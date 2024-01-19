الآن (2-0) بث مباشر مشاهدة مباراة العراق واليابان يلا شوت الشوط الثاني بـدون تقطيع اليوم في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة العراق واليابان يلا شوت

جولة آسيوية بين Iraq - Japan اليوم، مشاهدة مباراة العراق واليابان بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، في إطار منافسات كأس آسيا 2024، يستعد استاد المدينة التعليمية لاستضافة مواجهة حاسمة تجمع بين منتخب العراق ومنتخب اليابان في الجولة الثانية من دور المجموعات. بعد انطلاق رحلة أسود الرافدين بفوز قوي على إندونيسيا 3-1، يحتلون المركز الثاني خلف اليابان التي فازت 4-2 على فيتنام.

العراق تسجل الثاني قبل نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جووووول أيمن حسين يضيف الهدف الثاني للعراق من راسية بعد تحرك رائع داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من احمج الحجاج.

نتيجة مباراة العراق واليابان في كأس آسيا 2024

تقدم العراق مبكرًا في الدقيقة الرابعة عبر أيمن حسين من رأسية ترجمت أفضلية واضحة لكتيبة المدرب كاساس على اليابان في اللحظات الأولى من عمر اللقاء.

أهداف مباراة العراق واليابان في كأس آسيا 2024

استغل أيمن حسين إبعاد خاطئ من حارس اليابان، ليضع الكرة برأسه في شباك "الساموراي" مُعلنًا التقدم العراقي مبكرًا في الدقيقة 4.

هدف أول للعراق في مرمي اليابان

ق 5: جوووول أيمن حسين للعراق بعد خطأ سوزوكي حارس مرمى اليابان في إخراج الكرة بيده لتصل إلى حسين ويسجل الهدف برأسية.

تعتبر المباراة ذات أهمية بالغة، حيث سيتأهل الفائز إلى دور الـ 16، وبإمكانه تأمين فرصة لإراحة لاعبيه الأساسيين في المباراة الثالثة من المجموعة. في حالة الخسارة أو التعادل، تفتح الأبواب أمام سيناريوهات متعددة، وهو ما يثير قلق الجماهير العربية والعراقية بشكل خاص.

من المتوقع أن يشهد الاستاد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يتطلع الجميع إلى مباراة مثيرة ومارثون رياضي يعكس جودة الكرة الآسيوية. يبقى لنا متابعة هذه المواجهة المثيرة ورؤية كيف ستتكشف أحداثها على أرض الملعب.

متى موعد وتوقيت مباراة العراق واليابان في كأس آسيا 2023؟

في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا للموسم الحالي 2023/2024، تترقب الجماهير مواجهة حاسمة بين منتخب العراق ومنتخب اليابان يوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024. ستكون هذه المباراة فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار وتعزيز فرص التأهل إلى المراحل التالية من البطولة.

مشاهدة مباراة العراق واليابان بث مباشر يلا شوت

وستنطلق صافرة اللقاء المرتقب بين العراق واليابان بث مباشر وسيتم بدء المباراة في تمام الساعة 1:30 بتوقيت مصر والساعة 2:30 بتوقيت العراق. هذه المباراة تأتي ضمن المنافسات المثيرة للمجموعة، حيث يسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز وتحسين موقعهما في الترتيب العام للبطولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد اليابان اليوم في كأس أمم آسيا؟

في إطار بطولة كأس آسيا 2023، تعلن شبكة قنوات بي إن سبورتس عن حقوقها الحصرية لبث مباراة العراق واليابان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والعراق.

للمشتركين في باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية، يمكنهم متابعة المباراة المنتظرة عبر شاشات التلفزيون. في المملكة العربية السعودية، ستكون البث عبر قنوات SSC EXTRA 1 HD المشفرة، بينما ستتاح للمشاهدين في دولة الإمارات فرصة مشاهدة المباراة عبر قناة أبوظبي الآسيوية. في العراق، سيتم نقل المباراة عبر القناة الرابعة العراقية.

هذا ويعد هذا الإعلان خبرًا سارًا لعشاق كرة القدم الذين يتطلعون إلى تابع أحداث المباراة المهمة بين العراق واليابان في إطار البطولة الآسيوية المثيرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق واليابان اليوم:

تردد beIN ASIAN سهيل سات تردد beIN ASIAN نايل سات تردد قناة SSC EXTRA 1 تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أخرى تنقل مباراة العراق واليابان:

تردد الرابعة العراقية نايل سات تردد الرابعة العراقية عرب سات تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات التردد 12563

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6\5 التردد 11747

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6\5. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أين يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق واليابان عبر الانترنت؟

مع حصول قناة بي إن سبورت على حقوق بث كأس آسيا 2024، يسركم تلقي الأخبار المفرحة بإمكانية متابعة مباراة العراق واليابان مباشرةً من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect. يتيح لكم هذا الاقتران الحصري بين قناة بي إن سبورت وتقنيات التواصل الحديثة فرصة الاستمتاع بكل لحظة من المباراة المثيرة في إطار كأس آسيا.

من سيكون معلق مباراة العراق واليابان اليوم؟

beIN Sports Asian حفيظ دراجي. SSC SPORTS 1 علي سعيد الكعبي الرابعة العراقية إدريس زيتوني الرابعة العراقية حسام الوائلي SSC Sport 5 حاتم بطيشة

طاقم تحكيم سعودي يدير مباراة العراق واليابان في كأس آسيا 2024

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم سعودي لإدارة المباراة المنتظرة بين منتخب العراق واليابان في إطار منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس آسيا 2024. المباراة ستقام في قطر يوم الجمعة الموافق 18 يناير 2024، في إحدى الملاعب التي تستضيف البطولة حاليًا.

تم اختيار الحكم السعودي محمد الهويش لقيادة المباراة، وسيتم مساعدته من قبل خلف زيد كمساعد أول وياسر السلطان كمساعد ثانٍ. وسيكون خالد الطريس هو حكم التقنية الفيديو المساعد. يأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الآسيوي لضمان أفضل سياق تحكيمي وضمان سير المباراة بشكل عادل ومنصف، حيث يتمتع الطاقم السعودي بالخبرة والكفاءة اللازمتين لهذه المهمة الحساسة.

تشكيلة مباراة العراق واليابان في كأس آسيا

أولًا: تشكيل منتخب العراق

حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: ميرخاس دوسكي - علي عدنان - روبين سولاكا - حسين علي

خط الوسط: عامر العماري - أسامة راشد - بشار رسن - علي جاسم - إبراهيم بايش

خط الهجوم: علي الحمادي

ثانيًا: تشكيل منتخب اليابان

حراسة المرمى: سوزوكي

خط الدفاع: سوغوارار - ماشيدا - ميكوما - إيتو

خط الوسط: إيتو جونيا - ريوتارو إيتو - كوبو

خط الهجوم: أياسي ويدا- هوسويا - أسانو

العراق ضد اليابان.. تاريخ حافل من المواجهات

منذ عام 1982، تظهر الإحصائيات تفوقًا واضحًا لصالح منتخب اليابان على منتخب العراق في المباريات الدولية بين الفريقين. على الرغم من فوز منتخب العراق في المباراة الأولى التي جمعتهما في دورة الألعاب الآسيوية عام 1982 بنتيجة 1-0، إلا أن المنتخب الياباني قد أظهر تفوقًا واضحًا في المباريات التالية.

تلاقت الفرق مرتين فقط في نهائيات كأس آسيا، الأولى في عام 2000 حيث فازت اليابان بنتيجة 4-1 في ربع النهائي، والثانية في كأس آسيا 2015 حيث حققت اليابان الفوز بهدف نظيف.

يُشير التاريخ إلى أن منتخب العراق حقق فوزًا وحيدًا رسميًا على اليابان في دورة الألعاب الآسيوية في 28 نوفمبر 1982. بشكل عام، فازت اليابان في 8 مباريات من مواجهاتها مع العراق، وانتهت مباراتان بالتعادل، مما يجعل إجمالي المواجهات بينهما 11 مباراة.

أكبر نتيجة فوز تحققت في المباريات بين العراق واليابان كانت بنتيجة 0-4 في مباراة ودية في يونيو.