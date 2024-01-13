يلا شوت الآن ( 1 - 0 ) .. مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو يوتيوب اليوم في كأس أمم إفريقيا

مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو يلا شوت اليوم

جولة كأس إفريقيا بين Côte d'Ivoire - Guinée Bissau اليوم، مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بث مباشر يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية، وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ 34 على ملعب الحسن واتارا بإجراء مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو لحساب المجموعة الأولى، بعد سنوات من الانتظار والتجهيز، بإمكان الشعب الإيفواري الترحيب أخيرا بالقارة السمراء على أرضه، استعدادات كبيرة خصصها هذا البلد من أجل تنظيم نسخة رائعة، ترتقي لمستوى الانتظارات والآمال المعقودة من جانب الكونفدرالية الإفريقية، ومن المرتقب أن يسبق المباراة الافتتاحية حفل يبرز ثقافة وتقاليد هذا البلد العريق.

الهدف الاول لساحل العاجل في مرمي غينيا بيساو

سجل منتخب كوت ديفوار هدف الافتتاح في الدقيقة الرابعة عبر لاعبه سيكو فوفانا، مُحققًا بداية مثالية لمشواره في كأس أمم أفريقيا 2023. الهدف جاء بعد تمريرة دقيقة من فرانك كيسييه إلى فوفانا داخل منطقة الجزاء، حيث قام فوفانا بتسديد كرة متقنة نحو الزاوية اليسرى للمرمى، مسجلاً هدفًا رائعًا يعكس فعالية هجوم منتخب كوت ديفوار.

تصف اللحظة الرائعة هذه بأنها لحظة حاسمة لفريق كوت ديفوار، حيث استغلوا الفرصة المتاحة ووضعوا نقطة البداية في مشوارهم بالبطولة بشكل قوي. هدف سيكو فوفانا يعكس مهارات الفريق في الهجوم ويفتح آفاق الانتصار في هذا اللقاء المهم.

مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو يلا شوت اليوم

تقدم "بوابة الفجر" خدمة البث المباشر لمتابعي مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو، والتي تُقام اليوم السبت الموافق 13 يناير ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023. ستكون المباراة في ملعب "الحسن واتارا" في كوت ديفوار، البلد الذي يحتضن البطولة الإفريقية من 13 يناير حتى 11 فبراير.

تبدأ المباراة بتمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي. يتوقع أن تكون هذه المباراة افتتاحًا حماسيًا للبطولة، حيث يسعى منتخب كوت ديفوار إلى تحقيق الانتصار الأول في مشواره وتحديداً في مواجهة غينيا بيساو.

لا تفوتوا فرصة متابعة اللقاء المثير بين المنتخبين عبر بث مباشر على "بوابة الفجر"، حيث يمكنكم مشاهدة اللقاء والاستمتاع بالتعليقات والتحليلات لهذه المواجهة المهمة في البطولة القارية.

تقام بعد قليل مواجهة قوية بين منتخبي ساحل العاج وغينيا بيساو، على استاد إبيمبي "الحسن واتارا الأولمبي" في مدينة أبيدجان بساحل العاج. ستكون هذه المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا، وتشارك في البطولة 24 منتخبًا تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، حيث تحتوي كل مجموعة على 4 منتخبات.

ومن بين المنتخبات المشاركة المتميزة: منتخب مصر، والسنغال، والمغرب، وتونس، ونيجيريا، والجزائر، والكاميرون. ستنتهي منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الحادي عشر من فبراير المقبل، وتبدأ رحلة الأفيال العاجية في البطولة التي غابوا عنها منذ عام 2015، بمواجهة منتخب غينيا بيساو في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبات نيجيريا وغينيا الاستوائية.

يعتبر منتخب كوت ديفوار حامل لقب البطولة في عامي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية، ولكنه خسر في نهائي البطولة في نسختي 2006 و2012، وأما منتخب غينيا بيساو، فهو يشارك في البطولة القارية للمرة الرابعة على التوالي منذ ظهوره الأول في عام 2017، وورغم سجله الضعيف في المشاركات السابقة، حيث لعب 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر 6، إلا أنه يسعى لتحقيق أول انتصار له في البطولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تملك شبكة قنوات "BEIN SPORTS" الحقوق الحصريّة لمنافسات بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، والتي تتواصل بين الـ 13 من يناير والـ 11 من فبراير المقبل، وتحظى المسابقة بمتابعة إعلامية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وبإمكان الجماهيرية العربية متابعة البطولة عبر قنوات "BEIN SPORTS" المالك للحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُبث مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو لحساب المجموعة الأولى وهي المباراة الافتتاحية، انطلاقا من الـ 23 بتوقيت السّعودية، والـ 00 بتوقيت الإمارات والـ 22 بتوقيت مصر بصوت المعلق حفيظ الدراجي.

قناة BEIN SPORTS HD AFCON 1 على نايلسات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة BEIN SPORTS HD AFCON 1 على عربسات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تبث عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

متى موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2024؟

يستضيف المنتخب الأول لكرة القدم بدولة كوت ديفوار، نظيره منتخب غينيا بيساو، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت الموافق 13 يناير الجاري، في إطار افتتاح منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2023، وتقرر أن يحتضن ملعب "ألاسانسي واتارا" أحداث مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو الليلة في كأس أمم إفريقيا.

مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بث مباشر يلا شوت

وأعلن الكاف أن موعد مباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وجاء منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة في المجموعة الأولى بالطبع، والتي ضمت كل من ساحل العاج، غينيا بيساو، نيجيريا، غينيا الاستوائية، وتعتبر هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة كوت ديفوار منافسات كأس الأمم الإفريقية بعد استضافتها عام 1984 وخرجت حينها من دور المجموعات، فيما توج منتخب الكاميرون بهذه النسخة من كأس أمم إفريقيا.

تابع لايف مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

قبل مواجهة الليلة، يتمتع منتخب كوت ديفوار بعدد من العناصر المميزة في قائمته، ويعتبر من المرشحين القويين للتنافس على لقب كأس الأمم الإفريقية 2023. تتألف القائمة بشكل رئيسي من لاعبين محترفين، باستثناء الحارس تشارلز فولي. هذا يعكس الإمكانات الهائلة للمنتخب الإيفواري والتي يتوقع أن يقدموا أداءً مميزًا في البطولة.

تأتي مشاركة نجم بوروسيا دورتموند سباستيان هالر في المباراة الأولى على المحك، حيث يغيب بسبب الإصابة، لكنه قد عاد للتدريبات، وقد يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات القادمة في البطولة.

تعد مواجهة كوت ديفوار وغينيا بيساو هي اللقاء الأول في تاريخ مواجهاتهما المباشرة. يتطلع المنتخب الإيفواري إلى استغلال ميزة الأرض والتفوق الذي حققه المضيفون في السنوات السابقة، حيث لم يخسر أي فريق مستضيف في مباراة الافتتاح، وتباينت النتائج بين التعادل والفوز.

لمشاهدة حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، وأيضًا لمتابعة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو مباشرة، يمكن متابعتها عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات البطولة في الفترة من 2023 إلى 2024.

إقبال جماهيري كبير على مباراة كوت يفوار وغينيا بيساو

كأس أمم إفريقيا، شهدت شوارع ساحل العاج أعدادا غفيرة من الجماهير من أجل مشاهدة مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو بنسختها الـ 34، حيث سيلعب منتخب كوت ديفوار صاحب البلد مع نظيره غينيا بيساو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والتي تنطلق من 13 يناير حتى 11 فبراير.

مشاهدة حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا

مشاهدة بث مباشر افتتاحية بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي يسبق مباراة الافتتاح البطولة بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة غينيا بيساو

ومن المتوقع أن يبدأ لوي جاسيه المدير الفني لمنتخب ساحل العاج المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمي: يحيى فوفانا في خط الدفاع: سيرج أوروبية وإيفان نديكا وعثمان ديوماندى ويلفريد سينجو، وفي خط الوسط: سيكو فوفانا وإبراهيم سانجاريه وفرانك كيسى، وفي خط الهجوم: جوناثان بامبا وسيمون أدينجرا وسيباستيان هالر.

تشكيل غينيا بيساو لمواجهة كوت يفوار

في حراسة المرمى: جوناس مينديش، في خط الدفاع: جيفيرسون أنيلسون – ماني مانكوني – أوبا سانجانتي – فالي كاندي، في خط الوسط: برايما كاندي – ماما بالدي – موريتو كاساما – بانوتشي كامارا - بيكيتي دجاسي، في خط الهجوم: ستيف براهيم.

مجموعة منتخب الأفيال في كأس أمم إفريقيا 2023

ويبدأ المنتخب العاجي مشواره اليوم السبت في المجموعة الأولى بمواجهة غينيا بيساو 13 يناير.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو | من هنـــا

وفي مواجهته الثانية سيصطدم بنيجيريا يوم الخميس 18 يناير.

ثم ينهي دور المجموعات بلقاء غينيا الاستوائية يوم الاثنين 22 يناير.

وتقام مباريات منتخب ساحل العاج في دور المجموعات على الملعب الوطني في العاصمة أبيدجان.

هداف منتخب كوت يفوار عبر تاريخه فى جميع البطولات

1- اسطورة الكرة الايفوارية ديدييه دروغبا وأحد أفضل المهاجمين في تاريخ ساحل العاج، ديدييه دروجبا، الذي تمكن من إحراز 65 هدفًا في 105 مباراة.

2- مهاجم الكرة الإيفوارية عبد الله تراوري يحتل المرتبة الثانية في قائمة هدافين ساحل العاج عبر التاريخ ،حيث تمكن من إحراز 49 هدفًا في 90 مباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو | من هنـــا

3- جويل تيهي، يحتل المرتبة الثالثة في قائمة هدافي المنتخب الايفواري واستطاع ان يحرز 28 هدفًا في 50 مباراة فقط.

قائمة منتخب ساحل العاج لكأس الأمم الأفريقية 2023

أعلن الفرنسي جان لويس جاسيت، المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار، مستضيف النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2023، عن القائمة النهائية التى سيخوض بها البطولة، والتى ستنطلق غدا السبت وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.