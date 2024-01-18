اللجنة الأوليمبية تقدم الجمعية العمومية لسحب الثقة من حطب 48 ساعة لعدم الرد على المحكمة الدولية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حالة من الهلع أنتابت مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عندما علموا بالدعوى القضائية التى رفعها المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الصادر ضده قرار بالتجميد فى المحكمة الدولية "كاس" فى الشق المستعجل لإلغاء الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة منه، والتى كان محددا لها بعد غد السبت، وقامت المحكمة الدولية بإخطار اللجنة الأوليمبية أول أمس الثلاثاء للرد على المذكرات التى قدمها حطب بحد أقصى فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس.

إلا أن اللجنة قامت بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد اليوم الخميس فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، للهروب من الرد على المحكمة بعدما أكدت كل تقارير المحامين باللجنة خسارة الشق المستعجل والغاء المحكمة للجمعية العمومية، لتفويت الفرصة على حطب للحصول على حقه بالطرق القانونية، ومع ذلك فإن الشق الموضوعى فى الدعوى سوف يلغى كل الإجراءات والقرارات التى سوف تصدر من الجمعية ضد حطب.

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