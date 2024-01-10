تعليم بني سويف: 10 آلاف جنيه غرامة حمل تليفون داخل اللجنة الامتحانية

تفقد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عددا من اللجان المنعقدة ببعض المدارس التابعة لإدارة تعليم بني سويف، للاطمئنان على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان، بجانب متابعة انتظام أعمال امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وتبادل الحوار مع بعض التلاميذ للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.

وشدد عبدالتواب على الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

وحذر عبدالتواب، من اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، وعدم التهاون والتأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم 34بشأن حالات الغش بإلغاء مادة أو جميع المواد وعند ضبط حالة الغش بإستخدام المحمول يتم حديازة التليفون المحمول والحرمان من الامتحانات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيها على الطالب طبقا للقانون 73 لسنة 2017 وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.