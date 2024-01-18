برشلونة يضرب سالامانكا بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز أمام سالامانكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "رينا صوفيا"، ضمن منافسات دور الـ16.

أحداث مباراة برشلونة وسالامانكا في كأس ملك إسبانيا

سجل ألفارو جوميز أول أهداف اللقاء لصالح سالامانكا في الدقيقة 31، بعد عرضية من خوان سيرانو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جوميز بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل فيران توريس لصالح برشلونة في الدقيقة 45، بعد تمريرة رائعة من جواو فيليكس، جعلت زميله توريس في حالة انفراد ثم سدد الأخير كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف جول كوندي الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 69، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز أليخاندرو بالدي التقدم بالهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 73، بعد أن توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد كرة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

