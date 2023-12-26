بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاتحاد اليوم في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت اليوم

جولة محلية بين Al Nassr vs Al Ittihad اليوم، مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي، يدفع عشاق كرة القدم السعودية اليوم بأنظارهم نحو ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ليكونوا شهودًا على مباراة الكلاسيكو المؤجلة من الجولة السابع عشرة بين الاتحاد والنصر. تلك المباراة التي ينتظرها الجميع بحماسة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الانتصار وتحقيق المكاسب في سباق الدوري السعودي.

رغم أنّ النصر يدخل المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب، إلا أن الاتحاد يتمتع بتاريخ حافل بالانتصارات في كلاسيكو الرياض، حيث حقق 63 فوزًا مقابل 53 فوزًا للنصر و43 تعادلًا في 159 مباراة رسمية جمعت بينهما.

ويسعى الاتحاد إلى استعادة تألقه وتجديد فوزه في مباراة اليوم، والابتعاد عن سجن النتائج السلبية التي ألمت به. يحتل الفريق المركز السادس برصيد 28 نقطة، ويسعى لتحسين موقعه في الجدول واستعادة بريقه.

في المقابل، يسعى النصر لتأكيد موقعه في المراكز الأعلى من جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويسعى لتقليص الفارق مع الهلال المتصدر.

وبهذه الأجواء المثيرة، يندرج كلا الفريقين تحت ضوء تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ليحقق كلٌ منهما هدفه في مشواره في الدوري السعودي.

تعتبر هذه المباراة مناسبة مثالية لمتابعي الكرة السعودية وعشاق الفريقين لمشاهدة العرض الكروي الرائع والمتعة الحقيقية في الملعب.

ما هو موعد مباراة النصر والاتحاد اليوم في الدوري السعودي 2023/2024 ؟

تستضيف مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري، ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة مباراة مهمة ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/2024، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع منافسه اللدود فريق النصر في الديربي المنتظر.

من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، بينما ستكون البداية في الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

بث مباشر مباراة النصر والاتحاد يلا شوت

يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بينما يأتي فريق الاتحاد السعودي في المركز السادس برصيد 28 نقطة، وتتوقع أن تكون المباراة حماسية ومثيرة نظرًا للتنافس الشديد بين الفريقين والتاريخ الرياضي الغني بينهما.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد ضد النصر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين ؟

يثير استفسار عشاق كرة القدم حول القنوات المفتوحة التي ستنقل مشاهدة مباراة النصر والاتحاد اليوم في الدوري السعودي 2023/2024 اهتمامًا كبيرًا، خاصةً مع توجه بعض الفضائيات الأوروبية لبث مباريات دوري روشن بشكل مجاني بعد جذب أبرز نجوم العالم ككريم بنزيما ورونالدو. لذا، إليك تردد قناتين مفتوحتين ستقوم بنقل المباراة مجانًا اليوم.

من المهم التحقق من الترددات الصحيحة لكل قناة وضبط جهاز الاستقبال الخاص بك وفقًا للترددات المذكورة. يُفضل أيضًا متابعة الأخبار الرياضية لضمان الحصول على أحدث المعلومات حول بث المباراة والترددات المحددة.

تردد قناة IRIB Tv 3 تردد قناة AZ Tv القمر الصناعي: Badr 26°E التردد: 11900 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: AzerSpace 416°E التردد: 11169 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 20400 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

تُعتبر قناة الرياضية السعودية SSC القناة الرسمية التي ستقوم بنقل مباراة الاتحاد والنصر في كلاسيكو السعودية. ونظرًا لذلك، سيكون بإمكان المشتركين في هذه القناة فقط متابعة بث مباشر للمباراة. إليك تفاصيل التردد لقناة SSC HD 1:

تردد قناة SSC HD 1:

يرجى ضبط جهاز الاستقبال على التردد المخصص لقناة SSC HD 1 وذلك لمتابعة مباراة الاتحاد والنصر.

يُنصح بضبط الجهاز في الوقت المحدد لانطلاق المباراة، الذي يكون مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مع العلم أن هذه المعلومات قد تتغير، لذا يُفضل دائمًا متابعة الإعلانات الرسمية والأخبار الرياضية لضمان الحصول على التفاصيل الصحيحة والتحديثات اللازمة.

تردد قناة SSC HD 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

معلق مباراة الاتحاد اليوم ضد النصر

أما معلق كلاسيكو الاتحاد والنصر بث مباشر، فسيكون ثلاثيا هذه المرة، حيث يتعلق الأمر بكل من فارس عوض الذي يجمع بين الخبرة والشغف، ومحمد حسين اضرضور الذي يبدع بين التحليل والصوت الرائع، وفهد عريشي الذي يضفي الحماس والتشويق على أجواء المباراة.

بث مباشر مباراة النصر والاتحاد يلا شوت

فارس عوض: الخبرة والشغف

ويعود فارس عوض إلى التعليق على مباراة كلاسيكو الاتحاد والنصر، بعد أن غاب عنها في الموسم الماضي. ويعتبر عوض أحد أشهر المعلقين الرياضيين في الوطن العربي، حيث يتمتع بخبرة كبيرة في التعليق على مباريات كرة القدم، وشغف كبير باللعبة. ويتميز عوض بتعليقه المميز، الذي يعتمد على التحليل والسرد الممتع، كما أنه يتمتع بصوت قوي وواضح.

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أضرضور: التحليل والصوت الرائع

كما يشارك محمد حسين اضرضور في التعليق على مباراة كلاسيكو الاتحاد والنصر، إلى جانب فارس عوض. ويعتبر أضرضور أحد أبرز المعلقين الرياضيين في العالم العربي، حيث يتمتع بتحليل مميز للمباريات، وصوت رائع. ويتميز المعلق المغربي أضرضور بقدرته على الشرح المفصل للأدوار التكتيكية للفرق، مما يجعله من بين أفضل المعلقين في الوطن العربي.

حماس فهد عريشي

وإلى جانب هؤلاء النجوم، سيكون فهد عريشي معلقا إضافيا في مباراة الاتحاد اليوم ضدّ النصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تعد بالحماس والتشويق.

ويشارك فهد عريشي في التعليق على مباراة كلاسيكو الاتحاد والنصر، حيث يتمتع بحماسه الكبير، الذي يجعله من المعلقين المفضلين لدى الجماهير، وسيقدم للمشاهدين تعليقًا مشوقًا، يعكس حماسه الكبير للمباراة.

تشكيل الاتحاد ضد النصر

ينتظر أن يكون تشكيل الاتحاد خلال مباراة النصر اليوم في قمة الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024 على النحو الآتي:

حراسة المرمي عبد الله المعيوف خط الدفاع زكريا الصحفي - فابينيو - فرحة الشمراني - مروان الصحفي خط الوسط نغولو كانتي - سلطان فرحان - فيصل الغامدي خط الهجوم رومارينيو - كريم بنزيما - إيغور كورنادو

انيًا: تشكيل النصر اليوم

حراسة المرمي نواف العقيدي خط الدفاع أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجمي - سلطان الغنام خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش خط الهجوم ساديو ماني - أوتافيو - كريستيانو رونالدو

بث مباشر مباراة اتحاد جدة والنصر في الدوري السعودي

تتنافس فرق النصر والاتحاد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي هذا اللقاء كفرصة للنصر لتقليص الفارق مع الهلال الذي يتصدر الجدول، حيث يسعى النصر إلى تحقيق الفوز وتقليص الفارق إلى 7 نقاط فقط.

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النصر يسعى اليوم لكسر سلسلة عدم الفوز أمام الاتحاد في آخر 10 مواجهات بين الفريقين، حيث فاز الاتحاد في 7 منها وانتهت 3 بالتعادل. الفوز في هذه المواجهة يعد هدفًا رئيسيًا لفريق النصر.

على الجانب الآخر، يتطلع الاتحاد إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين في الجولتين السابقتين أمام ضمك والرائد، ويسعى لتحسين وضعه في الترتيب العام.

تقارير صحفية سعودية كشفت عن تعليمات المدرب البرتغالي لويس كاسترو للاعبي النصر، حيث يركز على أهمية الاستحواذ على الكرة لأطول فترة ممكنة وعلى إعاقة بناء الهجمات من الخلف لدى الفريق الخصم، تلك التعليمات تبرز الاستراتيجية التي يخطط بها النصر لتحقيق الفوز في هذا الكلاسيكو السعودي.