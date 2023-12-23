الآن ( 1 - 1 ) حصرياً .. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت الشوط الثاني بـدون تقطيع يوتيوب في الدوري الإنجليزي {الريدز يتعادل}

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يوتيوب في الدوري الإنجليزي

مواجهة العمالقة Liverpool vs Arsenal اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت يوتيوب في الدوري الإنجليزي.. يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره آرسنال في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم السبت.

ملخص واهداف مباراة ليفربول وارسنال

محمد صلاح يُسجل هدف التعادل في الدقيقة 29 بتسديدة رائعة، استفاد من تمريرة دقيقة من تاكيرو أرنولد. بعد استلام الكرة، راوغ صلاح مدافعي أرسنال ببراعة ثم قام بتسديد كرة قوية بقدمه اليسرى، وجاءت الكرة متجهة إلى الزاوية العليا اليسارية للمرمى حيث لا يستطيع حارس أرسنال التصدي لها.

كانت بداية المباراة قد شهدت هدفًا مبكرًا لصالح أرسنال في الدقيقة الرابعة، حينما سجل جابرييل هدفًا رائعًا برأسه من ركلة ركنية، وسكنت الكرة الشباك في الجهة اليمنى لحارس ليفربول أليسون بيكر.

الريدز يعود للقاء بهدف صلاح

أحرز محمد صلاح هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 30 بطريقة رائعة. جاء الهدف بعد تمريرة طولية دقيقة من أرنولد، واستقبلها صلاح بمهارة على الجهة اليمنى، مفترضًا دفاع أرسنال أمامه. قاد صلاح الكرة ببراعة حيث مر بفراغ دفاعي، وتلاعب بالمدافع أوليكساندر زينشينكو قبل أن يسدد كرة صاروخية بقدمه اليسرى. انطلقت الكرة باتجاه المرمى واستقرت في شباك أرسنال بطريقة لا تترك أي فرصة لحارس المرمى للتصدي. هذا الهدف يبرز المهارات الفنية والقوة التهديفية التي يتمتع بها محمد صلاح.

ارسنال يسجل هدف رائع في مرمي ليفربول

سجل أرسنال هدفًا رائعًا في الدقيقة الرابعة من المباراة، حيث نجح جابريل ماجاليس في هز الشباك بعد ركلة حرة نفذها أوديجارد من منتصف ملعب ليفربول جهة اليسار. استغل ماجاليس هذه العرضية المتقنة برأسية متقنة، حيث وجدت الكرة طريقها إلى يمين المرمى، سكنت الشباك ببراعة. بهذا الهدف، يأمل أرسنال في الحفاظ على التقدم وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المثيرة أمام ليفربول. تابعوا تطورات المباراة لمعرفة المزيد من اللحظات المثيرة والأحداث المهمة.

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يوتيوب في الدوري الإنجليزي

بفخر، يقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول وأرسنال اليوم السبت، الموافق 23 ديسمبر، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في موسم 2023-2024. ستجرى المباراة في ملعب "أنفيلد"، معقل نجم مصر محمد صلاح.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 9:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي والدوحة. انضموا إلينا للاستمتاع بتغطية حية ومتابعة المباراة المثيرة بين الفريقين.

ويبحث متابعي كرة القدم العالمية والإنجليزية، عن التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأرسنال، اليوم في قمة الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي، ويزداد البحث عن التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأرسنال في البريميرليج.

ليفربول ضد أرسنال.. ماذا قدم محمد صلاح أمام الجانرز قبل صدام اليوم؟

قبل مباراة اليوم، يسعى النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، لمواصلة التألق والتوهج هذا الموسم، حيث تمكن «الفرعون» من تسجيل 11هدف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وصنع 7.

وخاض نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، قبل صدام اليوم، 15 مباراة أمام أرسنال بمختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4، لذلك يبحث الدولي المصري عن الوصول إلى هدفه رقم 10 في شباك أرسنال.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال تويتر في الدوري الإنجليزي:

بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت ، وتتصدر المباراة عناوين الصحف الرياضية وتشعل حماس المشجعين الذين يتوقعون استمتاعًا كبيرًا بالمواجهة بين الفريقين. تبقى آمال كل فريق عالقة بالفوز في هذه المباراة الحاسمة، حيث ستكون فرصة ذهبية لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

من المتوقع أن يشهد الملعب أنفيلد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث سيدعم جماهير كلا الفريقين فريقها بكل قوة وتشجيع. وسيكون للمدربين، يورجن كلوب وميكيل أرتيتا، دور هام في تجهيز فرقهما ووضع استراتيجية مناسبة لمواجهة الخصم القوي.

بالنظر إلى الأداء القوي لكلا الفريقين في الموسم الحالي، يمكن أن نتوقع مباراة مثيرة ومفتوحة، حيث ستكون الهجمات السريعة والضغط العالي سمات مميزة للفريقين. سيكون الفوز في هذه المباراة ضروريًا لكلا الفريقين لمواصلة الصراع على الصدارة وتحقيق طموحاتهم.

ليفربول وارسنال

بالنظر إلى تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين، فإن التنافس القوي والنتائج المتقاربة يعززان توقعات المشجعين بمباراة مثيرة وماراثون كروي لا ينسى. سيكون على الفريقين أن يقدما أفضل أداء لهما ويستغلان الفرص الهجومية لتحقيق النجاح في هذه المواجهة الحاسمة.

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تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول

حارس المرمى: ديفيد رايا.

رباعي الدفاع: بن وايت، جابريل ساليبا، جابريل ماجاليش، أولكسندر زينتشينكو.

ثلاثي الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

مثلث الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسوس، جابريل مارتينيلي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال

حارس المرمى: أليسون بيكر

رباعي الدفاع: كوستاس تسيميكاس- ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك- جو جوميز

ثلاثي الوسط: واتارو إندو- كورتس جونز- دومينيك سوبوسلاي

مثلث الهجوم: كودي جاكبو- داروين نونيز- محمد صلاح.

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موعد ومعلق مباراة ليفربول وأرسنال..؟

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر يلا شوت ، وكما يغيب عن الملاعب أندي روبرتسون وتياجو وجويل ماتيب وستيفان باجسيتيتش وبن دواك، بينما سيعود كل من أرنولد ومحمد صلاح ولويس دياز إلى التشكيلة الأساسية، لكن داروين نونيز يواجه معركة للحفاظ على مكانه أمام كودي جاكبو، الذي سجل في مرمى وست هام.

ستأتي هذه المباراة في وقت مبكر جدًا بالنسبة لتوماس بارتي وتاكيهيرو تومياسو ومحمد النني، لكن جورجينيو قد يعود إلى تشكيلة أرسنال، كان ليفربول شبه مثالي على أرضه هذا الموسم، لكنه أظهر علامات الضعف أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، عندما تعادلا سلبيًا، يتباهى أرسنال بأفضل دفاع مشترك في الدوري مع ليفربول ولكن الجانرز أفضل بكثير في الهجمات المرتدة أيضًا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة أرسنال ضد ليفربول عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الفضائية المشفرة، واختات شبكة قنوات بي إن المعلق الجزائري حفيظ دراجي للتعليق على هذه المباراة.