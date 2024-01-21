يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية اليوم في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية يلا شوت اليوم

مواجهة أفريقية بين Morocco - Democratic Republic of the Congo اليوم، مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس إفريقيا، منتخب المغرب يسعى إلى تحقيق الفوز وحسم التأهل لدور الستة عشر في كأس أمم إفريقيا 2023 عندما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في ثاني مبارياته بالمجموعة السادسة. بعد الانتصار الباهر في المباراة الأولى على تنزانيا بنتيجة 3-0، يتصدر منتخب المغرب المجموعة ويرغب في استمرار الأداء القوي.

المدرب وليد الركراكي أكد أن الفوز هو هدف الفريق، ويتعين عليهم حسم التأهل بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكونغو الديمقراطية. يعد منتخب المغرب أحد المرشحين البارزين للفوز بالبطولة بناءً على أدائهم الرائع في كأس العالم الأخيرة حيث حققوا المركز الرابع.

من ناحية أخرى، يحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني في المجموعة بنقطة واحدة بعد التعادل في المباراة الأولى مع زامبيا. المدرب سيباستيان ديسابر يدرك صعوبة المواجهة مع المغرب لكنه يؤكد أنها ليست مستحيلة. يعتزم الفريق الكونغولي استغلال الضغط على المغرب كفرصة لتحقيق نتيجة إيجابية.

هذه المباراة مهمة للغاية لكلتا الفرق حيث يسعى المغرب لتأكيد تفوقه وحجز مقعد في الدور التالي، بينما يسعى الكونغو لإحباط خطط المغرب وتحقيق نقاط اللقاء. تبقى المجموعة متوترة، والتركيز والتحضير الجيد سيكونان حاسمين في تحديد مسار هذه المواجهة.

متي موعد مباراة المغرب أمام الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا؟

يحين موعد مباراة المغرب ضد جمهورية الكونغو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بكأس إفريقيا يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية بث مباشر يلا شوت على ملعب لاورينت بوكو في مدينة سان بيدرو.

"أسود الأطلس" يواجهون تحدي الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي لكوت ديفوار، الساعة 15:00 بتوقيت الدار البيضاء، الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة. هذه الظروف الجوية المتسارعة تضيف تحديًا إضافيًا لمعركة المنتخبين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتحسين موقعه في المجموعة.

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يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء المثير الذي يجمع بين المغرب وجمهورية الكونغو، حيث يتوقعون شهداءً للأداء القوي واللحظات المثيرة على أرض الملعب. سيكون الضغط واضحًا على كلا الفريقين لتحقيق الانتصار وتحقيق نقاط ثمينة تقربهم من التأهل إلى المراحل المتقدمة في البطولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب أمام الكونغو الديمقراطية؟

شبكة قنوات "BEIN SPORTS" تمتلك الحقوق الحصريّة لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، التي تستمر من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل، بث مباشر المغرب والكونغو الديمقراطية تشهد هذه البطولة إقبالًا إعلاميًّا كبيرًا حول العالم، وللجماهير العربية، يمكنها متابعة الأحداث عبر قنوات "BEIN SPORTS"، المالكة للحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستُبثّ مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، ضمن المجموعة السادسة، على قنوات "BEIN SPORTS"، ابتداءً من الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، والساعة 18:00 بتوقيت الإمارات، والساعة 15:00 بتوقيت المغرب. يتولى المعلق جواد بدة نقل الأحداث بصوته المميز، مضيئًا المشاهد بتحليله الرائع وروحه الرياضية المميزة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN SPORTS MAX 1 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10810 عامودي 27500 2/3 beIN SPORTS MAX 2 نايل سات 12245 عامودي 27500 2/3 سهيل سات 10850 عامودي 27500 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب والكونغو الديمقراطية أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية تويتر يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

تشكيلة المغرب المتوقعة في مواجهة الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: حكيمي - عطية الله - أكرد - سايس

خط الوسط: أملاح - أوناحي - أمرابط

خط الهجوم: زياش - النصيري - حارث

تشكيلة الكونغو الديمقراطية المتوقعة في مواجهة المغرب:

حراسة المرمى: مباسي نزاو

خط الدفاع: أمالي - مبيمبا - باتوبينيسكا - مساكو

خط الوسط: تشيبولا - موتوسامي - كاكوتا

خط الهجوم: بونغوندا -ويسا - إيليا

ترتيب مجموعة المغرب في كأس إفريقيا 2023

المركز المنتخب لعب النقاط 1 المغرب 1 3 2 الكونغو الديمقراطية 1

1 3 زامبيا 1

1 4 تنزانيا 1

0

المغرب ضد الكونغو الديمقراطية.. صراع جديدة علي التأهل

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو المواجهة المثيرة بين منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023. يُرتقب أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

يعد اللقاء فرصة حاسمة لمنتخب المغرب لتأكيد تأهله إلى دور الستة عشر، بعد انطلاقه بقوة في البطولة بفوز مستحق على تنزانيا في الجولة الأولى. يسعى أسود الأطلس إلى الاستمرار في الأداء القوي وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعهم في المجموعة.

من الجدير بالذكر أن منتخب المغرب قد أحرز إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم 2022، حيث احتل المركز الرابع وكان أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز. يعتبر هذا الإنجاز حافزًا لأسود الأطلس للسعي نحو التتويج بكأس الأمم الإفريقية التي طال انتظارها لمدة 48 عامًا، حيث آخر تتويج كان في 1976.

تتميز قائمة منتخب المغرب بلاعبين مميزين، من بينهم حارس المرمى ياسين بونو والظهير الأيمن أشرف حكيمي. يشكل هؤلاء اللاعبون النجوم الذين يأملون في قيادة المنتخب نحو تحقيق إنجاز جديد في عالم كرة القدم.

من جهته، يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المغربي، بعد التعادل في مباراته الأولى مع زامبيا. يعتبر هذا اللقاء فرصةً هامة للفريق لتحسين وضعه في المجموعة وضمان التأهل للمرحلة التالية من البطولة.

من المتوقع أن تشهد المواجهة مستوىًا عاليًا من التنافس والإثارة، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الانتصار وتحقيق الهدف المنشود في المسابقة القارية الرفيعة. سيكون للمباراة تأثير كبير على مسار كل منتخب في البطولة، ومن المرجح أن يقدم الفريقان أداءًا قويًا في سعيهما لتحقيق الفوز.

يشدو الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، الرحال في تح

ضيراته لهذه المباراة الحاسمة، حيث يضع خططًا استراتيجية لتحقيق الفوز وتحديد التشكيلة المثلى. من المتوقع أن يكون للتكتيكات والتشكيلة اللاعبون الدور الحاسم في نجاح المنتخب في الخروج بنتيجة إيجابية.

بهذا السياق، يعد استفادة المنتخبين من تجارب المواجهات السابقة وفهم خصوصيات الخصوم أمرًا هامًا في سياق تحضيراتهم للمباراة. من الممكن أن تكون القوة البدنية والتكتيكات الهجومية والدفاعية عوامل حاسمة في تحديد مسار اللقاء.

بهذه الطريقة، يعد لقاء المغرب والكونغو الديمقراطية من أبرز اللحظات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث يترقب المشجعون مواصلة المنتخب المغربي لمسيرته القوية والمثيرة في البطولة، بينما يسعى الكونغو الديمقراطية لتحقيق إنجازات تسجل في تاريخها الكروي.

في النهاية، تبقى كرة القدم لعبة التحديات والمفاجآت، ومن المثير متابعة كيف ستتكامل عناصر المنتخبين في الميدان وكيف ستتكون حكاية هذا اللقاء المرتقب.