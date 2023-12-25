الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت في نصف نهائي السوبر المصري

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت

جولة سوبر مصر بين Al Ahly vs Ceramica Cleopatra اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت بث مباشر في كأس السوبر المصري 2023 بالإمارات، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت في نصف نهائي السوبر المصري، والفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي يستعد لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري 2023. يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي أُقيمت في السعودية.

اللقاء سيقام مساء الإثنين 25 ديسمبر في الإمارات، حيث تستضيف الملاعب الإماراتية هذه البطولة للمرة الأولى وتشهد مشاركة 4 أندية في تاريخها. سيتقابل الأهلي بصفته بطل الدوري المصري مع سيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس الرابطة.

الفريق الفائز في مباراة الأهلي وسيراميكا سيحجز مقعدًا في المباراة النهائية لمواجهة الفائز في النصف الآخر من البطولة، حيث ستكون المواجهة بين مودرن فيوتشر وبيراميدز.

بعد أداء مميز وحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، يتطلع فريق الأهلي إلى مواصلة نجاحاته في بطولة جديدة، وذلك عندما ينطلق في مشواره ببطولة كأس السوبر المصري أمام فريق سيراميكا كليوباترا.

يُقام اللقاء بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا يوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر 2023، ضمن نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري. يستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي هذه البطولة بتشكيلتها الجديدة التي تشمل مشاركة أربعة فرق.

يعكس هذا اللقاء تحديًا جديدًا للأهلي الذي يسعى لتحقيق النجاح في هذه البطولة المهمة، ويعكس النموذج الجديد للبطولة تنوعها وتنافسها مع مشاركة أربعة أندية.

ما هو موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري ؟

يحتضن استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي مساء اليوم، الاثنين الموافق 25 ديسمبر، مواجهة نصف نهائي بطولة السوبر المصري 2023 للأبطال بين النادي الأهلي وفريق سيراميكا كليوباترا. وتعد هذه المباراة جزءًا من البطولة التي تشهد مشاركة أربعة فرق.

وسيكون موعد انطلاق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والسادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت

وتشهد هذه النسخة من البطولة مشاركة النادي الأهلي كبطل للدوري الممتاز وحامل كأس مصر في النسخة الأخيرة، بينما يشارك فريق سيراميكا كليوباترا بلقبه كبطل لكأس الرابطة في الدورة الثانية.

وحدد مجلس أبوظبي الرياضي جوائز بطولة السوبر المصري 2023، حيث سيحصل الفريق البطل على مبلغ قدره 250 ألف دولار، فيما سيحصل الوصيف على 125 ألف دولار. كما تُخصص جائزة قدرها 75 ألف دولار لصاحب المركز الثالث، وجائزة 50 ألف دولار للفريق الذي يحتل المركز الرابع.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا اليوم في السوبر المصري 2023

ستكون قناتا AD SPORTS TV وON TIME SPORTS اللتين تنقلان مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري للأبطال 2023. يأتي ذلك نظرًا لأن قناة أبوظبي الرياضية 1، التي تتواجد في الإمارات، هي المستضيفة لهذه البطولة. وستقوم قناة ON TIME SPORTS 1 أيضًا بنقل المباراة مباشرة اليوم في كأس السوبر، حيث تعتبر القناة الوحيدة التي تحمل حقوق بث جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم. لذا، فيما يلي ترددات القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم.

تردد قناة AD SPORTS TV 1 تردد قناة ON TIME SPORTS 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30003 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة

معلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس السوبر المصري للأبطال

أكدت قناة أون تايم سبورت 1 أن المعلق محمد عفيفي سيقوم بوصف أحداث بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال 2023، بينما لم تعلن قناة أبوظبي الرياضية حتى الآن عن اسم المعلق لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا لهذه الليلة.

كم مرت فاز الاهلي بالسوبر المصري ؟

تاريخ النجاح الطويل والإرث الرياضي المتألق يجعلان النادي الأهلي يحمل لقب أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر المصري عبر السنوات. يعتبر الأهلي حامل الرقم القياسي بتحقيقه لقب البطولة 13 مرة، مما يجعله النادي الأكثر نجاحًا في هذه البطولة.

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تألق الأهلي في كأس السوبر بدأ في النسخة الثالثة للبطولة في عام 2003، حيث تمكن من تحقيق اللقب بعد فوز مثير على الزمالك في ركلات الترجيح.

توالت الانتصارات للنادي الأحمر، حيث حقق اللقب 4 مرات على التوالي في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008، قبل أن يتوقف حكمه عام 2009 عندما أُجبر على التراجع أمام حرس الحدود.

عاد الأهلي ليستعيد تألقه ويتسيد البطولة مجددًا في العقد الماضي، حيث فاز بلقب السوبر المصري في النسختين الأخيرتين في عامي 2002 و2023.

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تاريخ أبطال السوبر المصري على مدى السنوات:

- الأهلي: 13 لقبًا

- الزمالك: 4 ألقاب

- المقاولون العرب: لقب واحد

- حرس الحدود: لقب واحد

- طلائع الجيش: لقب واحد

بطاقة مباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر

من سيتولي تحكيم لقاء الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

تم اختيار الحكم محمد معروف لقيادة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، حيث سيتم دعمه بواسطة المساعدين سامي هلهل وسمير جمال، بينما سيقوم محمود البنا بأداء دور حكم رابع في هذه المواجهة الهامة.

وسيكون طارق مجدي مساعدًا كحكم فيديو (VAR)، بينما سيحظى بدعم من محمود أبو الرجال، وسيكون هاني عبد الفتاح حكم الـ VAR الاحتياطي المستعين به في المباراة. تلك الفريقية الحكومية المؤهلة تعكس التحضير الدقيق لضمان إدارة فعالة وعادلة لهذا اللقاء الحاسم.