هُنا الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية2024 بالاسم عبر البوابة الإلكترونية natiga.edudk.net

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية2024 بالاسم عبر البوابة الإلكترونية natiga.edudk.net

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية2024 بالاسم عبر البوابة الإلكترونية natiga.edudk.net،يمكن الآن البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية بالاسم، وهذه المرحلة تُعتبر الحاسمة في التعليم الأساسي حيث تحدد مسار التعليم اللاحق، سواء كان ذلك في المرحلة الثانوية العامة أو في إحدى مدارس التعليم الصناعي أو الفني. يبلغ المجموع الكلي للترم الأول 140 درجة والثاني مثلهم، ويتم تحديد المسار بناءً على المجموع الإجمالي للترمين.

تنفيذًا للخطة الزمنية التي تحددها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المعنية، تم تحديد مواعيد بداية وانتهاء الفصلين الدراسيين والإجازات الرسمية والوطنية. انطلاقًا من هذه الخطة، بدأت إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 في 27 يناير، ومن المقرر أن تنتهي في 9 فبراير. يتوقع أن يكون أول أيام الدراسة للفصل الثاني في 10 فبراير 2024.

وبمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، سيتم نشر النتائج على الروابط الرسمية للتعليم الإلكتروني. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج باتباع الخطوات المحددة لذلك.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد الدراسية وها نحن ننظر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بالاسم ورفعها على الرابط التعليمي المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم حيث يمكن للطلاب الدخول مع مراعاة كتابة الاسم رباعيا لتلاشي الخطأ ولدقة العملية الاستعلامية اكتب رقم الجلوس وقم بعرض النتيجة وسيتم عرض درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي الذي خصص أعلاه بــ 140 درجة للترم الأول.

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى الرابط الرقمي ل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية .

اختر الخدمات الإلكترونية المقدمة.

ثم اختر “نتائج الطلاب” من بين الكم الخدمي المتاح.

كتابة اسم الطالب رباعيا.

كما يتعين عليك كتابة رقم الجلوس مع مراعاة عدم الخطأ.

بعد ذلك الضغط على “عرض النتيجة”.

ستظهر درجات المواد الدراسية مع المجموع الكلي للطالب.

وارتفع البحث على جوجل عن نتيجة إعدادية الدقهلية باستخدام العديد من عبارات البحث كما يلي: «الدقهلية، الدقهلية، محافظة الدقهلية، محافظة الدقهلية، نتيجة الدقهلية، نتيجة محافظة الدقهلية، نتيجة الإعدادية الدقهلية، الشهادة الإعدادية الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية، الشهادة، نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الإعدادية الدقهلية، الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية، نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الإعدادية الدقهلية 2024، نتيجة الإعدادية الدقهلية، الشهادة الإعدادية الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية، الشهادة، نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية، نتيجة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بالاسم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، أوائل الشهادة الإعدادية، نتيجة نت الصف الثالث الإعدادي 2024، البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية، بوابة الدقهلية التعليمية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية، البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الشهادات، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بالأسماء، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه الدقهلية 2024، أوائل الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني، موقع المصري اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022، موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بوابة الدقهلية التعليمية، بوابة التعليم الأساسي محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية pdf، البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية، بوابة التعليم الأساسي، أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024، بوابة التعليم الأساسي محافظة الدقهلية».

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول

الدرجة النهائية المادة 40 درجة اللغة العربية 30 درجة اللغة الإنجليزية 20 درجة الدراسات 30 درجة الرياضيات 20 درجة العلوم 140 درجة المجموع الكلي

المواد التي لا تضاف للمجموع بالترم الأول

الدرجة النهائية مواد لا تضاف إلى المجموع درجة النجاح 40 التربية الدينية لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول 20 التربية الفنية لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول 20 الحاسب الآلي لا يوجد نجاح ورسوب بالترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية الترم الأول:

مع اقتراب الوقت المحدد لظهور نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، يتزايد التوتر والحماس لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور،و يأمل الجميع في الحصول على نتائج جيدة تعكس جهودهم وتحقق تطلعاتهم الأكاديمية، وسيتم الإعلان عن النتائج عبر بوابات إلكترونية تخصصها الوزارة لهذا الغرض، وشارك نحو 110 ألف طالب وطالبة في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024 في محافظة الدقهلية،و تم تنفيذ الامتحانات أمام 635 لجنة، وتم توزيع هذه اللجان في جميع الإدارات