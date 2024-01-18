بث مباشر مباراة مصر وغانا يلا شوت اليوم في أمم أفريقيا

تشهدون اليوم قمة أفريقية بين منتخبي Egypt vs Ghana، وينقل لكم موقع “الفجر” يلا شوت بث مباشر مباراة مصر وغانا اليوم في أمم إفريقيا YALLASHOOT،وتقام مباراة مصر وغانا اليوم الخميس 18 يناير 2024 على استاد "فيلكس أوفوي بوانيي" في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

تعد هذه هي المواجهة الخامسة بين منتخب مصر ونظيرة الغاني خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث التقي المنتخبين 4 مباريات كان الفوز حليف الفراعنة في مباراتين كان ابرزها في نهائي نسخة 2010 التي توج بها أبناء حسن شحاته، مقابل فوز وحيد للنجوم السوداء، وتعادلا سويًا في لقاء وحيد.

في حين تعد مواجهة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر هي الأولي تاريخيًا بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



فاز فريق النجوم السوداء الغاني وسوبر إيجلز النيجيري بما مجموعه سبعة ألقاب لكأس الأمم الأفريقية. وفازت نيجيريا بآخر ألقابها الثلاثة قبل 11 عاما. بالنسبة للجماهير في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، الذين ينظرون إلى الانتصارات في كأس الأمم الأفريقية على أنها حق مكتسب، فهذا انتصار في عمر آخر. بالنسبة لغريمها اللدود غانا، فإن الأمر يقترب من العمر منذ فوزها بلقبها الرابع في ليبيا عام 1982.

بعد أن هيمنت على كرة القدم الأفريقية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تركت فترة الجفاف في كأس الأمم الأفريقية التي استمرت 42 عامًا الغانيين يشعرون بالحنين إلى أمجاد الماضي. يعترف أنتوني ييبوا، الفائز مرتين بالحذاء الذهبي في الدوري الألماني، مع أينتراخت فرانكفورت وهامبورغ، بأن الفشل في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالنسبة لغانا يمثل وصمة عار كبيرة في مسيرته المهنية الرائعة.

متى موعد وتوقيت مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يناير الجاري، ليكون هو موعد مباراة مصر ضد غانا، في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا.

بث مباشر مباراة مصر وغانا يلا شوت اليوم في أمم إفريقيا

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غانا كأس أمم إفريقا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ما هي القنوات الرسمية الناقلة لمباراة مصر ضد غانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2023

من المتوقع أن تُنقل مباراة مصر وغانا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، التي تحمل حقوق بث حصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد حصلت القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على حقوق بث مباريات المنتخب المصري، وجاء تردد القناة الجزائرية الأولى على النايل سات كالتالي:

تردد القنوات الرسمية الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

بالتردد.. ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم في أمم إفريقيا 2023

انطلق منتخب المغرب بنجاح في مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بفوز مستحق على المنتخب التنزاني، حيث جمعتهما المباراة مساء اليوم الأربعاء في كوت ديفوار وقد وقع على ثلاثية المغرب “أسود الأطلس” كل من اللاعبين رومان سايس، وعز الدين أوناحي، ويوسف النصيري في الدقائق 30، 77، و80 على التوالي وقد انهى منتخب تنزانيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 70 من اللقاء الذي أُقيم على ملعب “لوران بوكو” في مدينة سان بيدرو في ساحل العاج.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم:

Canal 11 HD Sport TV 5Live HD 5Sport hd Max sport القمر: للهسباسات

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ¾ القمر: Hispasat 30W التردد: 12207 الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W التردد: 11103 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W

التردد: 10840 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: ¾

محمد صلاح ضد موزمبيق

ركلة جزاء محمد صلاح تنقذ مصر في الوقت المحتسب بدل الضائع في يوم صدمات كأس الأمم الأفريقية

وقال ييبوا لصحيفة الغارديان: "عندما تصبح لاعب كرة قدم ناجحًا ولم تتمكن من تحقيق شيء أو شيئين، فمن المؤكد أنه سيكون هناك ندم". "العمل الجماعي مهم جدًا. عندما لا يكون العمل الجماعي ناجحًا، ولكن لديك فقط لاعبين فرديين، لا يمكنك تحقيق أي شيء. وكانت هذه هي المشكلة التي واجهناها”.

وما حدث مع جيل التسعينيات، الذي كان يضم أسطورة كرة القدم عبيدي بيليه، يكرر نفسه مع النجوم السوداء الحاليين، الذين يضم ولديه أندريه وجوردان أيو. تركت الهزيمة 2-1 أمام الرأس الأخضر في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الأحد، المدرب كريس هيوتون، يبحث عن الكلمات الصحيحة ليشرح لملايين الغانيين الغاضبين سبب الخسارة.

وقال هيوتون: "لا يمكننا أن نستقبل مثل هذا النوع من الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة، خاصة في تلك المرحلة، لأننا كنا نضغط من أجل تسجيل هدف الفوز". "لقد استقبلنا هدفًا سيئًا للغاية، وبالتالي كانت البداية مخيبة للآمال للغاية بالنسبة لنا." وكاد مدرب نيوكاسل وبرايتون السابق أن يتعرض لهجوم من قبل مشجع غاني غاضب في فندق الفريق.

بث مباشر مباراة مصر وغانا يلا شوت اليوم في أمم إفريقيا

مع تحقيقه أربعة انتصارات في 11 مباراة منذ توليه مسؤولية غانا في فبراير الماضي، يتجه هيوتون إلى مباراة حاسمة محتملة ضد مصر الفائزة بكأس الأمم الأفريقية سبع مرات يوم الخميس. وبعد خروج غانا من الدور الأول في البطولة السابقة في الكاميرون، فإن تكرار هذا الأداء السيئ للغاية سيكون سيئًا للغاية بالفع

وقال خبير كرة القدم الغاني مايك أوتي أدجي: «كانت هناك ثقة كبيرة في أن هيوتون سيعمل على تحسين الفريق بشكل كبير، لكن لم يحدث أي من ذلك». أعتقد أنه مهما حدث في ساحل العاج، فمن غير المرجح أن يبقى في منصبه. كانت العلاقة بينه وبين الاتحاد الغاني لكرة القدم متوترة لفترة من الوقت، وأعتقد أنهما سينفصلان بعد ذلك.

"فازت غانا مرة واحدة في آخر 10 مباريات في كأس الأمم الأفريقية وخسرت آخر مباراتين أمام جزر القمر والآن أمام الرأس الأخضر. إذا لم يتحسن الفريق في كل الجوانب، فإنني أجد صعوبة في رؤية كيف سيتغلبون على مصر.

ويواجه خوسيه بيسيرو، مدرب نيجيريا البرتغالي، وقتًا عصيبًا بنفس القدر مع الفائز باللقب ثلاث مرات. التعادلات المتتالية 1-1 أمام ليسوتو وزيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2026 لم تفعل الكثير لتعزيز أوراق اعتماده المتدهورة أمام الجمهور النيجيري المنتقد.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام غانا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: عمر مرموش أو (تريزيجيه)، مصطفى محمد، محمد صلاح.

تشكيل منتخب غانا

حارس المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: غيديون مينساه - محمد ساليسو - ألكساندر دجيكو - دينيس أودوي

خط الوسط الدفاعي: إدريسو بابا - ماجد أشيميرو

خط الوسط الهجومي: جوردان آيو - أندريه آيو - جوزيف بينتسيل

قلب الهجوم: إنياكي ويليامس

تاريخ مواجهات منتخب مصر ومنتخب غانا في كأس الأمم الإفريقية:

-ستكون هذه المواجهة الخامسة بين مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية، حيث التقيا ثلاث مرات من قبل في دور المجموعات (فوز لكل منهما، تعادل واحد وهدفين لكل منهما) ومرة واحدة في النهائي الذي فازت به مصر عام 2010 (1-0).

-فازت مصر في آخر مباراتين لها أمام غانا في كأس الأمم الأفريقية (1-0 في نهائي 2010، و1-0 في دور المجموعات 2017).

-خسرت مصر مرة واحدة فقط خلال آخر 20 مواجهة لها في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية (فازت في 14 وتعادلت 5)، وكانت الهزيمة 1-0 أمام نيجيريا في عام 2022.

-لم تحقق غانا أي فوز في آخر خمس مباريات لها في كأس الأمم الأفريقية (ت 2 خ 3)، وهي أطول سلسلة لهم دون فوز في المسابقة.

-آخر لاعب غاني سجل ثلاثة أهداف متتالية له في كأس الأمم الأفريقية كان مبارك واكاسو في 2013.

-سجل صلاح سبعة أهداف في بطولة كأس الأمم الأفريقية للفراعنة إجمالا، خلف حسن الشاذلي (12) وحسام حسن (11) وأحمد حسن (8) في قائمة أبرز الهدافين المصريين في المسابقة.

-أصبح صلاح أول لاعب مصري يسجل في أربع نسخ مختلفة لكأس الأمم الأفريقية (2017، 2019، 2022، 2023).