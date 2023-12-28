بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر يلا شوت اليوم في نهائي السوبر المصري

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر يلا شوت

جولة سوبر مصر بين Future FC - Al Ahly اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر يلا شوت بث مباشر نهائي السوبر المصري، استاد محمد بن زايد يترقب أحداث مثيرة في نهائي كأس السوبر المصري 2023، الذي سيجمع بين الأهلي وفيوتشر في مباراة منتظرة على أرض إماراتية. يأتي هذا النهائي بعد مشوار مثير للفريقين خلال دوريات الأندية الأبطال، حيث شهدت نصف النهائي مواجهات مثيرة.

النادي الأهلي، الذي يُعد من بين أبرز الأندية في تاريخ كرة القدم المصرية والإفريقية، حقق التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوز درامي على سيراميكا كليوباترا، حيث نجح في هز الشباك في اللحظات الأخيرة ليضمن مكانه في النهائي. ويسعى الأهلي للفوز بلقب كأس السوبر للمرة الـ14 في تاريخه، بهدف تعزيز تفوقه وسط جماهيره وتحقيق إنجاز جديد.

في المقابل، وبعد مشوار محنك وتحدي في دوريات الأندية الأفريقية، تأهل فيوتشر للمباراة النهائية بعد معركة استمرت حتى ركلات الترجيح أمام بيراميدز. الفوز الصعب جعل فيوتشر يطمح إلى خوض نهائي السوبر بثقة، حيث يتطلع الفريق لتحقيق اللقب وإضافته إلى قائمة إنجازاته.

تجمع هذه المواجهة بين فريقين تاريخيين، حيث لا يحمل الأهلي فقط الثقل التاريخي بل والطموح الدائم لتحقيق المزيد من البطولات. من جهته، يسعى فيوتشر للتأكيد على وجوده في قمة الكرة المصرية والعربية.

تتسم مباريات السوبر بالندية والتشويق، وينتظر المشجعون العرب والمصريون هذا اللقاء بفارغ الصبر. في ظل التشويق المتزايد، ستكون هذه المواجهة عرضًا حقيقيًا لجمال وقوة كرة القدم في المنطقة، حيث يلتقي الأهلي وفيوتشر في ليلة تاريخية على أرضية ملعب محمد بن زايد.

هو ماتش الأهلي اليوم وفيوتشر في كأس السوبر المصري 2023 الساعة كام ؟

النادي الأهلي يستعد للمواجهة الكبيرة أمام فريق مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023، والتي ستقام مساء اليوم الخميس 28 ديسمبر في ملعب محمد بن زايد في الإمارات. ينتظر الجماهير المصرية والعربية هذه المواجهة بشغف كبير، حيث يسعى الأهلي لتحقيق لقبه الرابع عشر في تاريخ البطولة، بينما يطمح فيوتشر للظفر بلقبه الأول في هذا الدوري الرفيع.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم هو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والسادسة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس. سيكون الملعب الإماراتي شاهدًا على مواجهة قوية بين الأهلي، الذي يعد من أبرز الأندية في مصر والشرق الأوسط، وفيوتشر، الذي يسعى لتحقيق إنجاز كبير في مسيرته الرياضية.

بث مباشر مباراة الأهلي وفيوتشر يلا شوت

النادي الأهلي يتطلع إلى الاستمرار في تحقيق الإنجازات وتعزيز مكانته كواحد من أعظم الأندية في العالم العربي. في المقابل، يعيش فريق فيوتشر لحظة تاريخية حيث يسعى لتحقيق أول ألقابه في كأس السوبر المصري.

تحمل هذه المواجهة تشويقًا كبيرًا للجماهير، ومن المؤكد أن محبي كرة القدم سيكونون على موعد مع ليلة حافلة بالعطاء والندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر اليوم في نهائي السوبر المصري 2023

لمحبي المارد الأحمر وعشاق كرة القدم، يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر بث مباشر يلا شوت في نهائي كأس السوبر المصري 2023 عبر القنوات المفتوحة المختارة لنقل البث المباشر. يتألق ملعب محمد بن زايد في الإمارات بمواجهة مثيرة بين الأهلي وفيوتشر، وستكون القنوات التالية الناقلة للمباراة:

On Time Sports:

تردد قناة أون تايم سبورتس 1 على نايل سات تردد قناة أون تايم سبورتس 2 على نايل سات التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

AD Sports TV:

تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات تردد قنوات أبوظبي الرياضية على عرب سات التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

من خلال استخدام هذه الترددات، يمكن للجماهير متابعة مباراة النهائي والتشجيع على فريقها المفضل. سيكون الجميع على موعد مع لحظات مثيرة وتحديات قوية في سباق نحو اللقب.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023؟

لمتابعة بث مباشر لمباراة النهائي المثير بين الأهلي وفيوتشر بث مباشر في كأس السوبر المصري 2023، يسهل على الجماهير مشاهدة المباراة عبر الإنترنت مجانًا. يمكنكم ذلك من خلال زيارة حساب قناة أبوظبي الرياضية على موقع يوتيوب أو عبر الموقع الرسمي لقنوات أبو ظبي الرياضية وتطبيق ستارز بلاي.

بفضل هذه البدائل الرقمية، ستتاح الفرصة للمشجعين لمتابعة اللقاء عبر الإنترنت بشكل مباشر ودون أي تكلفة. كل ما عليهم فعله هو الوصول إلى القناة على يوتيوب أو زيارة الموقع الرسمي واستمتاع بلحظات المباراة المثيرة والتشجيع على فريقهم المفضل.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

لجنة الحكام باتحاد الكرة قد قامت بتعيين طاقم تحكيم مميز لإدارة مباراة النهائي المرتقب بين الأهلي وفيوتشر بث مباشر في كأس السوبر المصري 2023. وفي هذا السياق، تم اختيار الحكم محمد عادل لتولي مهمة التحكيم، بينما سيقوم مساعدوه، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بمساعدته على إدارة اللقاء بكفاءة. ومن المميز أن يكون محمد معروف حكمًا رابعًا في هذه المباراة الهامة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون محمود عاشور مسؤولًا عن التقنية الحديثة في غرفة الفيديو "VAR"، وسيعاونه يوسف البساطي كحكم مساعد لـ "VAR". يأتي هذا التشكيل الحكومي لضمان أن تتم مراقبة اللقطات بشكل دقيق وتسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة خلال المباراة.

تشكيل مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر

أولًا: تشكيل فيوتشر اليوم

في حراسة المرمى محمود جنش خط الدفاع جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي خط الوسط غنام محمد، كيجالي درامي، باباتوندي، محمد صادق خط الهجوم عبد الكبير الوادي، أحمد عاطف.

ثانيًا: تشكيل الأهلي اليوم

في حراسة المرمى مصطفى شوبير في خط الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، على معلول في خط الوسط كوكا، مروان عطية، إمام عاشور في خط الهجوم بيري تاو، حسين الشحات، محمود كهربا

جوائز السوبر المصري

تم الإعلان عن قيمة الجوائز المالية التي ستمنح للفرق المشاركة في نسخة 2023 من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال. وتعتبر هذه الجوائز تحفيزًا قيمًا للفرق لتحقيق التميز خلال المنافسة. حيث ستحصل الفرق على المكافآت التالية:

الفائز بالبطولة:

مبلغ قدره 250 ألف دولار سيمنح للفريق الفائز بالبطولة. هذا يعكس الإنجاز الكبير والتميز الذي يتحقق من خلال الأداء المميز في المباريات.

الوصيف:

الفريق الذي يحل في المركز الثاني سيحصل على مبلغ قدره 125 ألف دولار كجائزة لتقدير الأداء المتميز.

المركز الثالث:

الفريق الذي يحل في المركز الثالث سيتلقى مكافأة بقيمة 75 ألف دولار، كتقدير لتحقيقه أداء متميز على مدار البطولة.

المركز الرابع:

الفريق الذي يحل في المركز الرابع سيحصل على جائزة قدرها 50 ألف دولار.

تلك الجوائز تعكس التقدير للجهود والإنجازات التي تحققها الفرق المشاركة في البطولة، وتسهم في تعزيز المنافسة والروح الرياضية على أرض الملعب.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فيوتشر بث مباشر السوبر المصري

يشهد ملعب محمد بن زايد في الإمارات الليلة مواجهة مثيرة بين النادي الأهلي وفريق مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023. بعد تأهل الأهلي بفوزه الصعب على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، يطمح الفريق في الحفاظ على لقب السوبر للعام الثالث على التوالي.

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من ناحية أخرى، يدخل فريق مودرن فيوتشر المباراة بعد فوزه الرائع على بيراميدز في ركلات الترجيح، ويسعى لتحقيق أول لقب له في بطولة السوبر المصري، واللقب الثاني في تاريخه بعد فوزه بكأس الرابطة في الموسم السابق.

يأتي هذا التصادم في إطار النسخة الجديدة من البطولة التي تشهد مشاركة أربعة فرق، وتعكس التحول في تنظيم البطولة. يحمل الأهلي تاريخًا رائعًا في الفوز بلقب السوبر، حيث حصد اللقب 13 مرة، مما يجعله المرشح البارز لتحقيق اللقب أيضًا في هذه النسخة.

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بالرغم من الغيابات البارزة في صفوف الأهلي، بما في ذلك الحارس محمد الشناوي، يسعى المدير الفني مارسيل كولر إلى قيادة فريقه لتحقيق الانتصار وتحقيق لقب السوبر، لينهي بهذا الإنجاز الفترة الحالية ويعزز من ثقة اللاعبين والجماهير.

من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومثيرًا، حيث يسعى الأهلي للهيمنة وتحقيق الانتصار، في حين يتطلع مودرن فيوتشر إلى إحراج البطل الحالي وتحقيق إنجاز تاريخي. النهائي سيكون فرصة للجماهير لمتابعة تألق نجومهم والاستمتاع بلحظات منافسة كرة القدم الرائعة.

يتوقع أن يعزز هذا اللقاء من حماس عشاق الساحرة المستديرة ويسهم في إثارة مشاعر المشجعين، وسيُنقل اللقاء عبر قنوات فضائية مختلفة ومنصات البث الإلكتروني، مما يمنح الجماهير فرصة لمتابعة الحدث الكروي الكبير في هذا اليوم المميز.