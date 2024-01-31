نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 استعلم الآن (بالاسم ورقم الجلوس)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024،أجرى ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جولة تفقدية اليوم الأربعاء في مركز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الاعدادية للبنين.

كان الدكتور عصام عمارة، مدير عام التعليم العام والمشرف العام على عمليات التصحيح، حاضرًا خلال هذه الجولة.

أكد شعبان أن المعلمين يعملون بجدية تامة لضمان إعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، وأشاد بالجهود المبذولة والأداء المتميز للعاملين في المركز.

أكد وكيل الوزارة على أهمية الدقة والتأني في عمليات المراجعة والتصحيح، لضمان حصول كل طالب على حقه.

أوضح أن عمليات التصحيح تجري بانتظام، وأنه يتم تصحيح ورصد الدرجات بواسطة نظام البوكلت، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة، سيتم الإعلان عن النتائج بعد اعتمادها من محافظ الدقهلية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024، وأكد أنه يتم حاليا أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وفور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات سوف يتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل المحافظ وإعلانها لجميع الطلاب على الموقع الرسمي للمديرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024

نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2024

من الجدير بالذكر أنه منذ دقائق قليلة تم اعتماد نتائج طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الوادي الجديد، وقد بلغت نسبة النجاح 95.8%، ومن المقرر ان أن يتم ظهورها في خلال ساعات من الان.

ومن الجدير بالذكر أن يتم العمل على إعلان النتيجة عبر موقع نتيجة نت من أجل أن يتمكن كل الطلاب من العمل على استخراجها بكل سهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الدقهلية

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الدقهلية الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يقوم الطالب أو ولي إمرة اولا الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي أو الدخول بشكل مباشر على موقع الفجر .

يختار الطالب بعد ذلك مرحلة التعليم الإعدادية.

يختار الطالب المحافظة التي يقطن بها.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به في المكان المحدد لذلك.

في النهاية وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة ينقر الطالب على زر عرض النتيجة.

ينتظر العديد من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية بفارغ الصبر الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول في عام 2024. يترقب الجميع إعلان النتائج في أي لحظة، حيث يتم توقع أن يتم الإعلان عنها في الساعات القادمة في جميع المراكز الفرعية بالمحافظة.

تعتبر محافظة الدقهلية واحدة من المحافظات الكبرى في جمهورية مصر العربية، وتضم العديد من المراكز والمدن المهمة مثل السنبلاوين وميت غمر وبلقاس والمطرية ودكرنس وطلخا والمنزلة ومنية النصر وتمى الأمديد وشربين وميت سلسيل وأجا وبني عبيد وأخطاب ونبروة، بالإضافة إلى مدينة جمصة.

تجدر الإشارة إلى أن الطلاب وأولياء الأمور يبحثون بفارغ الصبر عن الرابط المباشر الذي سيتم الإعلان عنه لنتائجهم، وذلك للحصول على المعلومات الكاملة بشأن النتائج دون عناء أو تعقيدات.