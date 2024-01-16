31 % ارتفاع بصادرات كوريا الجنوبية من السيارات العام الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر

قفزت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 31% على أساس سنوي العام الماضي، بفضل زيادة الطلب العالمي على السيارات المميزة الصديقة للبيئة.

 

وأشارت بيانات رسمية لوزارة التجارة والصناعة والطاقة نشرتها وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن قيمة صادرات السيارات بلغت 70.9 مليار دولار عام 2023، بالمقارنة مع 54.1 مليار دولار في عام 2022.

 

وأضافت أن قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة سجلت رقمًا قياسيًا قدره 24.2 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 50% عن العام الذي سبقه.

 

وذكرت أن متوسط سعر كل سيارة تم شحنها بلغ  23 ألف دولار ارتفاعًا بنسبة 9.5% من 21 ألف دولار في عام 2022، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

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