الدورة التدريبية الاقليمية المتقدمة للفلوربول تشهد تخريج أول كبير مدربين للأولمبياد الخاص المصرى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


شهدت الدورة التدريبية الاقليمية المتقدمة لإعداد كبير مدربي الفلوربول التي اختتمت بمدينه جده السعودية بمشاركة 9دول عربية، تخرج أول كبير مدربي للعبه الفلوربول للأولمبياد الخاص المصري، حيث اجتاز  المدرب المصري المدير الفني لمنتخب مصر للهوكي الأرضي احمد سمير الدورة نجاح، وحصل على شهادة التخرج من قبل الاولمبياد الخاص الدولي وقام بتسليمها له كلا من د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب ود. شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بالرئاسة الاقليمية. 

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  وصرح  احمد سمير  عقب انتهاء الدورة عن سعادة البالغة باجتيازه لتلك الدورة خاصة وأن رياضة الفلوربول يعد من الرياضات الجديدة التي سوف تدخل إلى البرنامج  المصري، وأن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سوف تشارك فيها ولأول مرة في الالعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها تورينو الايطالية في الفترة من 8 إلى 16 مارس 2025، وسوف يتم العمل على نشر اللعبة لتكون أحد الرياضات الشتوية المعتمدة في البرنامج المصري.
وكان الخبير الدولي ستين هومان  رئيس اللجنة الفنية للأولمبياد الخاص الدولي والاتحاد الدولي للفلوربول قد حرص في الجلسة الختامية للدورة على استعرض احدث التعديلات التي أدخلت على رياضة الفلوربول والتي سوف يتم تطبيقها في الالعاب العالمية بإيطاليا، وسوف يقوم خلال الاسابيع القليلة القادمة بإرسال تلك التعديلات الفنية الاخيرة للرئاسة الاقليمية، معبرا عن سعادته بالمستوى الفني العالي الذى ظهر به المدربين المشاركين في الدورة، وإنه على ثقه من انهم سوف يقومون بإعداد منتخبات جيدة قادرة على المنافسة في ايطاليا، خاصة وإنه ا المرة الاولى التي تشهد دخول تلك الرياضة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وان تلك الرياضة ظهرت لأول مرة كرياضة استعراضية في عالمية كوريا الجنبية عام 2013، ثم دخل إلى الالعاب والمسابقات في عالمية النمسا 2017، وكان من المفترض أن تشهدها كازان 2021ولكنها الغيت بسبب متحور كورونا، ثم جاءت العاب ايطاليا لتشهدها كرياضة اساسية بمشاركة عدد كبير من دول العالم.

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