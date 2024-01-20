يلا شوت الآن بدون تقطيع (2-1).. بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية الشوط الثاني اليوم في كأس أسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت اليوم

مواجهة آسيوية بين Jordan v South Korea اليوم، مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، ويتطلع منتخب الأردن إلى مواصلة أدائه المميز في بطولة كأس آسيا 2023 عندما يواجه منتخب كوريا الجنوبية في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الخامسة. بعد الفوز الكبير على ماليزيا برباعية نظيفة في الجولة الأولى، يتصدر النشامى جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف.

النشامي يقلب الطاولة أمام كوريا الجنوبية

في لحظة رائعة وحاسمة، نجح يزن العرب في إحراز هدف التقدم لصالح منتخب الأردن. في الدقيقة 46 من عمر المباراة، قام يزن بتسجيل هدف رائع من خارج منطقة الجزاء، حيث قام بتسديدة مذهلة انطلقت بقوة نحو المرمى، سكنت الشباك وأضافت نقاطًا هامة للأردن، مما يعزز من تفوقهم في اللقاء ويعكس تألق يزن العرب في الملعب.

النشامي يفأجا كوريا الجنوبية بتعادل

في لحظة مميزة، نجح يزن العرب في تسجيل هدف التعادل لمنتخب الجزائر، حيث استقبل الكرة ببراعة وقام بتسديدها في المرمى بتقنية رائعة من ركلة ركنية، سكنت الشباك ليعزز تألقه ويُساهم في تعزيز فرص منتخب بلاده في المباراة.

كوريا الجنوبية تسجل الهدف الاول في مرمي الأردن

في الدقيقة الثامنة من المباراة بين منتخب كوريا الجنوبية والأردن، نجح اللاعب سون في تسجيل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء بنجاح. وقد تمكن سون من تحويل ركلة الجزاء إلى هدف، مضيفًا نقطة هامة لمنتخب بلاده في اللقاء.

وفي الدقيقة الرابعة من المباراة، قام اللاعب سون بالتحرك داخل منطقة الجزاء وتعرض لعرقلة، مما دفع الحكم إلى إعطاء ركلة جزاء لصالح منتخب كوريا الجنوبية. ولفت الحكم الانتباه إلى الفيديو لمراجعة اللقطة والتأكد من صحتها.

بهذا الأسلوب، استطاع سون تحقيق هدف مبكر لفريقه من ركلة الجزاء، مما قد يلعب دورًا هامًا في تحديد مجريات المباراة ويؤثر في نتيجتها.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت اليوم

منتخب الأردن يتصدر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2023 برصيد 3 نقاط، ويحتل المركز الأول بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد.

تتجه أنظار الجماهير نحو ملعب الثمامة المونديالي حيث ستجري المواجهة الحاسمة بين المنتخبين. يسعى المنتخب الأردني إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام كوريا الجنوبية للتأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس آسيا 2023.

يقدم موقع "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة القارية الرائدة. تتيح هذه الخدمة للمشجعين فرصة متابعة التطورات الحية في المباراة والاستمتاع بأداء منتخبيهم المفضلين في مشوار البطولة.

منتخب الأردن يدخل المواجهة بثقة كبيرة وسيحاول الحفاظ على الأداء الجيد لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي من البطولة. سيكون لقاء كوريا الجنوبية تحديًا كبيرًا، حيث يسعى النشامى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي.

بعد الفوز الكوري على البحرين في الجولة الأولى، يتشابه وضع الفريقين بنفس عدد النقاط، وهو ما يجعل المواجهة بينهما أكثر إثارة وأهمية. سيسعى المدرب حسين عموتة ولاعبو الأردن لتقديم أداء قوي والتفوق على كوريا الجنوبية للمحافظة على صدارة المجموعة.

تتوقع الجماهير مباراة مثيرة بين الفريقين، وستكون المواجهة فرصة للاستمتاع بمهارات اللاعبين والتفاعل مع الأحداث المثيرة على أرض الملعب. يعد هذا اللقاء فرصة للأردن لتحقيق إنجاز جديد في البطولة وترك انطباع قوي في قلوب جماهيره.

ما هو موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

منتخب الأردن قد بدأ مشواره في بطولة كأس آسيا بشكل مثالي، بث مباشر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية حيث حقق انتصارًا عريضًا على منتخب ماليزيا بنتيجة 4-1 في الجولة الافتتاحية للبطولة. سجّل الأهداف الأربعة كل من محمود مرضي بتسجيل ثنائية، وموسى التعمري الذي وقّع على هدفين، منهم هدف من ركلة جزاء.

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وسوف يكون موعد مباراة الاردن وكوريا الجنوبية في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس امم آسيا، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا غدا السبت الموافق عشرين من شهر يناير الجاري بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والساعة الثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة والساعة الثالثة والنصف بتوقيت سلطنة عمان والامارات العربية المتحدة، وسط حضور عدد كبير من جمهور الفريقين الذين حرصوا على حجز تذاكر المباراة منذ فترة كبيرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

شبكة "بي إن سبورتس" تحتكر حقوق بث مسابقة كأس آسيا 2023 في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر تويتر باستثناء السعودية والإمارات والعراق. يمكن للمشتركين في الباقة الخاصة ببطولة كأس آسيا متابعة مباريات منتخب الأردن في البطولة عبر شاشات التلفزيون.

في السعودية، سيتمكن المشتركون من متابعة البطولة عبر قنوات SSC المشفرة، في حين يمكن للجماهير الإماراتية متابعة المباريات على قناة أبوظبي الآسيوية. أما في العراق، فستكون مسؤولية البث على عاتق القناة الرابعة العراقية.

تقدم "بي إن سبورتس" تجربة مشاهدة حصرية لمحبي كرة القدم، حيث يمكن للجماهير التمتع بأفضل جودة للبث وتغطية شاملة للأحداث، مما يجعلها الخيار الأمثل لمتابعة الأحداث الرياضية المهمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة SSC1 HD تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

بث مباشر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يُنصح بالاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت"، حيث يمكن للمشتركين الاستمتاع ببث مباشر للمباريات بجودة عالية وتغطية شاملة للأحداث.

في المملكة العربية السعودية، يمكن للمشتركين متابعة البطولة عبر الإنترنت من خلال اشتراك في خدمة شاهد "VIP". في الإمارات، يمكن الاعتماد على تطبيق "StarzPlay" لمتابعة الأحداث الرياضية عبر البث المباشر.

من هو معلق مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

في تغطية حية لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023، سيقدم المعلق حسن العيدروس تعليقًا مميزًا عبر قناة بي إن آسيا، حيث سيضفي لمسة خاصة على المشاهدة بأسلوبه المميز والمليء بالحماس.

من جهة أخرى، سيكون المعلق المصري فارس عوض هو صوت التعليق على أحداث المباراة عبر شبكة القنوات السعودية. يُعتبر فارس عوض من بين المعلقين المحبوبين لدى الجماهير، حيث يتميز بالمهنية والإلمام الكبير بأحداث المباريات.

القناة المعلق الرابعة محمد قيس الرابعة ادريس زيتوني SSC Sport 1 HD فارس عوض SSC Sport 5 HD حاتم بطيشة

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية المتوقع أمام الأردن

ويتوقع أن ينزل منتخب كوريا الجنوبية الذي يديره فنيا كلينسمان مباراة الأردن بتشكيلة تتكون من:

في حراسة المرمى: كيم.

في خط الدفاع: بارك، سيول، كيم، جونغ.

في خط الوسط: جيونج، لي، هونج، هوانج.

في خط الهجوم: سونج مين، أوه.

تشكيل منتخب الأردن المتوقع أمام كوريا الجنوبية

ومن المنتظر أن يخوض منتخب الأردن بقيادة مدربه حسين عموتة مباراة كوريا الجنوبية بتشكيلة تضم كل من:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب - سالم العجالين - يزن العرب.

خط الوسط: نزار الرشدان - نور الروابدة - محمود مرضي - احسان حداد

خط الهجوم: موسى التعمري - يزن النعيمات - علي علوان.

الأردن وكوريا الجنوبية.. مواجهة صعبة في أمم آسيا

المنتخب الأردني أظهر أداءً مميزًا في بداية مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، وحقق انتصارًا مهمًا على ماليزيا بأربعة أهداف نظيفة. هذا الانتصار له أهمية خاصة بالنظر إلى الظروف الصعبة التي مر بها الفريق قبل انطلاق البطولة. تجاوز الأردن الضغوط وأثبت جاهزيته للتنافس في البطولة القارية.

من لاعبي المنتخب الأردني الذين أبرزوا في هذا اللقاء هم محمود المرضي وموسى التعمري، حيث قدموا أداءً رائعًا. سجل المرضي هدفين، منهما هدف رائع من ركلة جزاء، فيما سجل التعمري هدفين آخرين، مما أضفى دفعة كبيرة للفريق ورفع من رصيده في المجموعة.

يعكس هذا الأداء القوة الهجومية للمنتخب الأردني والتي قد تكون لها دور كبير في مشوار الفريق في البطولة. كما أظهر المنتخب الأردني تحسنًا في الجوانب الدفاعية، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، وهو أمر يعكس العمل الجاد الذي قام به الجهاز الفني لتحسين جوانب الفريق.

مع تألق لاعبين مثل يزن النعيمات وعلي علوان، تبدو آمال المنتخب الأردني كبيرة في تحقيق إنجازات في البطولة. يتوقع أن يكون الاختبار التالي أمام كوريا الجنوبية تحديًا كبيرًا، ولكن الأداء القوي في اللقاء الأول يعزز من ثقة الفريق ويجعله طامحًا في مواصلة التألق.

تاريخ مواجهات الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

المنتخب الأردني يحقق حاليًا ظهوره الخامس في تاريخه في بطولة كأس آسيا، مواصلًا مشاركاته القارية بعد مشاركات ناجحة في بطولات 2004، و2011، و2015، و2019. في أولى مبارياته في النسخة الحالية أمام ماليزيا، قدم الأردن أداءً قويًا وحقق فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف نظيفة.

تشير إحصائيات المنتخب الأردني في بطولة كأس آسيا 2023 إلى خوضه 16 مباراة حتى الآن في مشاركاته السابقة، حقق فيها 7 انتصارات، تعادل في 6 مباريات، وتلقى 3 هزائم. سجل الأردن 21 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

من ناحية أخرى، يعد المنتخب الكوري الجنوبي واحدًا من الفرق القارية البارزة، حيث سبق له التتويج بلقب كأس آسيا في نسختي 1956 و1960. يستعرض المنتخب الكوري حاليًا في البطولة الحالية، وفي مواجهته الأولى مع البحرين، يُتوقع أن يكون له أداء قوي.

تشهد إحصائيات المنتخب الكوري الجنوبي في كأس آسيا 2023 مشاركته في 68 مباراة حتى الآن، حقق فيها 37 انتصارًا وتعادل في 16 مباراة، وخسر 15. سجلت شباكه 109 هدفًا، بينما استقبل 65 هدفًا.

تشكيل كوريا الجنوبية

تشكيل الأردن الرسمي