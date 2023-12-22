بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يلا شوت في نهائي كأس العالم للأندية، يلتقي أبطال أوروبا وأمريكا الجنوبية في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية في نسختها العشرين، حيث يواجه مانشستر سيتي فلومينينسي. على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة مساء الجمعة.

بينما تغلب حامل لقب دوري أبطال أوروبا على أوراوا ريد دايموندز الياباني ليتأهل إلى الحدث الكبير، فاز بطل كوبا ليبرتادوريس الحالي على الأهلي المصري في مباراة نصف النهائي.

سيكون ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية محطا لأنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة من أجل مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، في بث مباشر للقاء الذي يقام ضمن البطولة التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يلا شوت

ويبحث الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم عن موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي حيث تقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية في نسخته الحالية المقامة في المملكة العربية السعودية بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق فلومينينسي البرازيلي، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، وقد تأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق اوراوا الياباني في مباراة نصف النهائي، ومن جهة أخرى تأهل فريق فلومينينسي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق الأهلي المصري بنتيجة 2-0 وينتظر جميع جماهير كرة القدم ومشجعي مانشستر سيتي في الوطن العربي والعالم موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي.

ويشارك كلا الفريقين للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما توج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما توج فلومينينسي بكأس ليبرتادوريس.

ويمكنكم متابعة أحداث مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي من خلال قناة SSC المشفرة والحاصلة على حقوق نقل البطولة.

وأسندت إدارة قنوات SSC السعودية مهمة التعليق على أحداث المباراة لكل من المعلق فهد العتيبي والمعلق رؤوف خليف.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يلا شوت في نهائي كأس العالم للأندية

سيفتقد مانشستر سيتي جهود كيفين دي بروين وإيرلينج هالاند وجيريمي دوكو في نهائي كأس العالم للأندية FIFA يوم الجمعةضد فلومينينسي في جدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي | من هنــــا

لم يكن جميع اللاعبين الثلاثة جاهزين للمشاركة في المباراة التي فاز فيها فريق أوراوا ريد دايموندز بنتيجة 3-0 يوم الثلاثاء، وأصبح ثلاثي المواطنين غير مؤهلين الآن للعب في الحدث الكبير حيث تنص لوائح البطولة على اختيار نفس لاعبي الفريق الـ 23 فقط للمباراة النهائية. -أربعة تعادلات يمكن أن تظهر في النهائي.

أكد بيب جوارديولا بالفعل أن كلا من هالاند ودي بروين – الذي عاد الأخير إلى التدريب يوم الاثنين بعد فترة طويلة من الإصابة في أوتار الركبة – لن يكونا لائقين للمشاركة على أي حال.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد : 12380.

: 12380. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 3/4.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في كاس العالم للأندية 2023؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي هو الجمعة 22 ديسمبر 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023، في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ولم يشارك كل من هالاند ودوكو، اللذين كانا يعانيان من إصابات في القدم والعضلات، في التدريبات يوم الاثنين، لكنهما شاركا منذ ذلك الحين في جلسات خفيفة مع الكرة يوم الأربعاء، مما يوفر الأمل لمشجعي سيتيزنز بأنهما يمكن أن يكونا لائقين لمباراتهما. المباراة القادمة في الدوري الممتاز ضد إيفرتون في 27 ديسمبر.

وبالنظر إلى التحول السريع من الدور نصف النهائي، سيفكر جوارديولا في تجديد فريقه في عدد قليل من المراكز، مع وجود روبن دياس وجوسكو جفارديول مدافعين يمكن أن ينوبوا في خط الدفاع الرباعي على حساب مانويل أكانجي وناثان آكي.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومنينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2023 عبر قنوات SSC السعودية وبالتأكيد ستجد مباراة مانشستر سيتي وفلومنينسي على شاشاتها.

وخصصت الشبكة السعودية قناة SSC SPORT 1 HD لنقل فعاليات المواجهة بتعليق رؤوف خليف.

وذلك بجانب قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق فهد العتيبي.

التاريخ الجمعة 22 ديسمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD التعليق رؤوف خليف

فهد العتيبي

سجل ماتيو كوفاسيتش هدفه الأول مع مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، كما أثار إعجاب زميله ماتيوس نونيس، المنضم في الصيف، لذلك ربما يكون ثنائي خط الوسط قد فعل ما يكفي للاحتفاظ بأماكنه في غرفة المحرك إلى جانب رودري ؛ ومع ذلك، فإن ريكو لويس يطرق الباب للحصول على رصيف البداية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي | من هنــــا

قرر جوارديولا عدم اختيار قلب هجوم طبيعي ضد أوراوا، مع تبادل فيل فودين وبرناردو سيلفا داخل وخارج المراكز التسعة الزائفة، لكن يمكن منح جوليان ألفاريز أساسيًا في المقدمة يوم الجمعة، بينما يأمل جاك جريليش في الحفاظ على مركزه. بقعة على الجهة اليسرى.

تشكيل مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي مباراته أمام فلومينينسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثن آكي – روبين دياز – جفارديول – كايل ووالكر.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا – كوفاسيتش – ماتيوس نونيز.

خط الهجوم: جاك جريليش – جوليان ألفاريز – فيل فودين.