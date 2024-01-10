ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني {5-3}

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني

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الريال يتأهل للدور التالي بعد الفوز علي اتلتيكو

الهدف الخامس الذي سجله إبراهيم دياز جاء بعد أن بدأ بإنطلاقة مثيرة من منتصف الملعب. استفاد دياز من سرعته الكبيرة للحاق بالكرة التي عادت من حارس المرمى أوبلاك، الذي كان يعود لمرماه بعد محاولة هجوم فاشلة من جانب أتلتيكو مدريد.

وبفضل البراعة والسرعة في تنفيذ الهجوم، استطاع دياز التقدم بالكرة نحو المرمى الخالي وأدرك الفوز لفريق ريال مدريد. سدد إبراهيم دياز الكرة بدقة في الزاوية اليمنى للمرمى، مؤكدًا تفوق النادي الملكي في المباراة وتأهله للمرحلة المقبلة من البطولة بشكل رائع.

هدف مدريدي قاتل في الأوقات الإضافية

في اللحظات الأخيرة من المباراة، نجح ريال مدريد في تسجيل هدف رابع يضيف إلى رصيده. جاء الهدف بفضل تمريرة رائعة من داني كارفاخال، حيث استغل خوسيلو الفرصة بتوجيه رأسية متقنة. ارتطمت الكرة بلاعب منافس، سافيتش، وبشكل غير متوقع تحولت الكرة إلى داخل المرمى بخطأ من حارس أتلتيكو مدريد، أوبلاك، الذي فشل في التعامل معها.

هذا الهدف يضع ريال مدريد في موقع مميز، وقد يكون له تأثير كبير على مجريات المباراة ومستقبل الفريقين في البطولة.

التعادل يلجأ مباراة الريال واتلتيكو الي اوقات اضافية

انتهت المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بنهاية الوقت الرسمي، ومع استمرار التعادل 3-3، سيتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية. شهدت المباراة تبادلًا هجوميًا مثيرًا وتسجيل أهداف رائعة من الطرفين.

رغم أن ريال مدريد كان متأخرًا في بداية اللقاء بثلاثة أهداف، إلا أنه تمكن من تحقيق التعادل بهدفين لصالحه، وبالتالي أعاد الأمور إلى البداية مع بداية الأشواط الإضافية. يتوقع أن تكون الفترة الإضافية مثيرة ومحمومة، حيث يسعى كل فريق للتأهل إلى المرحلة النهائية لكأس السوبر الإسباني.

الريال يتعادل مرة أخري مع اتلتيكو مدريد

ردًا سريعًا، أحرز داني كارباخال هدف التعادل الثالث لريال مدريد في الدقيقة 85 من اللقاء. بدأت الهجمة بانطلاقة من الجهة اليسرى من قِبل فينيسيوس جونيور، الذي قام بالتسديد، لكن أوبلاك تصدى للكرة وارتدت إلى بيلينغهام الذي حاول التسديد مرتين. قام ماريو هيرموسو بإنقاذ كرة من على خط المرمى، لكن الكرة وجدت طريقها إلى داني كارباخال الذي سدد كرة قوية في مرمى كيبا. بهذا الهدف، عاد ريال مدريد إلى اللعبة ونجح في تعديل النتيجة إلى 3-3. سنواصل تغطية الأحداث المباراة. ⚽🔥

اتلتيكو مدريد يتقدم مرة أخري علي الريال

أحرز ألفارو موراتا الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 78 من المباراة. جاء الهدف بعد عرضية دقيقة من الجبهة اليسرى داخل منطقة الجزاء. قام الحارس كيبا بخطأ في التعامل مع العرضية، حيث قام بتشتيتها بشكل غير صحيح، لتصطدم الكرة بزميله أنطونيو روديجر ومن ثم ترتد في شباكهم. بهذا الهدف، يوسع أتلتيكو مدريد تقدمه في المباراة. سنواصل تزويدكم بآخر التطورات. ⚽🔥

ريال مدريد يتقدم اتلتيكو مدريد يتعادل مرة اخري

ريال مدريد يضاعف النتيجة بجووول ثانٍ من توقيع فيرلاند ميندي! تأتي الهجمة بعد سلسلة من التمريرات المتقنة والمنظمة بين لاعبي ريال مدريد. داني كارباخال يُنهي الهجمة بتمريرة ذكية داخل منطقة الجزاء، حيث يظهر فيرلاند ميندي في المكان المناسب. يستغل ميندي الفرصة بتسديدةٍ قوية ودقيقة استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى، مُضيفًا جوًّا من السيطرة والتفوق لفريق ريال مدريد.

ومع ذلك، لم تمضِ سوى دقائق قليلة حتى أحرز أنطوان جريزمان هدفًا رائعًا لصالح أتلتيكو مدريد، مُعادلًا النتيجة! هجمة منظمة أُنهِت بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، حيث وجدت الكرة الطريق إلى الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى. تعود المباراة إلى التعادل، والحماس يتصاعد. سنواصل تقديم التحديثات لمتابعتكم الحدث. ⚽🔥

ريال مدريد يتعادل سريعا مع اتلتيكو مدريد

ردّ ريال مدريد بهدف رائع سجله أنطونيو روديجر في الدقيقة 20! بدأ الهجوم من ركلة ركنية نفذها لوكا مودريتش باتجاه منطقة الجزاء على الجهة اليسرى لمرمى أتليتكو مدريد. قام أنطونيو روديجر بالصعود والارتقاء برأسية رائعة، حيث وضع الكرة ببراعة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى. هذا الهدف يعكس التنسيق الجيد في تنفيذ ركلة الركنية وقوة رد فعل الفريق للعودة في المباراة. سنستمر في تقديم التحديثات للأحداث المثيرة في هذه المواجهة النارية! ⚽🔥

اتلتيكو يسجل الهدف الأول في الريال

أولى اللمسات الساحرة في المباراة بدأت بفضل أتليتكو مدريد! ⚽️ ماريو هيرموسو يقود فريقه إلى الأمام بتسجيل هدف رائع! 🌟 البداية كانت من ركلة ركنية قوية قام أنطوان جريزمان بتنفيذها ببراعة على يسار مرمى ريال مدريد، حيث وصلت الكرة إلى داخل منطقة الجزاء. ماريو هيرموسو، بذكاء ومهارة فائقة، استقبل الكرة برأسه خلف الدفاع ووضعها ببراعة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى. هدف رائع يمنح أتليتكو مدريد التقدم في المباراة! ⚽️🔥

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

زوار ومتابعي موقع بوابة الفجر الكرام، مرحبًا بكم في تغطية مباشرة بالفيديو لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني 2023. تلك المباراة ستُقام على أرض ملعب الرياض في المملكة العربية السعودية، وستكون ضمن منافسات نصف نهائي البطولة. في حال فوز إحدى الفرق، ستتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الفريق الفائز من لقاء برشلونة وأوساسونا، الذي سيُلعب غدًا.

يشارك ريال مدريد في البطولة كبطل لكأس ملك إسبانيا في الموسم السابق، بينما يشارك أتلتيكو مدريد بصفته ثالث الدوري الإسباني. ويُشارك في البطولة أيضًا برشلونة الحائز على لقب الدوري، وأوساسونا الوصيف في كأس السوبر.

ترقبوا مشاهدة مثيرة لمواجهة هذين الفريقين المثيرين، حيث سيتنافسون بكل قوة وإثارة من أجل التأهل إلى النهائي والمنافسة على لقب كأس السوبر الإسباني. تابعونا للحظة بلحظة لتجربة مشاهدة رائعة وتحليل حي لأبرز اللحظات في المباراة.

اللقاء يعد تصفيًا للوصول إلى المباراة النهائية حيث سيواجه الفائز من هذا اللقاء الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا يوم الأحد المقبل. يتنافس ريال مدريد بصفته بطل كأس ملك إسبانيا للموسم الماضي، بينما يأتي أتلتيكو مدريد بعد تحقيقه المركز الثالث في الدوري الإسباني، ويعكس هذا اللقاء الأهمية الكبيرة للفريقين في المنافسات الإسبانية والرغبة القوية في تحقيق الفوز بكأس السوبر. النهائي ينتظر الفائز للتأكيد على تفوقه والتتويج بلقب البطولة.

في لقاءهما الأخير في سبتمبر الماضي، تمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق فوز مهم على ريال مدريد بنتيجة 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي. هذه النتيجة أضافت توترًا إلى العلاقة المنافسة بين الفريقين، وتجعل المباراة القادمة في كأس السوبر الإسباني أكثر أهمية وإثارة.

ويشهد الموسم الحالي للفريقين المزيد من المواجهات المثيرة، حيث أوقعتهم قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا في مباراة وجه لوجه في 18 يناير الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يتواجهان مرة أخرى في الدور الثاني من الليجا في 4 فبراير المقبل، مما يزيد من حماس وإثارة الصراع بين الفريقين.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في نصف نهائي السوبر الإسباني ؟

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت، وفي ليلة مثيرة يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد، في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لعام 2024. يستضيف ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية هذه المواجهة الحماسية التي تعد إحدى أبرز مواجهات الديربي بين الفريقين.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أن مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات. بالنظر إلى الندية الكبيرة بين الفريقين وتألقهما في الموسم الحالي، يتوقع الجمهور مباراة مثيرة وماراثون كروي يمزج بين المهارة والإثارة.

ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت

الريال يسعى إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، حيث يعتبر حاملًا لقب كأس ملك إسبانيا للموسم الماضي. من جهة أخرى، يسعى أتلتيكو مدريد للعودة بقوة إلى قائمة الأندية الفائزة بكأس السوبر الإسباني، حيث يحمل في جعبته العديد من الطموحات والتحديات.

وتكونت العلاقة بين الفريقين بألوانهم الحمراء والبيضاء، من تنافس وتشويق، وتضاعفت الحماسة بعد انتهاء آخر لقاءاتهما بفوز أتلتيكو مدريد 3-1 في إطار الدوري الإسباني. تترقب الجماهير هذه المواجهة المثيرة التي ستشهد منافسة قوية بين الفريقين، والتي يتطلع فيها اللاعبون للتألق وتقديم أفضل مستوى للتأهل إلى المرحلة النهائية، حيث سيواجه الفائز من هذا اللقاء الفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا في النهائي المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني 2024 ؟

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم مباشرة في دور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني 2024، يُتوقع أن تقوم قنوات الرياضية السعودية SSC بنقل الحدث حصريًا على جهاز GOBX داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا. إضافةً إلى ذلك، ستقوم عدة قنوات مفتوحة بنقل المباراة مباشرة للمشجعين في بلدان مختلفة.

الجدول التالي يُظهر ترددات القنوات المفتوحة وقناة SSC HD 5 التي ستقوم ببث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد:

تردد قناة Rah-e-Farda تردد قناة SSC hd 5 القمر الصناعي: Afghansat 1 التردد: 11293 معدل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مدفوعة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت، وتكونت العلاقة بين الفريقين بألوانهم الحمراء والبيضاء، من تنافس وتشويق، وتضاعفت الحماسة بعد انتهاء آخر لقاءاتهما بفوز أتلتيكو مدريد 3-1 في إطار الدوري الإسباني. تترقب الجماهير هذه المواجهة المثيرة التي ستشهد منافسة قوية بين الفريقين، والتي يتطلع فيها اللاعبون للتألق وتقديم أفضل مستوى للتأهل إلى المرحلة النهائية، حيث سيواجه الفائز من هذا اللقاء الفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا في النهائي المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني؟

يُمكنك متابعة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني 2024 عبر الاشتراك في باقة البث الرياضية من خدمة "شاهد VIP". من خلال هذه الباقة، ستحصل على إمكانية مشاهدة المباراة مباشرة وبجودة عالية، مما يضمن تجربة رياضية مثالية. احرص على تفعيل اشتراكك في الوقت المناسب لضمان حصولك على الوصول الكامل إلى التغطية المباشرة للحدث الرياضي.

تشكيل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في السوبر الإسباني

أولًا: تشكيل الريال اليوم

حراسة المرمى أندري لونين. خط الدفاع فران جارسيا – تشاوميني – أنطونيو رودريجر – داني كارباخال. خط الوسط توني كروس – لوكا مودريتش – فالفيردي. خط الهجوم جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – رودريجو.

بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم

ثانيًا: تشكيل أتلتيكو مدريد اليوم

حراسة المرمى يان أوبلاك. خط الدفاع أكسل فيتسل – هيرموسو – خيمينيز. خط الوسط كوكي – ريكيلمي – لورينتي – رودريجو دي بول – لينو. خط الهجوم أنطوان جريزمان – موراتا.

آخر مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

في أخر مواجهة بين الفريقين في شهر سبتمبر الماضي، حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا بنتيجة 3 - 1 في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي. وتتواصل المواجهات بينهما في الموسم الحالي، حيث أوقعتهم قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا في مواجهة مباشرة في 18 يناير الجاري. بالإضافة إلى ذلك، يتجدر الإشارة إلى أنهما سيلتقيان في مباراة الدور الثاني في الليجا في 4 فبراير المقبل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد | من هنـــا

الفريق الفائز من مواجهة الليلة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد سيواجه المتأهل من مباراة أوساسونا وبرشلونة في المباراة النهائية التي ستقام مساء الأحد المقبل. بالنسبة للبطولة، سيتم نشر المحادثات الصوتية بين غرفة الـ VAR والحكم الرئيسي ابتداءً من نصف نهائي كأس السوبر بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

على جانب آخر، يحمل فريق برشلونة الرقم القياسي بوصوله للقب كأس السوبر الإسباني برصيد 14 لقبًا، وآخرها كان في الموسم الماضي، حين تمكن من الفوز 3 - 1 على حساب منافسه التقليدي ريال مدريد.

كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

تعد بطولة السوبر الإسباني من الأحداث الرياضية الرائعة التي تجمع بين أندية القمة في إسبانيا. يشارك فريق ريال مدريد في هذه البطولة كبطل لكأس إسبانيا، بينما يشارك أتلتيكو مدريد بصفته صاحب المركز الثالث في الليجا الإسبانية. تعتبر هذه البطولة من الأحداث المميزة التي تقام على الأراضي السعودية، حيث سبق لريال مدريد أن فاز بلقبها في نسختين، بينما حقق غريمه برشلونة الفوز بنسخة واحدة، وهي نسخة عام 2022.

الموسم الحالي يشهد تنافسًا شرسًا بين الفرق الأربعة المشاركة، حيث يلتقي ريال مدريد في نصف النهائي مع جاره أتلتيكو مدريد، في مواجهة مثيرة تجمع بين الحماس والمنافسة. الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا في المباراة النهائية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد | من هنـــا

تعكس هذه البطولة الروح القوية للكرة الإسبانية وتقدم فرصة للفرق الكبيرة في إظهار مهاراتها والتنافس على اللقب. برغم التأثير الرياضي، فإن البطولة تعزز أيضًا العلاقات الرياضية بين إسبانيا والمملكة العربية السعودية.

في نهاية الأمر، تُعد هذه الفعالية الرياضية فرصة لمحبي كرة القدم لمتابعة مواجهات مثيرة ومشاهدة أبرز الأندية في إسبانيا تتنافس على اللقب.

ماذا يحدث للمتأهل من مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد ؟

تشهد بطولة كأس السوبر الإسباني 2024 متعة وتنافسًا كبيرًا، حيث يُتوقع أن يقدم الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عرضًا مثيرًا في المباراة النهائية أمام الفائز من لقاء برشلونة وأوساسونا.

تُشير التفاصيل إلى أن بطولة هذا العام تمتاز بتفعيل نظام الـVAR (تقنية المساعدة بالفيديو) في نصف نهائي كأس السوبر بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، مما يُضفي عنصرًا إضافيًا من الإثارة والتشويق على اللقاء.

برشلونة يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني بواقع 14 مرة، وآخرها كان في الموسم الماضي عندما تغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-1.

تُعد هذه الفعالية الرياضية مناسبة مثالية لمحبي كرة القدم لمتابعة الأحداث المثيرة ولتعزيز التواصل الرياضي بين الأندية الإسبانية والمملكة العربية السعودية. يترقب عشاق اللعبة مواصلة هذا التنافس الرياضي والتمتع بمشاهدة الألعاب المثيرة خلال البطولة.

تشكيل اتلتيكو مدريد الرسمي