عبر قناتها "SSC SPORTS HD 1" السعودية. يُتاح للجماهير العربية التمتع بتجربة مشاهدة مميزة مع إمكانية اختيار المعلق المفضل لديهم، سواء كان ذلك بصوت المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي، أو المعلق التونسي البارز رؤوف خليف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي | من هنــــا

فهد العتيبي، الذي يحظى بشعبية واسعة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، سيقدم تعليقًا مميزًا ومليئًا بالحماس للمباراة النهائية. أما رؤوف خليف، المعلق التونسي المحنك، فسيُضفي لمسة من الفخامة والتميز على التغطية، مما يجعل هذه التجربة تجمع بين الحرفية والتمتع باللحظات الرياضية الكبرى. سيكون اللقاء النهائي فرصة للاستمتاع بتعليق هؤلاء المعلقين البارعين والتشويق بالأحداث المثيرة في الملعب.

التشكيلة الرسمية لمانشستر سيتي:

مشاهدة مباراة مان سيتي يلا شوت

تشكيلة فلومينينسي