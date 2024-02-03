حصريا هنا.. نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 رابط مباشر "الآن"

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 رابط مباشر "الآن"،وفقًا لمصادر مطلعة في مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، يتم حاليًا جمع ومراجعة درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2024. وأكدت المصادر أن النتائج ستتم اعتمادها وإعلانها من قبل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، في غضون الأيام القادمة.

فيما يتعلق بموقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، يجد الطلاب وأولياء الأمور أن الصفحة الرسمية للمديرية هي الوسيلة الرئيسية للاطلاع على الأخبار والإعلانات.

قام يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بجولة تفقدية للجان التصحيح والكنترول لامتحانات الشهادة الإعدادية.

أدى نحو 116،689 طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2023، وتم تنظيم 627 لجنة في 18 إدارة تعليمية، حيث بدأت الامتحانات في 17 يناير واستمرت حتى 24 يناير.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024

وفقًا لمسؤولين في مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، وسيتم اعتماد النتائج من قبل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة. قامت الدكتورة نهال بلبع بجولة تفقدية مع يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية وضمان الالتزام بالتعليمات وتوفير بيئة ملائمة للطلاب.

عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بلغ 116،689 طالبًا وطالبة، موزعين على 627 لجنة تابعة لـ 18 إدارة تعليمية. شملت الامتحانات الطلاب في الشهادة الإعدادية المهنية، والطلاب المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

تم تقسيم الدرجات النهائية في نهاية الترم إلى 280 درجة، مع درجة النجاح تبلغ 140 درجة. وقد توزعت درجات الشهادة الإعدادية للترم الأول كالتالي: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة.

تجري المديريات التعليمية حاليًا عمليات تصحيح الامتحانات استعدادًا لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024.

هدأت الأجواء خلال فترة الامتحانات في البحيرة، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أي شكاوى تؤثر على سير الامتحانات. يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول 2023-2024 في أي محافظة عبر الرابط التالي"..." وتسجيل الدخول لمعرفة النتيجة، كما يمكن متابعة الموقع الرسمي للتعليم بمحافظة البحيرة للحصول على أحدث المعلومات حول موعد إعلان النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

تسجيل الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عبر الفيس بوك.

عبر الفيس بوك. سوف يتم الإعلان عن النتائج عبر موقع الفيس بوك ويتم التوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب.

لكي يتم الحصول على النتيجة وهي المجموع الكلي له.

وأما عن توزيع الدرجات للترم الأول هي:

اللغة العربية 40 درجة.

اللغة الانجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

للمجموع الكلي للدرجات 140 درجة

موقع وزارة التربية والتعليم محافظة البحيرة برقم الجلوس

باستخدام الرقم التعريفي المعروف بـ "رقم الجلوس"، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاطمئنان بسهولة إلى نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة للترم الأول من العام الدراسي 2024، دون الحاجة إلى بذل جهد زائد أو استهلاك وقت طويل. يأتي هذا الإجراء لتسهيل العملية وتوفير الراحة للجميع، حيث تقدم المديرية خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت.

في الوقت الذي يوفر فيه هذا النظام الجديد من التسجيل الإلكتروني وسيلة مريحة وفعالة للتحقق من النتائج، يعيش الكثير من الأسر المصرية فترة من القلق والتوتر خلال فترة انتظار نتائج ابنائهم. وبفضل هذه الخدمة الجديدة، يمكن للجميع الآن معرفة النتيجة بسهولة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للتعليم بمحافظة البحيرة واختيار الخدمات الإلكترونية، حيث يمكن إدخال رقم الجلوس للطالب ومن ثم الضغط على زر "عرض النتيجة" لعرض جميع التفاصيل بشكل فوري ومباشر.