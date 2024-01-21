يلا شوت الآن الصقور الخضور(0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وقيرغيزستان اليوم في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وقيرغيزستان يلا شوت اليوم

منافسة آسيوية بين Saudi Arabia vs Kyrgyzstan اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وقيرغيزستان بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، وتتجه الأنظار نحو المواجهة القادمة في كأس آسيا 2023، حيث يتأهب منتخب السعودية لمواجهة منتخب قيرغيزستان في ثاني مبارياته ضمن دور المجموعات، وذلك بعد الانتصار الصعب الذي حققه الأخضر في المباراة الأولى أمام منتخب عمان بنتيجة 2-1، ليتصدر مجموعته.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن يوم الأحد الموافق 21 يناير الحالي سيكون موعدًا لإقامة مباراة السعودية ضد قرغيزستان، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023.

ستنطلق المباراة بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي. يأتي هذا الإعلان ليثير حماس عشاق كرة القدم الذين يترقبون بشغف المواجهة القوية بين المنتخبين في إطار التنافس الشديد الذي تشهده بطولة كأس آسيا.

سيشهد اللقاء تصاعد حدة التنافس والتحضيرات المكثفة من قبل الفريقين، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي. سيكون هذا اللقاء محط أنظار عشاق الساحرة المستديرة، الذين سيتابعون أحداث المباراة بشغف وتوتر عبر شاشات التلفزيون ووسائل البث المباشر.

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وقيرغيزستان يلا شوت اليوم

موقع "بوابة الفجر" يقدم خدمة البث المباشر لمباراة السعودية وقيرغزستان في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، مما يتيح لعشاق اللعبة فرصة متابعة الأحداث والتشويق عبر الإنترنت. يعتبر هذا الموقع مصدرًا موثوقًا وفعّالًا للمشاهدين الذين يتطلعون لمتابعة المباراة مباشرة.

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يعد المنتخب السعودي، الذي يقوده المدرب الإيطالي، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب في هذه البطولة. يتطلع الأخضر إلى استمرار تألقه وتحقيق نتائج إيجابية في مواجهاته القادمة بهدف تحقيق التأهل للدور القادم والسعي نحو التتويج باللقب القاري.

من جهة أخرى، يسعى منتخب قيرغيزستان، الذي يشارك في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، إلى تحقيق إنجاز يعزز موقعه في عالم كرة القدم. خسر المنتخب القيرغيزي في مباراته الأولى أمام تايلاند، وهو الأمر الذي يجعل المواجهة المقبلة أمام السعودية فرصة حاسمة لاستعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية.

تاريخ المواجهات السابقة بين المنتخبين يصب في صالح السعودية، حيث التقت الفرق ثلاث مرات سابقة، وكانت النتائج دائمًا لصالح الأخضر. يأمل منتخب السعودية في مواصلة تفوقه التاريخي على قيرغيزستان وتحقيق الانتصار للمرة الرابعة على التوالي.

متي موعد وتوقيت مباراة السعودية وقيرغيزستان في كأس أسيا 2024؟

يُنتظر أن تكون مساء اليوم، الأحد 21 يناير، على استاد أحمد بن علي المونديالي مثيرة ومليئة بالتشويق، مشاهدة مباراة السعودية وقيرغيزستان بث مباشر حيث ستجمع مباراة المنتخب السعودي بنظيره قيرغيزستان في إطار دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023. يعد هذا اللقاء فرصة ذهبية لكل من المنتخبين لتحقيق الانتصار وتعزيز فرصهما في التأهل إلى الدور القادم من البطولة الآسيوية.

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يأتي هذا اللقاء بعد أن حقق المنتخب السعودي انطلاقة ناجحة في البطولة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام منتخب عمان بنتيجة 2-1، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط. يسعى الأخضر لمواصلة تألقه وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى المراحل الإقصائية، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية وقطر، السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والتاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وقيرغيزستان في كأس آسيا 2023؟

في المملكة العربية السعودية، يُمكن للمشجعين متابعة مباراة المنتخب السعودي وقيرغيزستان عبر قنوات SSC المشفرة، بث مباشر مباراة السعودية وقيرغيزستان يلا شوت فيما يتاح للجماهير الإماراتية مشاهدة اللقاء عبر قناة أبوظبي الآسيوية. في العراق، سيتم بث المباراة على القناة الرابعة العراقية. أما في بقية الدول العربية، فإن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تحتفظ بحقوق البث الحصرية لمسابقة كأس آسيا 2023.

للمشاهدين في الوطن العربي، يُمكن الاشتراك في الخدمة المخصصة لبطولة كأس آسيا عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية. بفضل هذا الاشتراك، يصبح بالإمكان متابعة جميع مباريات المنتخب السعودي والاستمتاع بالتغطية الحصرية والتحليلات المتخصصة التي تقدمها الشبكة الرياضية البارزة في المنطقة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح SSC1 HD 12380 أفقي 27500 3/4 أبو ظبي الرياضية HD 11804 أفقي 27500 5/6 beIN ASIAN CUP 1 (سهيل) 11810 أفقي 27500 2/3 beIN ASIAN CUP 1 (نايل) 11054 أفقي 27500 2/3 Alrabiaa Sport (نايل) 10892 أفقي 27500 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة السعودية وقيرغيزستان في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة بث مباشر مباراة المنتخب السعودي وقيرغيزستان تويتر في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت في السعودية من خلال الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

أما في بقية الوطن العربي، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو معلق مباراة السعودية وقيرغيزستان في كأس آسيا 2023؟

هناك خيارات متعددة للاستمتاع بالتعليق الصوتي أثناء مشاهدة مباراة المنتخب السعودي وقيرغيزستان، حيث يمكن للجماهير الاختيار بين معلقين مختلفين عبر شبكة القنوات السعودية وقنوات بي إن سبورتس. إليك بعض الخيارات:

شبكة القنوات السعودية:

المعلق عيسى الحربين على القناة الصوتية الأولى.

المعلق عبد الله الغامدي على القناة الصوتية الثانية.

قنوات بي إن سبورتس:

المعلق عصام الشوالي سيكون مسؤولًا عن التعليق على المباراة.

قناة أبوظبي الآسيوية:

المعلق محمد الشامسي سيقدم التعليق الصوتي للمباراة عبر هذه القناة.

ترتيب المنتخب السعودي في مجموعة كاس آسيا 2024

تحدثنا عن ترتيب المنتخب السعودي في مجموعة كاس آسيا 2024 واليك ملخص لترتيب المجموعة حتى الان:

المركز الأول: تايلند رصيد ثلاث نقاط. المركز الثاني: السعودية رصيد ثلاث نقاط. المركز الثالث: سلطنة عمان رصيد لا نقاط. المركز الرابع: قيرغيزستان رصيد لا نقاط.

تشكيل منتخب السعودية المرتقب أمام قيرغيزستان

سيدخل الأخضر السعودي هذا اللقاء بقيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني (Mancini) للفوز بنتيجة مريحة تضمن صدارة المجموعة. إليكم تشكيله منتخب السعودية المتوقعة لخوض المباراة:

حراسة المرمي: أحمد الكسار.

خط الدفاع: علي البليهي- علي لاجامي- حسان تمبكتي- سعود عبدالحميد.

لاعبي خط الوسط: عبدالله الخبيري- محمد كنو- ناصر الدوسري.

خط الهجوم: صالح الشهري- سالم الدوسري- ساميّ النجعي.

تشكيله منتخب قيرغيزستان المرتقبة ضد السعودية

المنتخب القيرغيزي يدرك جيدًا صعوبه المواجهة أمام منتخب السعودية ولكن سيحاول الفريق الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.تشير التوقعات بأن المدرب شتيفان تاركوفيتش سيدفع بهذا التشكيل في مباراة قيرغيزستان والسعودية:

حراسة المرمى: ايرجان توكاتف.

خط الدفاع: بيكجان ساغنبايف- تامير كوزوبايف- آيزار أكمتوف- كايرات جيرغالبيك.

لاعبي الوسط: غولجيغيت عليكولوف- أوديلجون عبدور أخمنوف- أتاي دجوماشيف- كاس ميرك.

خط الهجوم: كيمي ميرك- جويل كوجو.

السعودية وقيرغيزستان.. الأخضر يسعي لحجز بطاقة التأهل

نجح المنتخب السعودي في تحقيق انطلاقة قوية في مشواره بكأس آسيا، حيث يسعى للتتويج باللقب الرابع في تاريخه بعد أن أحرزه ثلاث مرات سابقة في الأعوام 1984 و1988 و1996. كما حل منتخب السعودية في مركز الوصيف ثلاث مرات.

في مباراته الأولى، استطاع المنتخب السعودي تحقيق الفوز على منتخب عمان بنتيجة 2-1، مما جعله يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع منتخب تايلاند الذي يحتل صدارة المجموعة بنفس الرصيد.

المباراة القادمة تجمع المنتخب السعودي بقيرغيزستان، حيث يسعى الأخضر لتحقيق فوز آخر يضمن له التأهل رسميًا إلى المراحل الإقصائية. في حال تحقيق الفوز، سيكون المنتخب السعودي في موقع ممتاز لخوض المراحل المتقدمة بالبطولة.

في جولة الافتتاح، تفوق المنتخب السعودي على منتخب عمان بهدفين لهدف، مؤكدًا جاهزيته وقوته في المنافسة. من جهة أخرى، خسر منتخب قيرغيزستان في أولى مبارياته أمام تايلاند.

يُعد التاريخ صديقًا لصالح السعودية في مواجهاتها مع قيرغيزستان، حيث التقت الفرق الوطنية الثلاث مرات سابقة، وانتهت جميع تلك المواجهات بفوز المنتخب السعودي. ويطمح الأخضر في تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي لتعزيز موقعه والاقتراب أكثر من التأهل للأدوار الإقصائية.

بالنظر إلى الإحصائيات العامة، شارك المنتخب السعودي في 49 مباراة في تاريخ مشاركته بكأس آسيا، حقق فيها 22 فوزًا، وتعادل في 13، وخسر 14، سجل 71 هدفًا واستقبل 49 هدفًا.

باعتباره منتخبًا قويًا وذو خبرة، يتطلع الأخضر إلى مواصلة مسيرته الناجحة في كأس آسيا ومحاولة تحقيق اللقب الغائب منذ فترة طويلة، مما يجعل المشجعين يترقبون بشغف مستجدات مشوارهم في البطولة.

تشكيل السعودية الرسمي