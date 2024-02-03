نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 البحيرة بوابة التعليم الأساسي بالاسماء فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 البحيرة بوابة التعليم الأساسي بالاسماء فقط،بعد عام دراسي مليء بالجهد والتحصيل العلمي، ينتظر الطلاب والطالبات بفارغ الصبر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024، سواء من خلال القوائم المعلقة في المدارس أو الاستعلام عنها عبر الروابط الرقمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم.

وتعتبر هذه الخدمة الرقمية أحدث الوسائل التكنولوجية التي تقدمها الحكومة لتسهيل الوصول إلى النتائج بشكل سريع وميسر، وذلك في إطار الاهتمام الكبير بقطاع التعليم ودوره في تنمية وبناء المجتمع.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في الساعات القليلة القادمة، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتيجة عبر الرابط الرسمي المقدم من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

يمكن للجميع متابعة الخطوات الدقيقة للاستعلام عن النتيجة من خلال التوجه إلى المقال المخصص لهذا الغرض.

الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2024

يذكر أن الامتحانات التي انطلقت في البحيرة خلال الفترة من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير، شهدت جولات مكثفة للأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والتي قام خلالها بتفقد لجان الامتحانات وانتظام سيرها، بالإضافة إلى متابعة لجان تصحيح أوراق إجابة امتحانات الصف الثالث الإعدادي التي تمت داخل مجمع مدارس جاد علوان بمدينة دمنهور، وتابع وكيل الوزارة حينها كافة أعمال تصحيح أوراق الإجابة، والتي بدأت في كل المواد فور انتهاء أداء امتحان كل مادة مباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الأول، التي ستعتمدها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمجرد انتهاء المديرية التعليمية منها واعتمادها من مدير المديرية وتقديمها إلى سيادتها،، وبعد اعتماد النتيجة سيتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وتفعيل رابط مخصص لها، ويوفر موقعنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بالدرجات للعام الدراسي الجاري 2023-2024 كما أن الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة تفعل رابط نتيجة 3 إعدادي عقب اعتمادها ويجري إعلانها للطلاب، وكانت سارت الامتحانات وفق الضوابط والقواعد والقرارات المنظمة للامتحانات داخل لجان إدارات دمنهور وايتاي البارود وشبراخيت وكفر الدوار.

ووفقا لمسئولين مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة، الترم الأول، بعد الانتهاء من أعمال تصحيح والرصد للدرجات والمراجعة، واعتماد النتيجة من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وقامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، يرافقها يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بجولة على اللجان لمتابعة انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية والالتزام بكافة التعليمات وتوفير الجو الملائم للطلاب، ويكون موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات وتسجيل الدرجات ومراجعتها، ومن جهتها تعمل المديريات التعليمية على تصحيح كراسات الإجابة تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني من هنا. ثم قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة. اختيار الفصل الدراسي الأول. ثم إدخال بيانات الطالب «الاسم ورقم الجلوس». القيام بالضغط على كلمة إدخال.

بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة يبلغ 116 ألفًا و689 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية، كما أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول طلاب الشهادة الإعدادية المهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، ويبلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 3167 طالبًا وطالبة أدوا امتحاني اليوم فى عدد 20 لجنة، وعدد 56 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع داخل 4 لجان في إدارات شبراخيت وإيتاي البارود وكفر الدوار ودمنهور و12 طالبًا من المكفوفين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 البحيرة بوابة التعليم الأساسي بالاسماء فقط

أما عن إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام فهو 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي، وجاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الأول كما يلي: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة، فيما يكون توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة، والمواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

الدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في البحيرة شهدت حالة من الهدوء، كما لم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية في المحافظة أي شكاوى تؤثر على انتظام سير الامتحانات أو شكوى من أي امتحان يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول 2023-2024، في أي محافظة من خلال الرابط التالي"…": و تسجيل الدخول عبر الموقع ثم اختيار نتائج الشهادة الإعدادية واختيار المحافظة ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وبعدها الضغط على عرض النتيجة، كما يمكنكم متابعة الموقع الرسمي للتعليم بمحافظة البحيرة للحصول على أحدث المعلومات حول موعد إعلان النتيجة.