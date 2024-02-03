نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 رابط مباشر

بدرجات المواد..نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 رابط مباشر

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نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 رابط مباشر

نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 رابط مباشر،ينتظر الطلاب بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، برقم الجلوس والاسم، من خلال الإعلان الرسمي الذي يصدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. يأتي هذا الإعلان بعد إعلان نتائج عدد من المحافظات الأخرى التي تم الإعلان عن نتائج امتحانات الترم الأول لعام 2024 للشهادة الإعدادية.

ونحن نقدم لطلاب محافظة المنيا الرابط المباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية، والتي تكون معتمدة من الوزارة، وتتضمن درجات جميع المواد الدراسية التي خضع الطلاب لها خلال امتحانات الترم الأول.

في هذه المرحلة، بدأت الكنترولات في المدارس عملية تصحيح كراسات إجابات الطلاب، مع التأكيد على الدقة في التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه. وبعد انتهاء عملية التصحيح، ستنتقل الكنترولات إلى مرحلة المراجعة للتأكد من دقة التصحيح، ومن ثم سيتم رصد الدرجات وإرسال كشوف النتائج إلى الإدارة التعليمية للاعتماد من قبل المحافظ.

من المتوقع أن تصبح نتائج الصف الثالث الإعدادي جاهزة للاعتماد خلال الأسبوع الأخير من إجازة منتصف العام، وسيتم نشرها إلكترونيًا على موقع المحافظة الرسمي قبل إرسالها للمدارس.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

سوف يتم الاعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا خلال ساعات أو على الأكثر خلال الأسبوع الأول من فبراير القادم، حيث بدأت الكنترولات الثلاثة أعمال تصحيح الإجابات وفقًا للخطة الزمنية بداية من يوم السبت 27 يناير الجاري، على أن يتم إعلان النتائج فور اعتمادها من قبل المحافظ، وسيتم رفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم على صفحة مديرية محافظة المنيا الرسمي وعبر موقعها على الفيس بوك.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنكم من خلال نذاكر حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة المنيا:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العدوة التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مغاغة التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بنى مزار التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مطاى التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سمالوط التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المنيا التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أبو قرقاص التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ملوى التعليمية 2024.
نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة دير مواس التعليمية 2024.

نتائج المنيا 2024 الترم الأول

أعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا انتهاء كافة أعمال التصحيح في جميع المواد الدراسية البمقررة على طلاب الشهادة الاعدادية يوم الاربعاء الماضي الموافق 31-1-2024، وعقب انتهاء اعمال التصحيح بدأت على الفور اعمال الكنترولات الخاصة بالمراجعة والتجميع والرصد لكافة الدرجات، وقد تم التنبيه على جميع القائمين على الكنترولات في المحافظة بضرورة تحري الدقة الكبيرة أثناء القيام باعمال المراجعة تجنبا لحدوث أي أخطاء في النتيجة كما حدث في بعض السنوات السابقة، هذا ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا خلال يومين على الاكثر.

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