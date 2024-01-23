عاجل| ارتفاع 117% في قيمة الاستثمارات الروسية بمصر

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشف  الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصـــاء اليــوم الثلاثاء  ارتفـــاع  قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 5.1 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها  14%.

 جاء هذا في إطار حرص الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة كافة الأنشطة الرسمية للرئاسة المصرية حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسي " فلاديمير بوتين " عبر الفيديو كونفرانس فعاليات صب الخرسانة الخاصة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية  .                                                    

 و سجلت قيمة الصــادرات المصريــة إلى روسيا 469  مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023 مقــابل 543 مليـون دولار خـــلال نفس الفترة من عـــام 2022 بنسبة انخفاض قــدرها  13.7%، وبلغت قيمـــة الــواردات المصريــة من روســيا 4.6 مليــار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023  مقابل 3.9 مليار دولار خــلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها  17.5%.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023:


1. خضر وفواكه بقيمة 380.3  مليون دولار.
2. لدائن  بقيمة 20.3  مليون دولار.
3. حبوب واثمار زيتية بقيمة 10.3 مليون دولار.
4. الات وأجهزة كهربائية  بقيمة 8.4  مليون دولار.
5. البان بقيمة 7.4 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023:


1. حبوب بقيمة 2.5 مليار  دولار.
2. شحوم وزيوت نباتية بقيمة 475.2  مليون دولار.
3. حديد وصلب   بقيمة 555  مليون دولار.
4. وقود وزيوت معدنية بقيمة 350.2  مليون دولار.
5. خشب ومصنوعاته  بقيمة 276.7 مليون دولار.

الاستثمارات الروسية في مصر  :


وسجلت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 141.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 64.9  مليون دولار خلال عام  2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 117.6%.


وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقــابل  12.4 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الروس العاملين في مصر23.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 29.5 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19.6% 
وسجـــل عدد سكــان مصـــر 105.9 مليـــون نسمـــة عام 2023، بينمـــا سجــــل عــدد سكان روسيا 144.7 مليون نسمة عام 2023. 
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة روسيا طبقــًا لتقـديـرات البعثة  40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.

روسيا روسيا ومصر التبادل التجاري بين مصر وروسيا
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