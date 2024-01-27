بالقوة الضاربة.. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة لاس بالماس بالدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يواجه فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي نظيره فريق لاس بالماس مساء اليوم السبت في الجولة 22 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وسوف تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 51 نقطة.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع

ويتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أندريه لونين.

الدفاع: فران جارسيا، أوريليان تشواميني، أنطونيو روديجر، داني كارباخال.

وسط الملعب: توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو.

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