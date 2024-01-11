أهداف مباراة برشلونة وأساسونا اليوم 11-1- 2024 في نصف نهائي السوبر الإسباني {2-0}

أهداف مباراة برشلونة وأساسونا اليوم 11-1- 2024 في نصف نهائي السوبر الإسباني

جولة نصف النهائي بين Barcelona - Osasuna السوبر، أهداف مباراة برشلونة وأساسونا اليوم 11-1- 2024 في نصف نهائي السوبر الإسباني ، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، على ملعب الأول بارك، ومشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا في كأس السوبر الإسباني بث مباشر نادي برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز يبحث عن لقب كأس السوبر الإسباني الخامس عشر في تاريخه، بعد أن توج به في 14 مرة سابقة.

برشلونة ينهي المباراة بهدفين دون رد

برشلونة يُضاعف النتيجة بهدف ثانٍ رائع، نجح لامين جمال في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة. الهدف جاء عقب هجمة مرتدة سريعة قادها لاعبو برشلونة، حيث قام جواو فيليكس بتمريرة بينية دقيقة نحو لامين جمال الذي كان داخل منطقة الجزاء. وقام لامين بتسديد كرة أرضية انطلقت إلى داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

برشلونة يُظهر أداءً مميزًا في هذه المرحلة الحاسمة من المباراة، ويتقدم بفارق هدفين. سنواصل متابعة الأحداث وتزويدكم بآخر التطورات.

كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني

برشلونة يتقدم بالهدف الأول في مرمي أساسونا

برشلونة يسجل الهدف الأول! روبرت ليفاندوفسكي يسجل في الدقيقة 58، وكانت الهجمة مذهلة حيث قدم إلكاي جوندوجان تمريرة دقيقة إلى روبرت ليفاندوفسكي الذي انطلق داخل منطقة الجزاء. قام ليفاندوفسكي بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى، مسجلاً الهدف الرائع لبرشلونة. لكن حكم المباراة قرر التوقف للحظة لمراجعة تقنية الفيديو (VAR) للتأكد من صحة الهدف. بعد التحقق، تم تأكيد صحة الهدف وبرشلونة يتقدم بهدف مهم في المباراة.

الشوط الأول ينتهي بالسلب بين برشلونة وأساسونا

انتهت قبل قليل الشوط الأول من مباراة الدور نصف النهائي بين برشلونة وأوساسونا في كأس السوبر الإسباني، حيث انتهت الفترة الأولى بتعادل الفريقين. يبدو أن المباراة تسير بشكل مثير ومتكافئ بين الفريقين، ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، سنشهد المزيد من التفاصيل والأحداث الهامة.

ترقبوا معنا متابعة الشوط الثاني وتحليل الأحداث والأداء اللاعبين في هذه المواجهة الحاسمة. سنواكب الأحداث على مدار المباراة ونقدم لكم أحدث التحديثات حال وقوع أحداث هامة أو تطورات في المباراة.

مشاهدة مباراة برشلونة وأساسونا بث مباشر يلا شوت اليوم

أعزائي زوار ومتابعي موقع "بوابة الفجر"، نحن هنا لتقديم تغطية حية ومباشرة لمباراة الدور نصف النهائي بين برشلونة وأوساسونا في كأس السوبر الإسباني. يشهد اللقاء الذي سيُقام على ملعب "الأول بارك" في جامعة الملك سعود بالرياض تنافسًا مثيرًا بين الفريقين.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة، حيث يتنافس برشلونة، بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، مع أوساسونا، الذي حقق المركز الثاني في كأس ملك إسبانيا. الفائز من هذه المواجهة سيضرب موعدًا مع ريال مدريد في المباراة النهائية التي ستُقام يوم الأحد المقبل.

ترقبوا معنا التحديثات اللحظية والأحداث المهمة خلال هذه المباراة المثيرة. لنتابع معًا مشوار الفريقين نحو النهائي والتنافس على لقب كأس السوبر الإسباني.

وكان آخر لقب لنادي برشلونة في كأس السوبر الإسباني بالنسخة الماضية، عقب الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي شهدت تسجيل روبرت ليفاندوفسكي وجافي وبيدري.

مباراة برشلونة وأوساسونا سيديرها الحكم اليخاندرو مونييز رويز، ويعاونه كل من مساعد حكم أول ايليانا فرنانديز غونزاليس، ومساعد حكم ثان فابيان بلانكو رودريجيز، والحكم الرابع ميجيل أنخيل أورتيز أرياس، أما في غرفة تقنية الفيديو سيكون كارلوس ديل سيرو جراندي ويعاونه فالنتين بيزارو جوميز.

ويضرب نادي برشلونة موعدا مثيرا مع أوساسونا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، على ملعب الأول بارك، مساء يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024.

متي موعد مباراة برشلونة اليوم ضد أوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني؟

يلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، نظيره فريق أوساسونا، وذلك في المباراة المنتظر إقامتها مساء اليوم الخميس الموافق 11 يناير الجاري، في اللقاء الآخر من مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024، ويحتضن ملعب "الأول بارك" معقل فريق النصر السعودي، أحداث مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم.

فيما تحدد موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا اليوم في السوبر الإسباني 2024، لينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر يلا شوت

ويسعى البرسا إلى الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني 2024 للمرة الثانية على التوالي، حيث حقق اللقب العام الماضي على حساب ريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويعد برشلونة هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة السوبر الإسباني برصيد 15 لقبًا، فيما يأتي الريال في المركز الثاني بـ 12 بطولة.

ما هي القنوات الناقلة لمشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في كأس السوبر الإسباني 2024؟

وحول القنوات الناقلة لمشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد أوساسونا اليوم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024؛ فإن القناة الرياضية السعودية SSC هي الناقل الرسمي لفاعليات البطولة حصريًا للجماهير في بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء الذين يمتلكون اشتراك مفعل في قنواتها المشفرة، ولكن تنقل في ذات التوقيت مجموعة من القنوات المفتوحة الأجنبية هذا اللقاء بث مباشر؛ لذا نقدم لكم عبر هذا الجدول تردد قناة مجانية بالإضافة إلى SSC1 Hd لمتابعة مباراة برشلونة وأوساسونا مباشر اليوم.

تردد قناة SSC1 Hd تردد قناة AZ Tv القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: AzerSpace 416°E التردد: 11169 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 20400 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مجانية

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا

يتوقع أن يكون تشكيل برشلونة اليوم، لمواجهة أوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني 2024، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: جوليس كوندي، رونالد أراوخو، أندريس كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رافينها، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل أوساسونا أمام برشلونة

يأتي تشكيل أوساسونا المتوقع، لمباراة برشلونة اليوم في كأس السوبر الإسباني 2024، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا.

خط الدفاع: خيسوس أريسو، أليخاندرو كاتينا، دافيد غارسيا، روبين بينيا.

خط الوسط: جون مونكايولا، لوكاس تورو، إيمار اوروز.

خط الهجوم: لويس ايزكييل أفيلا، انتي بوديمير، مويسيس غوميز.

معلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا اليوم

أعلنت القنوات السعودية الرياضية SSC عن إسناد مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في السوبر الإسباني 2024 إلى المعلق المصري الشهير حاتم بطيشة المنضم حديثًا إلى القناة، بالإضافة إلى المعلق عبد الله الغامدي، وذلك بالنسبة للقناة الصوتية الأولى والثانية.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد أوساسونا

يمتلك بشلونة تفوق كاسح على نظير أوساسونا في تاريخ مواجهاتهما، حيث أن النادي الكتالوني قد تفوق على أوساسونا في 56 مباراة، بينما خسر البلوجرانا في 20 لقاء.

كما أن برشلونة يعد هو ثان أكثر نادٍ يحقق الفوز على أوساسونا في تاريخه، خلف ريال مدريد الذي تفوق علىه في 58 مناسبة.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا | من هنـــا

لم يسبق لنادي برشلونة أن واجه أوساسونا في كأس السوبر الإسباني من قبل، حيث أن الفريق الأحمر يشارك في البطولة لأول مرة في تاريخه.

أخر فوز حققه النادي الباسكي على حساب النادي الكتالوني جاء في موسم 2019/2020 من الدوري الإسباني عندما تغلب عليه بنتيجة 2-1 في ملعب كامب نو.

حافظ النادي الكتالوني على نظافة شباكه 4 مرات في أخر 10 مواجهات أمام أوساسونا في جميع المسابقات، فيما فشل أوساسونا في الخروج بشباك نظيفة أمام برشلونة في أخر 13 مواجهة.

بهدف في مرمى أوساسونا. يمكن أن يصبح لامين يامال (16 عامًا و5 أشهر و28 يومًا) أصغر هداف على الإطلاق في تاريخ كأس السوبر الإسباني، متفوقًا على زميله جافي (18 عامًا و5 أيام و10 أيام) عندما سجل في مرمى ريال مدريد في يناير. 2023.

يمكن لفيكتور روكي (18 عامًا و10 أشهر و13 يومًا) أن يصبح ثالث أصغر هداف على الإطلاق في تاريخ كأس السوبر الإسباني، ولا يتفوق عليه سوى جافي وتشافي (18 عامًا و6 أشهر و24 يومًا) إذا سجل أمام أوساسونا.

كما يمكن أن يصبح روبرت ليفاندوفسكي (35 عامًا و4 أشهر و21 يومًا) ثاني أكبر هداف في تاريخ كأس السوبر الإسباني؛ خلف لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد (36 عامًا و4 أشهر و7 أيام) إذا سجل أمام أوساسونا.

اختبار آخر لتشكيلة تشافي هيرنانديز

تتجه أنظار عشاق برشلونة الإسبانيّ إلى مباراة أوساسونا، لحساب الدور نصف النّهائي من مسابقة كأس السوبر الإسبانيّ التي يحتضنها ملعب الأوّل بارك في العاصمة السّعودية الرياض، وبعد تأهل ريال مدريد إلى المباراة النّهائية على حساب أتلتيكو مدريد بعد مباراة رائعة، يأمل برشلونة اللّحاق بغريمه إلى النّهائي، من أجل محاولة الحفاظ على لقبه بطلًا لهذه المسابقة.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا | من هنـــا

ويعرف المدرب الكتالونيّ تشافي هيرنانديز أنّ المباراة أمام أوساسونا تحمل أهمية كبيرة، خصوصًا أنّ نتائج النّادي في الفترة الأخيرة، لم ترقَ لمستوى انتظارات جماهير النّادي التي تنتظر تحسّنًا في أداء النّادي خلال الأسابيع المقبلة.

ويبتعد برشلونة عن متصدر الدوري الإسباني بـ 7 نقاط، وما زال ينافس في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه نابولي في ثمن نهائيّ المسابقة، ويعوّل نجوم النّادي الكتالونيّ على بطولة السوبر الإسباني، من أجل قلب المعطيات، وإحداث رجّة داخل الفريق على نحو إيجابي، من أجل استعادة جاهزيته والمنافسة على الألقاب.

التشكيل الرسمي لبرشلونة

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التشكيل الرسمي لأوساسونا