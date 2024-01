يلا شوت الآن ( 1 - 0 ) .. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر وتنزانيا بـدون تقطيع اليوم في اللقاء الودي

بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر وتنزانيا يلا شوت

منافسة ودية بين Egypt vs Tanzania اسعتدادًا لكأس الأمم الأفريقية، مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا الودية بث مباشر يلا شوت اليوم، يُقام لقاء ودي مثير بين منتخبي مصر وتنزانيا على استاد القاهرة الدولي، في إطار استعداداتهما لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024 المزمع إقامتها في كوت ديفوار. يعد هذا اللقاء الودي هو الفرصة الأخيرة للمنتخب المصري لاختبار تشكيلته وتجربة أفكار المدرب روي فيتوريا قبل انطلاق البطولة.

منتخب مصر يسجل الهدف الأول

بصوت هتاف الجماهير الصاخب، انفجرت الشباك بعد تسجيل محمود حسن تريزيجيه هدف التقدم لصالح منتخب مصر في الدقيقة 33. جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من القائد محمد صلاح، حيث استقبلها تريزيجيه في منطقة الجزاء ووجد الشباك بتسديدة قوية ودقيقة.

بهذا الهدف، يظهر منتخب مصر قوته الهجومية والتناغم بين لاعبيه، خاصةً مع تألق نجم ليفربول محمد صلاح الذي قدم التمريرة الحاسمة. يأتي هذا الهدف ليعزز ثقة الفريق ويشعل حماس الجماهير المصرية في هذه المباراة الودية والتي تعتبر تحضيرًا قويًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023.

تتألف المجموعة الثانية التي ينتمي إليها المنتخب المصري من منتخبات غانا، الرأس الأخضر، وموزمبيق، فيما يتنافس منتخب تنزانيا في المجموعة الأولى مع المنتخب المغربي، الذي يتسم بأسلوب تكتيكي مشابه لمنتخب مصر. يعول المنتخب المصري على مهارات لاعبيه المميزين، خاصة النجم محمد صلاح الذي يسعى لتحقيق اللقب الأول له مع المنتخب الوطني.

لتنزانيا، تُعتبر المباراة الودية فرصة مهمة للاستعداد للبطولة، حيث يتوقع أن تكون فرصة لاختبار أداء الفريق وتطوير استراتيجيات اللعب. يمكن أن يعود هذا اللقاء بالفائدة على الفريقين، مما يمنحهما فرصة لتحسين أدائهم قبل المشاركة في البطولة القارية في كوت ديفوار.

متي موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم ؟

يستعد منتخب مصر لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب تنزانيا في مباراة ودية مهمة، والتي ستقام مساء اليوم الأحد، الموافق 7 يناير 2024، على أرضية ملعب "القاهرة الدولي". تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024، التي ستقام في كوت ديفوار.

سيكون موعد انطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يعتبر استاد "القاهرة الدولي" مضيافًا لهذا اللقاء الذي يأمل المدرب واللاعبون في استغلاله بشكل أمثل لاختبار تشكيلة الفريق وتجهيز اللاعبين للتحديات القادمة.

تتنافس مصر وتنزانيا في مجموعات مختلفة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، وستكون هذه المباراة فرصة للمدرب روي فيتوريا لتقييم أداء الفريق وتحسين النقاط القوية والضعيفة قبل انطلاق البطولة القارية.

بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا الودية

يُتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الانتصار وتحسين مستواه قبل الخوض في التحديات الرسمية. تجمع هذه المواجهة الودية بين الحماس والتحضيرات الجادة للتألق في الأحداث القادمة.

قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا 2024

مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا يلا شوت اليوم، وكان البرتغالي روي فيتوريا قد أعلن قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا 2024، وهي القائمة التي ستخوض مباراة الليلة ضد منتخب تنزانيا، وقد جاءت كما يلي بعد استبعاد كل من أحمد نبيل كوكا وأسامة جلال للإصابة، ليتم استدعاء ياسر إبراهيم ومهند لاشين بدلًا منهما:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى.

خط الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد تنزانيا اليوم في ودية المنتخبات 2024 ؟

يُتوقع أن تكون مباراة منتخب مصر وتنزانيا بث مباشر محط أهتمام الجماهير المصرية وعشاق كرة القدم، وسيكون بإمكانهم متابعة اللقاء عبر قناة ON TIME SPORTS. تعتبر ON TIME SPORTS واحدة من القنوات الرياضية المميزة التي تحظى بشعبية كبيرة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

لمتابعة مباراة المنتخب المصري وتنزانيا على ON TIME SPORTS، يمكنك ضبط تلفازك على التردد الصحيح للقناة. يمكنك استخدام التردد التالي:

تردد ON TIME SPORTS:

- قمر البث: نايل سات.

- التردد: يختلف حسب الموقع، يُفضل التحقق من الموقع الرسمي للقناة أو البحث عبر محرك البحث على الإنترنت للحصول على أحدث الترددات.

باستخدام هذا التردد، ستتمكن من مشاهدة المباراة مباشرةً على ON TIME SPORTS والتمتع بتغطية حية وشاملة للأحداث والتحليلات الرياضية المصاحبة للمباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وتنزانيا الودية؟

رغم أنه لم يتم التأكيد حتى الآن، إلا أن من المتوقع بشكل كبير أن يتاح بث مباشر لمباراة مصر وتنزانيا الودية عبر الإنترنت، وذلك عبر الصفحة الرسمية لقناة أون تايم سبورتس على فيسبوك. كما يُتوقع أن يتم نقل اللقاء أيضًا من خلال قناة موقع كورة بلس على منصة يوتيوب.

عندما يتاح البث المباشر، يمكن للمشجعين الاستمتاع بمتابعة المباراة من خلال الدخول إلى صفحة أون تايم سبورتس على فيسبوك أو متابعة النقل عبر قناة كورة بلس على يوتيوب. يعتبر هذا خيارًا ملائمًا للراغبين في مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت والتمتع بتغطية حية للأحداث والتحليلات الرياضية المصاحبة للمباراة.

المجموعات الكاملة لأمم إفريقيا

وجاء المجموعات الكاملة لأمم إفريقيا كالتالي..



المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.



المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.



المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.



المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا.



المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.



المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا

تشكيل منتخب مصر اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - محمد هاني. خط الوسط حمدي فتحي - مروان عطية - محمد النني. خط الهجوم محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم إفريقيا

تأتى مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم إفريقيا على النحو التالى..



الجولة الأولى:



مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024



الجولة الثانية:



مصر vs غانا – 18 يناير 2024



الجولة الثالثة:



مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد تنزانيا

في حال تأهل منتخب مصر كمتصدر للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، سيواجه الفائز بالمركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة. أما في حال تأهله كوصيف للمجموعة، سيلعب المنتخب المصري مع الفريق الثاني من المجموعة السادسة. وإذا كان تأهله كأحد أفضل ثلاثة منتخبات ثالثة، سيكون على موعد مع الفريق الفائز بالمجموعة الثالثة أو الرابعة.

تأتي بطولة كأس الأمم الأفريقية كواحدة من أقدم وأهم البطولات الكروية على مستوى القارة والعالم. وقد جرت القرعة الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها في كوت ديفوار في بداية عام 2024، مما أثار ترقب الجماهير داخل القارة وخارجها. ينص نظام البطولة على تأهل الفريقين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربع فرق تحتل المراكز الثالثة إلى الدور الـ16، حيث ستقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

مصر وتنزانيا وديا استعدادا لأمم إفريقيا اليوم

منتخب مصر يُجري مباراة اليوم على أرض استاد القاهرة الدولي بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بهدف التحقق من جاهزيته لخوض منافسات البطولة القارية بكل قوة.

مواجهة منتخب مصر وتنزانيا

يسعى منتخب مصر، بقيادة فيتوريا، إلى تحقيق إنجاز جديد والفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه.

تشكيلة منتخب مصر

يتألف منتخب مصر من مجموعة من النجوم واللاعبين الموهوبين، ويتنافس في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ضمن منافسات مع منتخبات موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

هذه المواجهات والتحضيرات تأتي في إطار استعدادات المنتخب المصري للمشاركة في البطولة القارية، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق أداء متميز وتحقيق اللقب القاري.